Ουκρανικό: Πυρετώδεις διαβουλεύσεις για το αμερικανικό σχέδιο – Στο «τραπέζι» νέα συνάντηση Τραμ-Πούτιν

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι πυρετώδεις διαβουλεύσεις για το Ουκρανικό, καθώς, στο περιθώριο της Συνόδου της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ, οι Ευρωπαίοι ηγέτες συζητούν το αμερικανικό σχέδιο των 28 σημείων, ενώ την ίδια στιγμή στο προσκήνιο επανέρχεται το ενδεχόμενο συνάντησης μεταξύ του Αμερικανού προέδρου και του Ρώσου ομολόγου του.

Πιο αναλυτικά, οι ηγέτες της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Γερμανίας συναντήθηκαν σήμερα (Σάββατο, 22/11) γύρω στις 13:15 (ώρα Ελλάδος), πριν από μία πιο διευρυμένη συνάντηση με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες στο Γιοχάνεσμπουργκ, η οποία θα συμπεριλαμβάνει και τους ηγέτες της Ε, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα, της Ιαπωνίας και του Καναδά.

Λίγο νωρίτερα, μάλιστα, σύμφωνα με ανακοίνωση της καναδικής κυβέρνησης, το θέμα της Ουκρανίας συζήτησαν ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, με τον Καναδό πρωθυπουργό, Μαρκ Κάρνεϊ. Κατά τη συζήτησή τους, οι δύο ηγέτες επιβεβαίωσαν τη στήριξή τους και υπογράμμισαν πως οποιαδήποτε διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία πρέπει να εμπλέκει το Κίεβο, να σέβεται τα βασικά συμφέροντα της Ουκρανίας και να παράσχει εγγυήσεις ασφαλείας.

Ο Κάρνεϊ δεσμεύτηκε να εργαστεί με τους συμμάχους για την επίτευξη μιας «δίκαιης και διαρκούς ειρήνης» στην Ουκρανία, τονίζεται ακόμη στη σχετική ανακοίνωση.

Ξανά στο «τραπέζι» το ενδεχόμενο συνάντησης Τραμπ – Πούτιν

Το ενδεχόμενο μίας νέας συνάντησης Τραμπ – Πούτιν φαίνεται πως έχει επανέλθει στο προσκήνιο, καθώς ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ δήλωσε πως τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί.

«Δεν θα απέκλεια τίποτα», είπε χαρακτηριστικά ο Ριαμπκόφ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο κρατικό περιοδικό International Affairs, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα (22/11). «Η αναζήτηση ενός τρόπου για να προχωρήσουμε συνεχίζεται», προσέθεσε.

Ανέφερε, δε, ότι οι επαφές μεταξύ της Ρωσίας και των ΗΠΑ δεν έχουν «παγώσει», αλλά αντιθέτως οι δίαυλοι του διαλόγου παραμένουν ανοικτοί.

Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία συνάντηση των δύο ηγετών ήταν τον Αύγουστο στην Αλάσκα, δίχως ωστόσο να καταφέρουν να καταλήξουν σε συμφωνία για την λύση του Ουκρανικού. Επόμενο σχέδιο για συνάντησή τους στη Βουδαπέστη τελικά ανεστάλη επ’ αόριστον.

«Εργαζόμαστε σε μια συνεχή βάση. Έχουμε παγιωμένες δομές και κανάλια. Όλοι αυτοί οι δίαυλοι δεν είναι ορατοί ούτε μπορούν να ακουστούν, δεν χρειάζεται να συζητιούνται όλοι τους δημοσίως, όμως το γεγονός παραμένει πως τα πάντα λειτουργούν σωστά», ισχυρίστηκε ακόμη ο Ριαμπκόφ, σημειώνοντας πως η πρόοδος στην προσπάθεια για διαρκή διάλογο Μόσχας – Ουάσιγκτον είναι «εντυπωσιακή».

Ο Ρώσος αξιωματούχος δεν άφησε ασχολίαστο και το ενδεχόμενο μιας τριμερούς συνάντησης με την Κίνα και τις ΗΠΑ με επίκεντρο την πυρηνική σταθερότητα, λέγοντας πως η Μόσχα δεν προτίθεται να πιέσει το Πεκίνο προς αυτήν την κατεύθυνση.

«Δεν έχουμε ερωτήματα για να θέσουμε στην Κίνα στο θέμα του ελέγχου των εξοπλισμών και της στρατηγικής σταθερότητας», τόνισε ο Ριαμπκόφ, προσθέτοντας πως η Ρωσία δεν έχει λάβει επίσημες προτάσεις από τις ΗΠΑ σχετικά με μια τέτοια συνάντηση.

Σημειώνεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει εκφράσει ενδιαφέρον στο να εμπλέξει την Κίνα στις προσπάθειες μείωσης των πυρηνικών όπλων μαζί με τη Ρωσία και τις ΗΠΑ.

Κίεβο: Διαβουλεύσεις για τα επόμενα βήματα

Τα νέα που έρχονται από την ουκρανική πλευρά θέλουν τους ανώτερους Ουκρανούς αξιωματούχους να σκοπεύουν να εμπλακούν σε διαβουλεύσεις με τις ΗΠΑ σε ελβετικό έδαφος, προκειμένου να συζητηθούν οι πιθανοί όροι μίας ειρηνευτικής συμφωνίας.

«Ξεκινάμε διαβουλεύσεις μεταξύ υψηλόβαθμων αξιωματούχων της Ουκρανίας και των ΗΠΑ με επίκεντρο τις πιθανές παραμέτρους μιας μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ελβετία», έγραψε σε ανάρτησή του στο Telegram ο Ρουστέμ Ουμέροφ, γραμματέας του Συμβούλιου Ασφαλείας και Άμυνας της Ουκρανίας.

«Εκτιμάμε τη συμμετοχή της αμερικανικής πλευράς και την ετοιμότητά της για ουσιαστικές συνομιλίες», συμπλήρωσε.

Όπως μεταδίδει το Reuters, δε, ο Ουμέροφ άλλαξε την αρχική του ανάρτηση, αφαιρώντας (δίχως να εξηγήσει το λόγο) ένα σημείο στο οποίο ανέφερε πως στις διαβουλεύσεις της Ελβετίας θα συμμετάσχουν και «Ευρωπαίοι εταίροι».

«Η Ουκρανία προσεγγίζει αυτήν τη διαδικασία με μια σαφή κατανόηση των συμφερόντων της. Πρόκειται για ένα νέο βήμα του διαλόγου που συνεχίζεται εδώ και κάποιες ημέρες και που στοχεύει κυρίως να εναρμονίσει το όραμά μας για τα επόμενα στάδια», επισήμανε ο ίδιος σε επόμενη ανάρτησή του, στο Facebook αυτή τη φορά.

Παράλληλα, σύμφωνα με ανακοίνωση στο Telegram, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενέκρινε τη σύνθεση της αντιπροσωπείας, της οποίας θα ηγείται ο επικεφαλής του γραφείου του και περιλαμβάνει κορυφαίους αξιωματούχους ασφαλείας, όπως και οδηγίες για τις σχετικές διαπραγματεύσεις.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η αντιπροσωπεία θα είναι κατά βάση μία στρατιωτική αποστολή. Θα αποτελείται από το «δεξί χέρι» του Ζελένσκι, τον επικεφαλής της προεδρίας Αντρίι Γερμάκ και θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον Ουμέροφ, τους αρχηγούς των υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών και τον αρχηγό του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων.

«Η Ουκρανία δεν θα αποτελέσει ποτέ εμπόδιο στην ειρήνη και οι αντιπρόσωποι του ουκρανικού κράτους θα υπερασπιστούν τα νόμιμα συμφέροντα του ουκρανικού λαού και τα θεμέλια της ευρωπαϊκής ασφάλειας», τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση.