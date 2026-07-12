Μητσοτάκης: Υπογραφή για τον κόμβο Σκαραμαγκά και αναχώρηση για το Παρίσι

Με επίκεντρο τις υποδομές και τις διεθνείς εξελίξεις θα κινηθεί το πρόγραμμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη τη Δευτέρα και την Τρίτη.

Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα στις 12:30 ο πρωθυπουργός θα απευθύνει ομιλία στην τελετή υπογραφής της σύμβασης για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον Βοτανικό Κήπο Διομήδους, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός σημαντικού έργου οδικών υποδομών.

Αμέσως μετά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αναχωρήσει για το Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει στη συνάντηση της «Συμμαχίας των Προθύμων» για την Ουκρανία, στο πλαίσιο των διεθνών διαβουλεύσεων για τις εξελίξεις στην περιοχή.

Την Τρίτη, ο πρωθυπουργός θα δώσει το «παρών» στη στρατιωτική παρέλαση που θα πραγματοποιηθεί στη γαλλική πρωτεύουσα για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της Γαλλίας.