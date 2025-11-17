Την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου η πρώτη συνάντηση Χριστοδουλίδη - Έρχιουρμαν σε νέο πλαίσιο
11:10 - 17 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου έχει προγραμματιστεί η πρώτη διά ζώσης συνάντηση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, με τον νέο Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, όπως ανακοίνωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 9:30 π.μ., στην οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, στην περιοχή του παλιού αεροδρομίου Λευκωσίας.

Στην επίσημη δήλωση που εξέδωσε ο κ. Λετυμπιώτης, αναφέρεται ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης «προσέρχεται στη συνάντηση με την ίδια εποικοδομητική διάθεση και ειλικρινή πολιτική βούληση».

Ο κ. Λετυμπιώτης υπογραμμίζει ότι αυτή η πρωτοβουλία εντάσσεται στην προσπάθεια της Κυπριακής Δημοκρατίας για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, «από το σημείο που έχουν διακοπεί στο Κραν Μοντανά».

Επιπλέον, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημειώνει ότι η επιδιωκόμενη λύση πρέπει να βασίζεται στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καθώς και στις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με αναφορές, η συνάντηση θα διαρκέσει μία ώρα.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης έχει δηλώσει ότι θεωρεί τη συνάντηση «ιδιαίτερα σημαντική», καθώς θα «καθορίσει εν μέρει τις προοπτικές για την επανεκκίνηση των συνομιλιών», μέσα στο πλαίσιο που είχε συμφωνηθεί παλαιότερα.

Ο κ. Χριστοδουλίδης επαναλαμβάνει ότι, παρά τις δημόσιες δηλώσεις, δεν σκοπεύει να διεξαγάγει διαπραγματεύσεις σε δημόσιο επίπεδο: «Υπάρχουν πολλά σημεία στα οποία έχω απαντήσεις», είπε, «αλλά ως ένδειξη της σοβαρότητας με την οποία προσεγγίζουμε το θέμα, δεν θα διαπραγματευτώ μέσω δημόσιων ανταλλαγών».

Τέλος, ο κ. Λετυμπιώτης τονίζει ότι αυτή η πρώτη συνάντηση δεν είναι απλώς συμβολική, αλλά σκιαγραφεί την επιδίωξη της ελληνοκυπριακής πλευράς για μια βιώσιμη και δίκαιη λύση, στη βάση του διεθνούς δικαίου και των ψηφισμάτων του ΟΗΕ.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/11/2025 - 12:01
