AKP: Δεν υφίσταται νομικό κώλυμα για νέα υποψηφιότητα του Ερντογάν

Νέα δημόσια τοποθέτηση υπέρ της εκ νέου υποψηφιότητας του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις επόμενες προεδρικές εκλογές διατυπώθηκε από στέλεχος του κυβερνώντος ΑΚΡ, με το ζήτημα να συνδέεται και με τη συζήτηση για πιθανές συνταγματικές αλλαγές στην Τουρκία.

Συγκεκριμένα, ο αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΑΚΡ, Αμπντουλχαμίτ Γκιουλ, υποστήριξε ότι δεν υφίσταται νομικό ή συνταγματικό κώλυμα για την εκ νέου υποψηφιότητα του Τούρκου προέδρου.

Η δήλωση έγινε στον Σαγγάριο, κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων με τίτλο «Συναντήσεις του Αιώνα της Τουρκίας». Ο Γκιουλ αναφέρθηκε στη συζήτηση για ένα νέο Σύνταγμα, υποστηρίζοντας ότι η συνέχιση της πολιτικής πορείας του Ερντογάν στην προεδρία αποτελεί, όπως είπε, μία από τις σημαντικές συναινέσεις της τουρκικής κοινωνίας.

«Μία από τις σημαντικές συναινέσεις του έθνους μας είναι ο πρόεδρός μας να συνεχίσει την πορεία του ως πρόεδρος και να οδηγήσει την Τουρκία σε μια ισχυρότερη ηγεσία. Δεν υπάρχει κανένα νομικό και συνταγματικό εμπόδιο για την εκ νέου υποψηφιότητα του προέδρου μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι η σχετική διαδικασία θα μπορούσε να διαμορφώσει το πολιτικό πλαίσιο ενόψει της επόμενης προεδρικής αναμέτρησης, εκφράζοντας παράλληλα την πεποίθηση ότι η τουρκική Βουλή θα ανταποκριθεί, όπως ανέφερε, στην «προσδοκία του έθνους».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο ηγέτης του MHP και κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, αναφέρθηκε στην ημερομηνία των επόμενων γενικών εκλογών, προσδιορίζοντάς την στις 14 Μαΐου 2028.

Ο Μπαχτσελί υποστήριξε, πάντως, ότι εάν οι εκλογές πραγματοποιηθούν νωρίτερα, μια τέτοια εξέλιξη δεν θα πρέπει να χαρακτηριστεί «πρόωρες εκλογές», αλλά «ανανέωση των εκλογών».

Αναφερόμενος στην πολιτική διαδρομή του Ερντογάν, ο ηγέτης του MHP χρησιμοποίησε συμβολικά την εικόνα της «ημισελήνου» για να περιγράψει τις προεδρικές θητείες του.

«Ο κ. πρόεδρος ολοκλήρωσε τις δύο από τις τρεις ημισελήνους, κέρδισε τις εκλογές του 2018 και του 2023, τώρα παραμένει η τρίτη ημισέληνος από τις τρεις. Ας ελπίσουμε ότι θα ολοκληρώσει και την τρίτη ημισέληνο», δήλωσε ο Μπαχτσελί, αναφερόμενος στην προεδρική πορεία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.