Παρίσι: Αστυνομική επιχείρηση στον σταθμό Μονπαρνάς - Άνδρας με μαχαίρι στο επίκεντρο των ερευνών

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής (14/11) στον σιδηροδρομικό σταθμό Μονπαρνάς στο Παρίσι. Ο σταθμός εκκενώθηκε άμεσα μετά από εντολή των δυνάμεων ασφαλείας, όπως ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας στο Reuters.

Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για επεισόδιο με έναν άνδρα ο οποίος κρατούσε μαχαίρι και φέρεται να απείλησε πολίτες εντός του σταθμού. Σύμφωνα με την εισαγγελία του Παρισιού, ο άνδρας ήταν γνωστός στις αρχές για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας.

Πηγές αναφέρουν ότι αστυνομικός χρησιμοποίησε το υπηρεσιακό του όπλο για να τον εξουδετερώσει, ενώ στη συνέχεια ο ύποπτος φαίνεται να αυτοτραυματίστηκε με το ίδιο του το μαχαίρι. Άλλες πληροφορίε, που δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί επισήμως, κάνουν λόγο για πυροβολισμό από τις αστυνομικές δυνάμεις, με τον άνδρα να φέρεται να έχει χάσει τη ζωή του.

Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη, ενώ ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας έχουν αναπτυχθεί εντός και περιμετρικά του σταθμού. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, με τις έρευνες να συνεχίζονται.