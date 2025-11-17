Ερντογάν: Χάσιμο χρόνου η λύση του Κυπριακού χωρίς συνύπαρξη δύο κρατών
Ειδήσεις
19:51 - 17 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επανέλαβε την πάγια θέση του ότι η λύση του Κυπριακού «περνάει από τη συνύπαρξη δύο κρατών», υποστηρίζοντας ότι η επανάληψη προτάσεων του παρελθόντος συνιστά χάσιμο χρόνου.

Ο νέος Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, ο οποίος την Πέμπτη θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη, υποστηρίζει μεν τη λύση ομοσπονδιακού κράτους αλλά υπογραμμίζει ότι «δεν θα γίνει καμία παραχώρηση όσον αφορά την κυριαρχική ισότητα των Τουρκοκυπρίων».

Ο Τούρκος πρόεδρος "πάτησε" σε αυτή τη δήλωση και ζήτησε από την ελληνοκυπριακή πλευρά «να επιδείξει το θάρρος, τη βούληση και τη εποικοδομητική στάση που επέδειξαν οι Τουρκοκύπριοι εξ αρχής», όπως είπε, υποστηρίζοντας πως «τότε μπορεί να βρεθεί μια μόνιμη, δίκαιη και ρεαλιστική λύση που θα βασίζεται στην κυριαρχική ισότητα και την ισότιμο διεθνές καθεστώς».

Ολόκληρη η δήλωση του προέδρου της Τουρκίας:

«Στις 13 Νοεμβρίου, φιλοξενήσαμε τον κ. Τούφαν Ερχιουρμάν και τη σύζυγό του στην Άγκυρα, με την ευκαιρία της πρώτης επίσημης επίσκεψής του στο εξωτερικό, μετά την εκλογή του στην προεδρία της “Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου”.

Με τον κ. πρόεδρο, αξιολογήσαμε τα κοινά βήματα που μπορούν να γίνουν για την επίτευξη μιας δίκαιης και μόνιμης λύσης στο εθνικό μας ζήτημα της Κύπρου, η οποία θα ανταποκρίνεται στις πραγματικότητες του νησιού.

Είναι σημαντικό ότι ο κ. Ερχιουρμάν τόνισε στα πρόσφατα μηνύματά του προς την ελληνοκυπριακή πλευρά ότι δεν θα γίνει καμία παραχώρηση όσον αφορά την κυριαρχική ισότητα των Τουρκοκυπρίων.

Θεωρούμε ότι η επανάληψη προτάσεων που έχουν δοκιμαστεί επανειλημμένα στο παρελθόν χωρίς αποτέλεσμα είναι χάσιμο χρόνου. Όπως έχουμε τονίσει επανειλημμένα σε κάθε ευκαιρία, η λύση του Κυπριακού ζητήματος περνάει από τη συνύπαρξη δύο κρατών.

Εάν η ελληνοκυπριακή πλευρά επιδείξει το θάρρος, τη βούληση και τη εποικοδομητική στάση που επέδειξαν οι Τουρκοκύπριοι εξ αρχής, τότε μπορεί να βρεθεί μια μόνιμη, δίκαιη και ρεαλιστική λύση που θα βασίζεται στην κυριαρχική ισότητα και την ισότιμο διεθνές καθεστώς. Διαφορετικά, δεν μπορεί να οικοδομηθεί καμία λύση πάνω στην αδικία».



