ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Φιντάν: Νέες προκλητικές αναφορές για «τουρκική μειονότητα στη Δυτική Θράκη»
Ειδήσεις
16:53 - 18 Νοε 2025

Φιντάν: Νέες προκλητικές αναφορές για «τουρκική μειονότητα στη Δυτική Θράκη»

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν μιλώντας στο κοινοβούλιο της χώρας, ναι μεν ανέφερε ότι βούληση είναι «να αναπτύξουμε τις σχέσεις μας με την Ελλάδα στη βάση της καλής γειτονίας», αλλά παράλληλα μίλησε για τουρκική μειονότητα στη Δυτική Θράκη.

Ο Χακάν Φιντάν εμμένει στις προκλητικές του θέσεις περί «τουρκικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη» κάνοντας λόγο για «άδικες πρακτικές όσον αφορά την εκπαίδευση, τη θρησκευτική ελευθερία και άλλα θεμελιώδη δικαιώματα» της μουσουλμανικής μειονότητας. Στο πλαίσιο αυτό σημειώνει ότι η Άγκυρα διατηρεί τη βούλησή της να αναπτύξει τις σχέσεις της με την Ελλάδα «στη βάση της καλής γειτονίας». «Θα συνεχίσουμε με την ίδια αποφασιστικότητα τη στάση μας που προστατεύει τα εθνικά μας συμφέροντα και τα δικαιώματα των ομοεθνών μας» σημείωσε μιλώντας στην επιτροπή προϋπολογισμού του τουρκικού κοινοβουλίου.

Σύμφωνα με τον Σκάι, ο Φιντάν μίλησε και για το Κυπριακό επαναλαμβάνοντας τη θέση που διατύπωσε ο Ερντογάν: «η πιο ρεαλιστική λύση στο Κυπριακό περνάει από τη συνύπαρξη των δύο κρατών στο νησί. Ως μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια χώρα θα συνεχίσουμε και το επόμενο διάστημα, όπως και στο παρελθόν, τις προσπάθειές μας για την ειρήνη, την ευημερία και την ανάπτυξη του τουρκοκυπριακού λαού, στο πλαίσιο των ιστορικών, νομικών και ανθρωπιστικών μας ευθυνών και σύμφωνα με τις πραγματικότητες του νησιού».

Παράλληλα, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την πεποίθηση ότι «θα ξεκινήσει μια νέα εποχή στις σχέσεις Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Φιντάν: Δεν υπάρχει η πολιτική βούληση στην ΕΕ για ένταξη της Τουρκίας
Ειδήσεις

Φιντάν: Δεν υπάρχει η πολιτική βούληση στην ΕΕ για ένταξη της Τουρκίας

Φιντάν: ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία – Αναγκαία η παράταση της εκεχειρίας
Ειδήσεις

Φιντάν: ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία – Αναγκαία η παράταση της εκεχειρίας  

Φιντάν: Το Ισραήλ χρησιμοποιεί τα ζητήματα ασφαλείας ως πρόσχημα για επεκτατικές ενέργειες
Ειδήσεις

Φιντάν: Το Ισραήλ χρησιμοποιεί τα ζητήματα ασφαλείας ως πρόσχημα για επεκτατικές ενέργειες

Φιντάν: Ο Νετανιάχου ενδέχεται να διαπράξει άλλη μια γενοκτονία στον Λίβανο
Ειδήσεις

Φιντάν: Ο Νετανιάχου ενδέχεται να διαπράξει άλλη μια γενοκτονία στον Λίβανο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 19:20

Ορμούζ: Γιατί οι αγορές φοβούνται πως οι ενεργειακές ροές δεν θα επανέλθουν στην «κανονικότητα»

Ειδήσεις
31/05/2026 - 18:55

SoftBank: Επενδύει έως €75 δισ. για δίκτυο Τεχνητής Νοημοσύνης στη Γαλλία

Πολιτική
31/05/2026 - 18:31

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης συνεχίζει να επιδοτεί την αισχροκέρδεια των διυλιστηρίων

Ειδήσεις
31/05/2026 - 17:58

Παρίσι: Ένας νεκρός από τα επεισόδια μετά τον τελικό του Champions League

Ειδήσεις
31/05/2026 - 17:55

Ιράν: Επανεκκίνηση της παραγωγής φυσικού αερίου στο South Pars

Ειδήσεις
31/05/2026 - 17:43

ΔΟΑΕ για Ζαπορίζια: Όποιος επιτίθεται σε πυρηνικούς σταθμούς, παίζει με την φωτιά

Ειδήσεις
31/05/2026 - 17:22

Νέα Σμύρνη: 15χρονος πέθανε από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 16:48

Λίβανος: Το Ισραήλ κατέβαλε το κάστρο Μποφόρ – «Επιστρέψαμε πιο δυνατοί από ποτέ», λέει ο Νετανιάχου

Ειδήσεις
31/05/2026 - 16:32

Έλληνας τραυματίστηκε σε επεισόδια στην Αλβανία – Παράσταση του ελληνικού ΥΠΕΞ στα Τίρανα

Ειδήσεις
31/05/2026 - 16:25

Στο νοσοκομείο μετά από λιποθυμικό επεισόδιο ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος

Πολιτική
31/05/2026 - 15:55

ΥΠΕΝ για επίθεση με προκηρύξεις: Η προστασία του περιβάλλοντος δεν υπηρετείται με ακρότητες

Πολιτική
31/05/2026 - 15:28

Νυφούδης (ΕΛΑΣ): Η στήριξή μου στον Τσίπρα αποδεικνύει πως δεν έφτιαξε έναν νέο ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 14:50

Η Τεχεράνη απαντά στον Τραμπ: Καμία συμφωνία αν δεν διασφαλιστούν τα συμφέροντά μας

Πολιτική
31/05/2026 - 14:30

ΕΛΑΣ: Ποιοι καλλιτέχνες και άνθρωποι του πολιτισμού υπογράφουν την Ιδρυτική Διακήρυξη

Ειδήσεις
31/05/2026 - 14:00

ΕΕ: Στο «τραπέζι» πάγωμα του πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο εν μέσω φόβων για ενεργειακό σοκ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 13:35

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε πως έπληξε τα ρωσικά διυλιστήρια του Σαρατόφ

Πολιτική
31/05/2026 - 13:15

Τσουκαλάς: Με θέσεις ΠΑΣΟΚ πάλι ο Μητσοτάκης για μία οικονομία δύο ταχυτήτων

Ειδήσεις
31/05/2026 - 12:58

Αγίου Πνεύματος: Τι ισχύει για καταστήματα και σούπερ μάρκετ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 12:38

Πέντε συλλήψεις σε Έβρο και Ροδόπη για διακίνηση μεταναστών

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
31/05/2026 - 12:23

Μετρό Θεσσαλονίκης: Επέκταση προς την Καλαμαριά έως τα τέλη Ιουλίου

Πολιτική
31/05/2026 - 12:06

Δούκας: Δεν αλλάζει το αφήγημα – Θέλουμε το ΠΑΣΟΚ πρώτο έστω και με μία ψήφο

Ειδήσεις
31/05/2026 - 11:31

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέος ένας λογιστής από την Κρήτη – Ελεύθεροι με όρους οι υπόλοιποι

Ακίνητα
31/05/2026 - 11:18

Έρχεται νέο πρόγραμμα τύπου «Σπίτι μου ΙΙ» με έμφαση στις ανακαινίσεις

Πολιτική
31/05/2026 - 10:50

Μητσοτάκης: Τέλος Ιουνίου η έκτακτη ενίσχυση €150 για κάθε παιδί χωρίς αίτηση

Ειδήσεις
31/05/2026 - 10:26

Συνεχίζεται η προέλαση του Ισραήλ στον Λίβανο – Εκτεταμένες εντολές εκκένωσης

Ειδήσεις
31/05/2026 - 10:10

Τραμπ: Αναθεωρεί την πρόταση εκεχειρίας – Ζητά συγκεκριμένες δεσμεύσεις από το Ιράν

Ειδήσεις
31/05/2026 - 09:59

Οι εμπρησμοί από αμέλεια στο «στόχαστρο» της ΔΑΕΕ – Ενισχύονται οι έλεγχοι

Πολιτική
31/05/2026 - 09:25

Κατρίνης στο Reporter: Άλλο αριστερή συμπαράταξη και άλλο μεγάλη δημοκρατική παράταξη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
31/05/2026 - 08:38

Νέο Skoda Fabia 130: άνοιξαν οι παραγγελίες στην Ελλάδα για το ταχύτερο Fabia παραγωγής στην ιστορία της μάρκας

Τεχνολογία
31/05/2026 - 08:33

Ένα διάσημο μαθηματικό πρόβλημα «παίδευε» τους επιστήμονες για 80 χρόνια. Η ΤΝ μόλις το έλυσε

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ