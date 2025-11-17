Ημερολόγιο μιας Εβδομάδας: Όταν ο Γιάννης Ρίτσος περιέγραφε τα γεγονότα του Πολυτεχνείου

“Πάνω απ’ τα τανκς, μέσα στους σκόρπιους πυροβολισμούς πώς μπορείτε λοιπόν να κοιμάστε;”. Όσα ο σπουδαίος ποιητής μας, Γιάννης Ρίτσος, είχε καταγράψει, σε ένα συγκλονιστικό ποίημα για το Πολυτεχνείο.

Τα ξημερώματα της 21ης Απριλίου, αμέσως μετά το πραξικόπημα των Συνταγματαρχών, ο Γιάννης Ρίτσος θα συλληφθεί και θα οδηγηθεί στον Ιππόδρομο, εκεί όπου θα αποφασιστεί ο τόπος εξορίας του.

Εκεί θα ξεκινήσει -ή μάλλον θα συνεχιστεί- ο βασανισμός του ποιητή, που οδηγείται ξανά στην εξορία (είχε εξοριστεί και από την κυβέρνηση του Θεμιστοκλή Σοφούλη το 1948). Αυτή τη φορά ο ποιητής θα εξοριστεί στην Γυάρο και στην Λέρο. Μετά την Λέρο, ο Ρίτσος απολύεται, ταξιδεύει στην Σάμο, όπου ζει σε κατ’ οίκον περιορισμό, ενώ από τον Δεκέμβριου του 1970 επιστρέφει στην Αθήνα.

