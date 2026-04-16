Φάμελλος προς Μητσοτάκη: Είστε ανοιχτή πληγή και απειλή για τη δημοκρατία

Τη στήριξη της αντιπολίτευσης για πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης ζήτησε και κατά τη δευτερολογία του την Πέμπτη (16/4) ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, τονίζοντας πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρότι μίλησε τρεις φορές, δεν απάντησε σε κανένα από τα κρίσιμα ερωτήματα για τα σκάνδαλα.

Ο κ. Φάμελλος απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό σημείωσε:

«Δεν μας είπε τι σημαίνει η αναφορά και εμπλοκή 25 στελεχών, βουλευτών και υπουργών της ΝΔ στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ; Ότι εμπλέκονται με ένα σύστημα που καθοδηγούσε και περιόριζε τους ελέγχους για να κλέβουν οι γαλάζιες ακρίδες και τα τρωκτικά τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Γι’ αυτά δεν είπε τίποτε».

Στη συνέχεια, αναφερόμενος στις αιτιάσεις του πρωθυπουργού περί «χρόνιων παθογενειών», υποστήριξε: «Δεν μπορείτε να πιάνετε στο στόμα σας τον ΣΥΡΙΖΑ και την πιο τίμια κυβέρνηση της αντιπολίτευσης».

«Τι δεν τόλμησε να βάλλει στο στόμα του ο κ. Μητσοτάκης;» συνέχισε, «το όνομα Μακάριος Λαζαρίδηςτο όνομα Μακάριος Λαζαρίδης. Γιατί; Ο κ. Λαζαρίδης παραδέχθηκε ότι παραπλάνησε το ελληνικό δημόσιο επανειλημμένως. Εσείς κ. Μητσοτάκη, θα τον κρατήσετε; Πώς σας κρατάει ο κ. Λαζαρίδης; Ένα τέτοιο άτομο που έχει παραδεχτεί ότι έχει παραπλανήσει θα τον βάλετε να ελέγχει τον ΟΠΕΚΕΠΕ;».

Δεν άφησε ασχολίαστε και τις δηλώσεις του Υπ. Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, λέγοντας: «Αλλά δεν απατά ο αδύναμος εκβιαζόμενος πρωθυπουργός. Είπε κι άλλα ο Άδωνις Γεωργιάδης για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Συμφωνείτε με την επίθεση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία;».

Σχετικά με τα περί «τοξικότητας» που ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σχολίασε:

«Τολμάτε εσείς να μιλάτε για τοξικότητα; Είστε εκείνος που ενορχήστρωσε την επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τη Συμφωνία των Πρεσπών. Ο κ. Μητσοτάκης είχε πει ότι κάποιοι ξεπούλησαν τη Μακεδονία για τις συντάξεις. Είχε πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εθνική εξαίρεση. Καταδικάσατε τις επιθέσεις με γκαζάκια στα σπίτια βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και την στοχοποίηση στελεχών του; Τις καταδικάσατε;».

Τέλος, ως προς το σκάνδαλο των υποκλοπών, ο κ. Φάμελλος αναρωτήθηκε σε εξίσου αιχμηρό τόνο εάν «υπάρχει παζάρεμα με τον κ. Ντίλιαν για το τι θα γίνει με την εξέλιξη της έφεσης» και συνέχισε, λέγοντας:

«Γιατί οι υπουργοί σας δεν κάνουν τίποτε για να υπερασπιστούν τα δημοκρατικά τους δικαιώματα; Δεν τον ένοιαζε τον κ. Δένδια που ήταν υπουργός Εξωτερικών». Και προσέθεσε: «Δεν έχετε δώσει για τίποτε απαντήσεις. Είστε επικίνδυνος για τη δημοκρατία. Με το καθεστώς που έχετε δημιουργήσει είστε ανοιχτή πληγή, είστε απειλή για τη δημοκρατία. Οφείλετε να παραιτηθείτε γιατί εσείς είστε το καθεστώς και το βαθύ κράτος».

Διαβάστε ΕΔΩ την πρωτολογία του κ. Φάμελλου