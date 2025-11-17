Υπογραφή για την τέταρτη Belharra: Νέα σύμβαση με Naval Group - Συμμετοχή ελληνικών εταιρειών στο 25%
Ειδήσεις
18:40 - 17 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Η Ελλάδα προχωρά επίσημα στην απόκτηση της τέταρτης φρεγάτας Belharra (FDI HN), μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) και της γαλλικής Naval Group στις 14 Νοεμβρίου.

Ο αντιστράτηγος Ιωάννης Μπούρας και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Naval Group, Pierre Éric Pommellet, επικύρωσαν τη συμφωνία, η οποία ενσωματώνει τόσο την κατασκευή του νέου πλοίου όσο και πακέτο υποστήριξης, ενώ παράλληλα αναβαθμίζει επιπλέον δυνατότητες σε ολόκληρο τον ελληνικό στόλο FDI.

Από την προαιρετική επιλογή στην υλοποίηση

Η νέα φρεγάτα αποτελεί τη συνέχεια του προγράμματος που εγκαινιάστηκε το 2022 και προέβλεπε τρεις φρεγάτες με δυνατότητα απόκτησης μίας ακόμη. Όπως σημειώνει η Naval Group, η προαίρεση αυτή ενεργοποιήθηκε με σκοπό την ενίσχυση της επιχειρησιακής ισχύος του Πολεμικού Ναυτικού και την περαιτέρω εμβάθυνση της ελληνογαλλικής αμυντικής συνεργασίας.

Οι πρώτες τρεις Belharra βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο κατασκευής, και η πρώτη αναμένεται να παραδοθεί στο Πολεμικό Ναυτικό μέχρι τα τέλη του 2025.

«Σημαντική ένδειξη εμπιστοσύνης» λέει η Naval Group

Ο Pierre Éric Pommellet χαρακτήρισε την υπογραφή ως αναγνώριση της ποιότητας και των επιδόσεων των FDI: «Η παραγγελία της τέταρτης φρεγάτας είναι ιδιαίτερη τιμή και ταυτόχρονα σαφής ένδειξη της εμπιστοσύνης που δείχνει η Ελλάδα στα πλοία μας».

Πρόσθεσε ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να στηρίζει την επιχειρησιακή υπεροχή του Πολεμικού Ναυτικού αξιοποιώντας εμπορική και τεχνολογική τεχνογνωσία.

Ελληνική βιομηχανική συμμετοχή στο 25% της νέας φρεγάτας

Σημαντική παράμετρος της νέας συμφωνίας αποτελεί η ενίσχυση της ελληνικής συμμετοχής στο πρόγραμμα. Η Naval Group δεσμεύεται ότι περίπου το 25% της αξίας της τέταρτης Belharra θα περάσει από ελληνικές εταιρείες και υποδομές, διευρύνοντας το πρόγραμμα βιομηχανικής συνεργασίας που ήδη εξελίσσεται από το 2022.

Η Belharra: Η νέα «ναυαρχίδα» πολλαπλών ρόλων

Η FDI HN αποτελεί κορυφαία φρεγάτα πρώτης γραμμής και έχει σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνεται στις πλέον απαιτητικές αποστολές. Διαθέτει δυνατότητες ανθυποβρυχιακού, αντιαεροπορικού και αντιπλοϊκού πολέμου, ενώ παράλληλα φέρει εξοπλισμό για επιχειρήσεις εναντίον απειλών επιφανείας αλλά και ασύμμετρων επιθέσεων.

Η πλατφόρμα της Belharra στηρίζεται σε προηγμένα συστήματα αισθητήρων, ψηφιακή αρχιτεκτονική υψηλής ισχύος και εργαλεία ανάλυσης δεδομένων που επιτρέπουν άμεσο εντοπισμό, αξιολόγηση και αντιμετώπιση σύγχρονων απειλών, όπως υποβρύχια νέας γενιάς, υπερηχητικά πυραυλικά συστήματα και κυβερνοεπιθέσεις.

Σχεδιασμένη για να επιχειρεί σε ανοιχτές θάλασσες, παράκτια ύδατα ή ως ναυαρχίδα ομάδας πλοίων, η Belharra θεωρείται κρίσιμο στοιχείο εκσυγχρονισμού του Πολεμικού Ναυτικού και βασικός πυλώνας της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας -Γαλλίας.

Η τέταρτη φρεγάτα έρχεται να ενισχύσει την αποτρεπτική δύναμη της χώρας, ολοκληρώνοντας έναν στόλο FDI που αναμένεται να αποτελέσει για τις επόμενες δεκαετίες την αιχμή του ελληνικού ναυτικού οπλοστασίου.

