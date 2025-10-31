Κομισιόν: Καμία εντολή για διαπραγματεύσεις με την Τουρκία - Πρώτα Καναδάς και Ηνωμένο Βασίλειο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε σήμερα 31/10 ότι έχει λάβει αιτήσεις από την Τουρκία και τη Νότια Κορέα για συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE (Security and Defence Fund Europe), ωστόσο ξεκαθάρισε πως δεν έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις, καθώς δεν έχει δοθεί σχετική εντολή από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Όπως εξήγησε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα άμυνας, Τόμας Ρενιέρ, η έναρξη διαπραγματεύσεων με τρίτες χώρες προϋποθέτει πρώτα την υιοθέτηση σύστασης από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, διαδικασία που δεν έχει ακόμα πραγματοποιηθεί στην περίπτωση της Τουρκίας και της Νότιας Κορέας.

Αντιθέτως, η Επιτροπή έχει ήδη προχωρήσει σε ενεργές διαπραγματεύσεις με τον Καναδά και το Ηνωμένο Βασίλειο, χώρες που βρίσκονται πιο κοντά σε συμφωνία συμμετοχής στο πρόγραμμα.

«Η προσοχή μας είναι στραμμένη στις διαπραγματεύσεις με τον Καναδά και το Ηνωμένο Βασίλειο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Ρενιέρ, προσθέτοντας ότι «χρειαζόμαστε χρόνο για να αξιολογήσουμε τις αιτήσεις των υπολοίπων χωρών».

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με τον ρόλο της Γερμανίας και την πίεση του χρόνου, δεδομένου ότι η προθεσμία για τις αποφάσεις λήγει στα τέλη Νοεμβρίου, ο εκπρόσωπος σημείωσε ότι το πρόγραμμα SAFE βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο εφαρμογής και ότι τα κράτη-μέλη «λαμβάνουν προσωρινές κατανομές» πόρων και αρμοδιοτήτων.

Παράλληλα, ο κ. Ρενιέρ υπογράμμισε πως η Τουρκία «παραμένει σημαντικός εταίρος» και διαθέτει «ισχυρές αμυντικές δυνατότητες», διευκρινίζοντας όμως ότι η αξιολόγηση της αίτησής της βρίσκεται σε εξέλιξη και η τελική απόφαση θα ληφθεί όταν η Επιτροπή θα είναι έτοιμη να την ανακοινώσει.

Η συζήτηση γύρω από τη συμμετοχή τρίτων χωρών στο SAFE αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς το πρόγραμμα θεωρείται κρίσιμο βήμα για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας και της στρατηγικής αυτονομίας της Ε.Ε., σε μια περίοδο που οι γεωπολιτικές ισορροπίες βρίσκονται σε διαρκή αναταραχή.