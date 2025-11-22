Σύνοδος G20: Έκκληση για διαρκή ειρήνη σε Ουκρανία, Σουδάν, Κονγκό και Γάζα

Έκκληση για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία, το Σουδάν, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, καθώς και στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη απηύθυναν οι ηγέτες της G20 κατά τη Σύνοδο στο Γιοχάνεσμπουργκ.

Στο σχετικό ανακοινωθέν αναφέρεται: «Καθοδηγούμενοι από τους στόχους και τις αρχές του Χάρτη του ΟΗΕ στο σύνολό του, θα εργαστούμε για μια ειρήνη δίκαιη, πλήρη και διαρκή στο Σουδάν, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, στην Ουκρανία και προκειμένου να μπει τέλος σε άλλες συρράξεις και πολέμους σε ολόκληρο τον πλανήτη».

Σημειώνεται ότι αυτή είναι η μοναδική αναφορά στην Ουκρανία στο κείμενο που συνολικά αποτελείται από τριάντα σελίδες. Το αμερικανικό σχέδιο για το Ουκρανικό προκάλεσε εντάσεις στη Σύνοδο, ενώ οι ευρωπαϊκές χώρες εντείνουν τις διαβουλεύσεις τους για τη διαμόρφωση μιας αντιπρότασης.