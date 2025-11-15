ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ο Χριστοδουλίδης συνδέει τα ευρωτουρκικά με το Κυπριακό: Το «πάρε-δώσε» που πρότεινε στον Μερτς
Ειδήσεις
17:19 - 15 Νοε 2025

Ο Χριστοδουλίδης συνδέει τα ευρωτουρκικά με το Κυπριακό: Το «πάρε-δώσε» που πρότεινε στον Μερτς

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Συγκεκριμένα βήματα από την Άγκυρα για πρόοδο στο Κυπριακό με αντάλλαγμα την άρση των ενστάσεων της Λευκωσίας για τις ευρωτουρκικές σχέσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο της ατζέντας Χριστοδουλίδη στο Βερολίνο. 

Τη μεσολάβηση του Γερμανού καγκελάριου προς την Τουρκία ώστε η Άγκυρα να πειστεί και να προχωρήσει σε συγκεκριμένα βήματα που θα δείχνουν βούληση για πρόοδο στο Κυπριακό με αντάλλαγμα την άρση των ενστάσεων της Λευκωσίας για πρόοδο στις ευρωτουρκικές σχέσεις ζήτησε ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης από τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες ιδέες που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν προς την κατεύθυνση της προόδου εν είδει ενός «πάρε-δώσε», μέσω του οποίου θα συσχετίζεται η πρόοδος στα ευρωτουρκικά με την πρόοδο στο Κυπριακό.

Σημεία της κυπριακής πρότασης

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η DW, o κ. Χριστοδουλίδης κατέθεσε στον Γερμανό Καγκελάριο την πρόθεση της Κύπρου να άρει τις ενστάσεις της για τη φιλελευθεροποίηση θεωρήσεων εισόδου στην ΕΕ για Τούρκους επιχειρηματίες, αν η Άγκυρα αναθεωρήσει την πολιτική της για προσέγγιση πλοίων υπό κυπριακή σημαία στα τουρκικά λιμάνια.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο Κύπριος Πρόεδρος κοινοποίησε στον Γερμανό καγκελάριο τη βούλησή του να αποστείλει πρόσκληση στον Τούρκο ΥΠΕΞ για συμμετοχή στην επόμενη άτυπη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ ως μια κίνηση που θα μπορούσε να αποτελέσει αφετηρία για περαιτέρω βήματα στο Κυπριακό.

Αλλάζει στάση η Άγκυρα;

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αυτό άλλωστε φάνηκε και από όσα ανέφερε ο Γερμανός Καγκελάριος στη συνέντευξη Tύπου. Ο κ. Μερτς άκουσε με ενδιαφέρον τις ιδέες του Κύπριου Πρόεδρου και εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η πρόοδος είναι εφικτή αφού για τη γερμανική κυβέρνηση ο Ταγίπ Ερντογάν θέλει να δει πρόοδο στις σχέσεις Τουρκίας- ΕΕ.

Με την επιθυμία του Τούρκου προέδρου για εμβάθυνση των σχέσεων της Άγκυρας με την ΕΕ είναι πιθανόν να σχετίζονται και πληροφορίες της DW που έρχονται από την τουρκοκυπριακή πλευρά για την προ ημερών πρώτη συνάντηση του νέου Τουρκοκύπριου ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν με τον Τούρκο Πρόεδρο στην Άγκυρα.

Σύμφωνα με τις εν λόγω πληροφορίες ο Ταγίπ Ερντογάν διεμήνυσε στον νέο Τ/κ ηγέτη ότι αν και ο ίδιος δεν θεωρεί ότι η λύση του Κυπριακού στη βάση ομοσπονδίας είναι εφικτή, είναι θετικός στο ενδεχόμενο επιστροφής των Τουρκοκυπρίων στο τραπέζι του διαλόγου εντός του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γκίλφοϊλ για Ρούμπιο: «Σπουδαίος φίλος της Ελληνικής Δημοκρατίας»
Ειδήσεις

Γκίλφοϊλ για Ρούμπιο: «Σπουδαίος φίλος της Ελληνικής Δημοκρατίας»

Γερμανία: Καταδικάστηκε η «γκρίζα κυρία» της RAF μετά από δεκαετίες φυγής
Ειδήσεις

Γερμανία: Καταδικάστηκε η «γκρίζα κυρία» της RAF μετά από δεκαετίες φυγής

ifo: Οι επιχειρηματικές προσδοκίες στη γερμανική χημική βιομηχανία καταρρέουν
Ειδήσεις

ifo: Οι επιχειρηματικές προσδοκίες στη γερμανική χημική βιομηχανία καταρρέουν

Γερμανία: Οι πιθανές κυρώσεις στην Κίνα δε θα πρέπει να πλήττουν τις ευρωπαϊκές εξαγωγές
Ειδήσεις

Γερμανία: Οι πιθανές κυρώσεις στην Κίνα δε θα πρέπει να πλήττουν τις ευρωπαϊκές εξαγωγές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
28/05/2026 - 19:55

Ευρωπαϊκές αγορές: Πτώση δεικτών παρά το ράλι στις μετοχές άμυνας

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
28/05/2026 - 19:25

Κυρανάκης: Νέα πλατφόρμα καταγγελιών για «λάδωμα» και παρατυπίες στις εξετάσεις οδήγησης

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
28/05/2026 - 19:20

Νέο δρομολόγιο Λισαβόνα-Αθήνα ξεκινά την 1η Ιουλίου

Ειδήσεις
28/05/2026 - 19:07

Μπέσεντ: Απειλές για κυρώσεις στο Ομάν – Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ

Ανακοινώσεις
28/05/2026 - 18:50

Πλαστικά Θράκης: Νέο μέλος στην Επιτροπή Ελέγχου και ανασυγκρότηση σε σώμα

Ανακοινώσεις
28/05/2026 - 18:39

ΑΕΚ: Νέα κεφαλαιακή ενίσχυση 2,75 εκατ. ευρώ με απόφαση Γενικής Συνέλευσης

Ειδήσεις
28/05/2026 - 18:30

Γκίλφοϊλ για Ρούμπιο: «Σπουδαίος φίλος της Ελληνικής Δημοκρατίας»

Ειδήσεις
28/05/2026 - 18:22

Μερτς για φήμες αντικατάστασης του: «Δεν υπάρχει άλλη κυβερνητική εναλλακτική»

Ανακοινώσεις
28/05/2026 - 18:06

Lavipharm: Αύξηση 11,2% στα ΕBITDA α τριμήνου – Αύξηση 9,1% στα μεικτά κέρδη

Ειδήσεις
28/05/2026 - 17:55

Ψηφιακές ταυτότητες: Με διαγωνισμό - μαμούθ 515 εκατ. ευρώ προχωρά το νέο σύστημα ασφαλείας

Σχόλια Αγοράς
28/05/2026 - 17:46

Χρηματιστήριο: Διόρθωση μετά το 6Χ6 - Ποιες μετοχές αντιστάθηκαν

Ειδήσεις
28/05/2026 - 17:36

Χρυσοχοΐδης από Χαλκιδική: Ενισχύουμε τις Υπηρεσίες με 200 αστυνομικούς, ώστε να συνεχίσει να είναι ασφαλής

Ειδήσεις
28/05/2026 - 17:35

ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε 60ήμερη εκεχειρία – Αναμένουν την τελική έγκριση Τραμπ

Ειδήσεις
28/05/2026 - 17:30

Φλέγεται ξανά ο Λίβανος – Νεκροί άμαχοι και παιδιά από ισραηλινές επιδρομές

Ειδήσεις
28/05/2026 - 17:29

Μήνυμα Χαμενεΐ: Εθνική ενότητα απέναντι σε πιέσεις και πολιτική αποσταθεροποίησης

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
28/05/2026 - 17:17

Συνάντηση Παπασταύρου με Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος: Η προστασία του περιβάλλοντος αφορά την καθημερινότητα

Χρηματιστήρια
28/05/2026 - 17:06

Wall: Ο πληθωρισμός καθησυχάζει, αλλά το πετρέλαιο και η Μέση Ανατολή ανησυχούν τις αγορές

Πολιτική
28/05/2026 - 16:53

Συνάντηση Δένδια - Θεοδωρικάκου για την υλοποίηση του προγράμματος «ΘΩΡΑΞ»

Πολιτική
28/05/2026 - 16:48

Τασούλας και Δένδιας «ενωμένοι» ενάντια στην απειλή από την Τουρκία

Ειδήσεις
28/05/2026 - 16:44

Επιμένει ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ – «Φρένο» από τη Fed στις μειώσεις επιτοκίων

Ναυτιλία
28/05/2026 - 16:33

Ποσειδώνια 2026: Η ναυτιλία στο επίκεντρο γεωπολιτικής, ενέργειας και ανάπτυξης

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
28/05/2026 - 16:32

Η αιμοδοσία και η εγγραφή δοτών μυελού των οστών είναι πιο απλές απ’ όσο πιστεύουμε

Ειδήσεις
28/05/2026 - 16:25

Κάλας: Ρωσική παγίδα η πρόταση για διαπραγματεύσεις μέσω ειδικού απεσταλμένου

Ειδήσεις
28/05/2026 - 16:23

Temu για πρόστιμο των €200 εκατ.: Υπερβολικό, εξετάζουμε την αντίδραση μας

Υγεία
28/05/2026 - 16:15

Η Κίνα καταναλώνει σχεδόν το ήμισυ των τσιγάρων παγκοσμίως – Γιατί δεν μπορεί να το κόψει;

Ανακοινώσεις
28/05/2026 - 16:13

METRO ΑΕΒΕ: Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €26,5 εκατ., αυξημένα κατά 14,7%

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
28/05/2026 - 16:08

Ευρωπαϊκή αποστολή στην Ελλάδα για τις αγροτικές επιδοτήσεις: «Απαιτούνται διαφάνεια και αυστηροί έλεγχοι»

Πολιτική
28/05/2026 - 16:00

Μαρινάκης για ΠΑΣΟΚ: «Θεωρίες που θα ζήλευαν ακόμη και οι ψεκασμένοι»

Πολιτική
28/05/2026 - 15:54

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ευρωβουλευτές μιλούν για συγκάλυψη, παράνομες ενισχύσεις και ζημιά €800 εκατ.

Οικονομία
28/05/2026 - 15:50

«Καμπανάκι» ΔΝΤ για τα κόκκινα δάνεια: Ζητά αυστηρότερη εποπτεία στους Servicers

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ