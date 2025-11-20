Τραμπ: Υπέγραψε νόμο για την αποδέσμευση των φακέλων Έπσταϊν – Τα επόμενα βήματα
08:47 - 20 Νοε 2025

Τραμπ: Υπέγραψε νόμο για την αποδέσμευση των φακέλων Έπσταϊν – Τα επόμενα βήματα

Την άμεση δημοσιοποίηση όλων των αρχείων που αφορούν τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν υπέγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προκαλώντας νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το νομοσχέδιο, το οποίο πέρασε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων με συντριπτική πλειοψηφία 427-1 και έλαβε ομόφωνη συγκατάθεση στη Γερουσία, υποχρεώνει το υπουργείο Δικαιοσύνης να δώσει στη δημοσιότητα όλα τα σχετικά έγγραφα εντός 30 ημερών, σε «αναζητήσιμη και κατεβάσιμη μορφή».

Σύμφωνα με μετάδοση του BBC, παρότι ο Τραμπ είχε αρχικά εκφράσει αντιρρήσεις για την αποδέσμευση των αρχείων, άλλαξε στάση έπειτα από πιέσεις θυμάτων του Έπσταϊν αλλά και Ρεπουμπλικανών. Με ανάρτησή του, μάλιστα, άφησε αιχμές για τους Δημοκρατικούς, υποστηρίζοντας ότι «η αλήθεια για τις σχέσεις τους με τον Έπσταϊν ίσως αποκαλυφθεί». Δήλωσε επίσης πως οι Ρεπουμπλικανοί «δεν είχαν καμία σχέση» με τον χρηματιστή, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση «πρόβλημα των Δημοκρατικών».

Τα αρχεία που θα αποδεσμευτούν περιλαμβάνουν στοιχεία από τις ομοσπονδιακές έρευνες: καταθέσεις θυμάτων και μαρτύρων, αντικείμενα που κατασχέθηκαν σε επιδρομές στις κατοικίες του, εσωτερικές επικοινωνίες του υπουργείου Δικαιοσύνης, λίστες πτήσεων και αναφορές για πρόσωπα και οργανισμούς που συνδέθηκαν μαζί του. Αυτά διαφέρουν από τις πάνω από 20.000 σελίδες εγγράφων της περιουσίας του Έπσταϊν που δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα από το Κογκρέσο – έγγραφα που περιείχαν και αναφορές στον Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων μηνυμάτων του Έπσταϊν το 2018 όπου ισχυριζόταν ότι «ξέρει πόσο βρώμικος είναι ο Ντόναλντ».

Η οικογένεια της Βιρτζίνια Τζουφρέ, μιας από τις πιο γνωστές καταγγέλλουσες, που αυτοκτόνησε νωρίτερα φέτος, χαρακτήρισε την υπογραφή του νόμου «μνημειώδη στιγμή», ζητώντας να αποκαλυφθούν όλα τα ονόματα «ανεξάρτητα από ισχύ, πλούτο ή κομματική ταυτότητα».

Ωστόσο, το υπουργείο Δικαιοσύνης διατηρεί το δικαίωμα να αποκρύψει στοιχεία που θα έθιγαν την ιδιωτικότητα προσώπων ή θα επηρέαζαν ενεργές έρευνες. Αυτό προκαλεί ανησυχίες ακόμη και στους υποστηρικτές του νομοσχεδίου. Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τόμας Μάσι προειδοποίησε ότι η κυβέρνηση ενδέχεται να επικαλεστεί νέες έρευνες για να περιορίσει το υλικό που θα δημοσιοποιηθεί.

Ο Έπσταϊν βρέθηκε νεκρός στο κελί του το 2019, με τον ιατροδικαστή να αποδίδει τον θάνατό του σε αυτοκτονία. Οι σχέσεις του με ισχυρούς παράγοντες της πολιτικής, της οικονομίας και της ακαδημαϊκής κοινότητας συνεχίζουν να σκιάζουν τη δημόσια συζήτηση, καθώς αναμένονται οι αποκαλύψεις των νέων αρχείων.

Τελευταία τροποποίηση στις 20/11/2025 - 08:52
