Την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου η πρώτη συνάντηση Χριστοδουλίδη - Έρχιουρμαν σε νέο πλαίσιο

Την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου έχει προγραμματιστεί η πρώτη διά ζώσης συνάντηση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, με τον νέο Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, όπως ανακοίνωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 9:30 π.μ., στην οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, στην περιοχή του παλιού αεροδρομίου Λευκωσίας.

Στην επίσημη δήλωση που εξέδωσε ο κ. Λετυμπιώτης, αναφέρεται ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης «προσέρχεται στη συνάντηση με την ίδια εποικοδομητική διάθεση και ειλικρινή πολιτική βούληση».

Ο κ. Λετυμπιώτης υπογραμμίζει ότι αυτή η πρωτοβουλία εντάσσεται στην προσπάθεια της Κυπριακής Δημοκρατίας για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, «από το σημείο που έχουν διακοπεί στο Κραν Μοντανά».

Επιπλέον, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημειώνει ότι η επιδιωκόμενη λύση πρέπει να βασίζεται στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καθώς και στις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με αναφορές, η συνάντηση θα διαρκέσει μία ώρα.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης έχει δηλώσει ότι θεωρεί τη συνάντηση «ιδιαίτερα σημαντική», καθώς θα «καθορίσει εν μέρει τις προοπτικές για την επανεκκίνηση των συνομιλιών», μέσα στο πλαίσιο που είχε συμφωνηθεί παλαιότερα.

Ο κ. Χριστοδουλίδης επαναλαμβάνει ότι, παρά τις δημόσιες δηλώσεις, δεν σκοπεύει να διεξαγάγει διαπραγματεύσεις σε δημόσιο επίπεδο: «Υπάρχουν πολλά σημεία στα οποία έχω απαντήσεις», είπε, «αλλά ως ένδειξη της σοβαρότητας με την οποία προσεγγίζουμε το θέμα, δεν θα διαπραγματευτώ μέσω δημόσιων ανταλλαγών».

Τέλος, ο κ. Λετυμπιώτης τονίζει ότι αυτή η πρώτη συνάντηση δεν είναι απλώς συμβολική, αλλά σκιαγραφεί την επιδίωξη της ελληνοκυπριακής πλευράς για μια βιώσιμη και δίκαιη λύση, στη βάση του διεθνούς δικαίου και των ψηφισμάτων του ΟΗΕ.