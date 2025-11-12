Λευκός Οίκος: Πιθανότατα δεν θα δημοσιευθούν τα στοιχεία για απασχόληση και πληθωρισμό Οκτωβρίου

Τα στοιχεία για την απασχόληση και τον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) του Οκτωβρίου είναι απίθανο να δημοσιευθούν εξαιτίας της συνεχιζόμενης αναστολής λειτουργίας της κυβέρνησης, δήλωσε την Τετάρτη η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ.

Επιρρίπτοντας για μία ακόμη φορά την ευθύνη στους Δημοκρατικούς, η Λέβιτ δήλωσε κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων: «Οι Δημοκρατικοί ενδέχεται να έχουν προκαλέσει μόνιμη ζημιά στο ομοσπονδιακό σύστημα στατιστικών στοιχείων, με τα στοιχεία για τον πληθωρισμό και την απασχόληση του Οκτωβρίου πιθανότατα να μην δημοσιευθούν ποτέ».

Η ίδια εξέφρασε ανησυχία πως η έλλειψη δεδομένων αφήνει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στη Fed να κινούνται «στα τυφλά, σε μια κρίσιμη περίοδο».

Κατά τη διάρκεια του shutdown, το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας και άλλοι βασικοί οργανισμοί στατιστικών στοιχείων των ΗΠΑ ανέστειλαν τη συλλογή και δημοσίευση οικονομικών στοιχείων. Αν και οι οικονομολόγοι αναφέρουν ότι ορισμένα δεδομένα μπορούν να συγκεντρωθούν και να δημοσιοποιηθούν εκ των υστέρων, υπάρχει κίνδυνος κάποια να χαθούν οριστικά.

Ειδικά οι δείκτες πληθωρισμού (CPI) και ανεργίας για τον Οκτώβριο θεωρούνται πιο πιθανό να μην εκδοθούν, λόγω του τρόπου συλλογής των πρωτογενών στοιχείων που τους στηρίζουν.

«Μου έχουν πει ότι ορισμένες έρευνες δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ, οπότε ίσως να μη μάθουμε ποτέ τι συνέβη εκείνον τον μήνα», δήλωσε ο Κέβιν Χάσετ, Διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου του Λευκού Οίκου. «Θα κινούμαστε για λίγο σε ένα ομιχλώδες τοπίο, μέχρι να επαναλειτουργήσουν πλήρως οι υπηρεσίες συλλογής δεδομένων».