Φιντάν: Νέες προκλητικές αναφορές για «τουρκική μειονότητα στη Δυτική Θράκη»

Ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν μιλώντας στο κοινοβούλιο της χώρας, ναι μεν ανέφερε ότι βούληση είναι «να αναπτύξουμε τις σχέσεις μας με την Ελλάδα στη βάση της καλής γειτονίας», αλλά παράλληλα μίλησε για τουρκική μειονότητα στη Δυτική Θράκη.

Ο Χακάν Φιντάν εμμένει στις προκλητικές του θέσεις περί «τουρκικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη» κάνοντας λόγο για «άδικες πρακτικές όσον αφορά την εκπαίδευση, τη θρησκευτική ελευθερία και άλλα θεμελιώδη δικαιώματα» της μουσουλμανικής μειονότητας. Στο πλαίσιο αυτό σημειώνει ότι η Άγκυρα διατηρεί τη βούλησή της να αναπτύξει τις σχέσεις της με την Ελλάδα «στη βάση της καλής γειτονίας». «Θα συνεχίσουμε με την ίδια αποφασιστικότητα τη στάση μας που προστατεύει τα εθνικά μας συμφέροντα και τα δικαιώματα των ομοεθνών μας» σημείωσε μιλώντας στην επιτροπή προϋπολογισμού του τουρκικού κοινοβουλίου.



Σύμφωνα με τον Σκάι, ο Φιντάν μίλησε και για το Κυπριακό επαναλαμβάνοντας τη θέση που διατύπωσε ο Ερντογάν: «η πιο ρεαλιστική λύση στο Κυπριακό περνάει από τη συνύπαρξη των δύο κρατών στο νησί. Ως μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια χώρα θα συνεχίσουμε και το επόμενο διάστημα, όπως και στο παρελθόν, τις προσπάθειές μας για την ειρήνη, την ευημερία και την ανάπτυξη του τουρκοκυπριακού λαού, στο πλαίσιο των ιστορικών, νομικών και ανθρωπιστικών μας ευθυνών και σύμφωνα με τις πραγματικότητες του νησιού».



Παράλληλα, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την πεποίθηση ότι «θα ξεκινήσει μια νέα εποχή στις σχέσεις Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης».