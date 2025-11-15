Η δημοκρατία υπό αμφισβήτηση: Ιστορικά χαμηλή εμπιστοσύνη στις δυτικές κοινωνίες

Μια μεγάλη δημοσκόπηση της Ipsos σε εννέα δυτικές χώρες δείχνει ότι πολλοί πολίτες αισθάνονται απογοητευμένοι από τη δημοκρατία, θεωρώντας πως δεν λειτουργεί σωστά.

Σε οκτώ από τις χώρες (Κροατία, Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία, Πολωνία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ), λιγότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες δηλώνουν ικανοποιημένοι από τη λειτουργία της δημοκρατίας· η Σουηδία είναι η μόνη εξαίρεση, με 65% ικανοποίηση.

Πολλοί θεωρούν ότι η κατάσταση έχει χειροτερέψει τα τελευταία πέντε χρόνια. Στη Γαλλία και την Ολλανδία, το 81% και το 75% αντίστοιχα, πιστεύει σε επιδείνωση της δημοκρατίας. Στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία, το ποσοστό αυτό κυμαίνεται γύρω στο 58–61%, ενώ στην Πολωνία υπάρχουν και αισιόδοξοι: 42% θεωρούν ότι τα πράγματα έχουν βελτιωθεί.

Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι που αναφέρουν οι πολίτες είναι: ψευδείς ειδήσεις (fake news), έλλειψη λογοδοσίας των πολιτικών, εξτρεμισμός και διαφθορά.

Για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα, πολλοί ζητούν: αυστηρότερους νόμους κατά της διαφθοράς, πιο αυστηρή ρύθμιση των κοινωνικών δικτύων, καλύτερη εκπαίδευση των πολιτών και ενίσχυση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης.

Παρά την απογοήτευση, παραμένει ισχυρή υποστήριξη στη δημοκρατία. Όμως, πολλοί θεωρούν πως το σύστημα είναι «στημένο» υπέρ των ισχυρών και των πλουσίων.

Στις περισσότερες χώρες, υπάρχει έντονη επιθυμία για ριζικές αλλαγές: μόνο στην Κροατία το 69% ζητά ανατροπές, στη Γαλλία το 66%, στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Πολωνία το 60%, στην Ιταλία 55% και στην Ισπανία 52%.