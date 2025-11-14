Μερτς – Χριστοδουλίδης: Ενίσχυση σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας και προτεραιότητες Κυπριακής Προεδρίας
18:19 - 14 Νοε 2025

Στο Βερολίνο συναντήθηκαν ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, σε μία συνάντηση που επικεντρώθηκε στο Κυπριακό, στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης–Τουρκίας, αλλά και σε ζητήματα ευρωπαϊκής πολιτικής ενόψει της επικείμενης ανάληψης της εκ περιτροπής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κύπρο.

Μετά τη συνάντηση, ο κ. Μερτς τόνισε τη βούληση του Βερολίνου για περαιτέρω προσέγγιση της ΕΕ με την Τουρκία, επισημαίνοντας όμως την αναγκαιότητα τήρησης των Κριτηρίων της Κοπεγχάγης. Παράλληλα, εξέφρασε την πρόθεση της Γερμανίας να συμμετάσχει ενεργά στις προσπάθειες επανέναρξης των συνομιλιών για το Κυπριακό.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι η προώθηση μιας αμοιβαία επωφελούς λύσης για το Κυπριακό είναι προτεραιότητα, τονίζοντας ωστόσο ότι «όσο η Τουρκία επιμένει σε λύση δύο κρατών, σίγουρα δεν θα έλθει κοντά στην ΕΕ».

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης την εφαρμογή των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, συμφωνώντας στην ανάγκη τήρησής τους από όλα τα κράτη μέλη. Ενόψει της επικείμενης προεδρίας της Κύπρου στο Συμβούλιο της ΕΕ, συμφώνησαν ότι βασικές προτεραιότητες είναι η προώθηση της συζήτησης για το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, η απλοποίηση της νομοθεσίας και η μείωση της γραφειοκρατίας, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, η στήριξη της Ουκρανίας και η ενδυνάμωση των σχέσεων της Ένωσης με τις χώρες της Μέσης Ανατολής.

