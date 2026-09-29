Βουλή: «Πράσινο φως» για την άρση ασυλίας Κωνσταντοπούλου και Πολάκη

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Υπέρ της ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου και του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλου Πολάκη τάχθηκε την Τρίτη (29/9) κατά πλειοψηφία η Ολομέλεια της Βουλής.

Υπέρ της άρσης ασυλίας της κ. Κωνσταντοπούλου, σε σύνολο 236 βουλευτών, τάχθηκαν οι 163, κατά 64 ενώ 9 δήλωσαν «παρών».

Για τον κ. Πολάκη, σε σύνολο 234 βουλευτών, υπέρ τάχθηκαν 159, κατά 72 και τρεις δήλωσαν «παρών».

Η υπόθεση της κ. Κωνσταντοπούλου αφορά μήνυση για εξύβριση και δημόσια συκοφαντική δυσφήμηση του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού, εναντίον της. Για τον κ. Πολάκη η δικογραφία αφορά έγκληση του πρώην στελέχους του ΚΕΕΛΠΝΟ, Σταμάτη Πουλή για ψευδή καταμήνυση εναντίον του κ. Πολάκη ο οποίος τον είχε κατηγορήσει για διασπάθιση δημόσιου χρήματος στο ΚΕΕΛΠΝΟ.

Τόσο η κ. Κωνσταντοπούλου όσο και ο κ. Πολάκης έκαναν λόγο για «ψευδομηνύσεις», κατηγορώντας την κυβέρνηση για «πολιτική εργαλειοποίση σε βάρος τους»,

Σημειώνεται ακόμη, καταψηφίστηκαν οι άρσεις ασυλίας των κ. Θεοδωρικάκου και Πλεύρη. Σε σύνολο 236 βουλευτών, ψήφισαν με όχι 168 βουλευτές. Συνολικά 51 βουλευτές τις υπερψήφισαν ενώ 17 δήλωσαν «παρών».

Οι δύο υποθέσεις των κ. Θεοδωρικάκου και Πλεύρη αφορούν καταγγελία ιδιώτη για παράνομη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία αποκτήθηκαν κατόπιν επέμβασης σε σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

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