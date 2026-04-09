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Χρηστίδης: Καμία ανοχή στη «χεράτη» Δημοκρατία και τη διαφθορά έστω και για ένα ευρώ
Πολιτική
13:07 - 09 Απρ 2026

Χρηστίδης: Καμία ανοχή στη «χεράτη» Δημοκρατία και τη διαφθορά έστω και για ένα ευρώ

Reporter.gr Newsroom
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«Θεωρώ αδιανόητο, το 2026, να στεκόμαστε μπροστά στον gov.gr και να κάνει κάποιος όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, ο ένας για να πάρει αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ, ο άλλος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο άλλος για τη σύνταξή του και να υπάρχει ένας βουλευτής ή ένας υπουργός και να παίρνει τηλέφωνο και να λέει “κάντε το χεράτα”. Εγώ αυτό τη “χεράτη” Δημοκρατία δεν μπορώ να την αποδεχτώ».  

Αυτό δήλωσε σε ραδιοφωνική συνέντευξη στον Real Fm ο Παύλος Χρηστίδης, Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών & Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ασκώντας σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση.

Υπογράμμισε πως πάγια θέση του ΠΑΣΟΚ είναι να αφήνεται η Δικαιοσύνη να επιτελεί απρόσκοπτα το έργο της, επισημαίνοντας ότι αυτό έχει ζητηθεί και σε όλες υποθέσεις.

«Είτε μεγαλύτερα είτε μικρότερα ποσά, εμείς θέλουμε η Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Εμείς αυτό το οποίο είπαμε και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην περίπτωση Αυγενάκη και Βορίδη και στην υπόθεση των Τεμπών στην περίπτωση Καραμανλή και σε άλλες περιπτώσεις είναι να δοθεί η δυνατότητα στον έλεγχο», τόνισε.

Αναφερόμενος στο ζήτημα της άρσης ασυλίας των βουλευτών της ΝΔ, σημείωσε ότι αποτελεί θετικό βήμα για τη διαφάνεια, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως «εμείς δεν τσουβαλιάζουμε τους πάντες. Η Νέα Δημοκρατία είναι εκείνη η οποία προσπαθεί να τσουβαλιάσει και συνολικά την αντιπολίτευση και το ΠΑΣΟΚ».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο αξιακό σκέλος της διαχείρισης δημόσιου χρήματος, τονίζοντας ότι «πρέπει να φύγουμε από τη λογική ότι δεν έγινε και τίποτα αν σπαταλάται με λάθος τρόπο». Όπως είπε, «έστω και ένα ευρώ, εάν πηγαίνει στην τσέπη κάποιου που δεν πρέπει, είναι κλοπή».

Καταλήγοντας, επισήμανε ότι την ώρα που οι πολίτες καλούνται να ζήσουν με 800, 900 ή 1.000 ευρώ τον μήνα, δεν μπορεί να υποβαθμίζονται - από υπουργούς της κυβέρνησης - ποσά εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ που χρησιμοποιήθηκαν με λάθος τρόπο.

«Είναι ζήτημα και αξιακό, το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όσο ο κ. Μητσοτάκης αποδέχεται αυτή την κουλτούρα, αυτό το ύφος, αυτό το ήθος, τόσο μεγαλώνει η διαφθορά και η διαπλοκή μέσα στο πολιτικό σύστημα», συμπλήρωσε.

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