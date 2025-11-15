Ο Χριστοδουλίδης συνδέει τα ευρωτουρκικά με το Κυπριακό: Το «πάρε-δώσε» που πρότεινε στον Μερτς

Συγκεκριμένα βήματα από την Άγκυρα για πρόοδο στο Κυπριακό με αντάλλαγμα την άρση των ενστάσεων της Λευκωσίας για τις ευρωτουρκικές σχέσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο της ατζέντας Χριστοδουλίδη στο Βερολίνο.

Τη μεσολάβηση του Γερμανού καγκελάριου προς την Τουρκία ώστε η Άγκυρα να πειστεί και να προχωρήσει σε συγκεκριμένα βήματα που θα δείχνουν βούληση για πρόοδο στο Κυπριακό με αντάλλαγμα την άρση των ενστάσεων της Λευκωσίας για πρόοδο στις ευρωτουρκικές σχέσεις ζήτησε ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης από τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες ιδέες που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν προς την κατεύθυνση της προόδου εν είδει ενός «πάρε-δώσε», μέσω του οποίου θα συσχετίζεται η πρόοδος στα ευρωτουρκικά με την πρόοδο στο Κυπριακό.

Σημεία της κυπριακής πρότασης

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η DW, o κ. Χριστοδουλίδης κατέθεσε στον Γερμανό Καγκελάριο την πρόθεση της Κύπρου να άρει τις ενστάσεις της για τη φιλελευθεροποίηση θεωρήσεων εισόδου στην ΕΕ για Τούρκους επιχειρηματίες, αν η Άγκυρα αναθεωρήσει την πολιτική της για προσέγγιση πλοίων υπό κυπριακή σημαία στα τουρκικά λιμάνια.