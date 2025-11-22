Ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα: «Εξουδετερώθηκε» ο στρατιωτικός διοικητής της Χαμάς, λέει το Ισραήλ

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα αξιόπιστες πηγές, αναφέρουν ότι ο στρατός του Ισραήλ στη Γάζα εξουδετέρωσε τον στρατιωτικό διοικητή της Χαμάς (των Ταξιαρχιών αλ Κασάμ), Abdullah al-Hudaydi.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα, οι IDF πραγματοποίησαν πλήγμα σε συγκεκριμένο σημείο μέσα στην πόλη της Γάζας, όπου – σύμφωνα με πληροφορίες – ο Χουνταϊντί είχε βρει καταφύγιο. Από την επίθεση σκοτώθηκαν συνολικά εννέα άτομα και τραυματίστηκαν αρκετοί ακόμη.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι ο ισραηλινός στρατός στόχευσε αυτοκινητοπομπή στην οποία επέβαιναν ο διοικητής της Χαμάς και μέλη της ομάδας του.

Παράλληλα, στην υπόλοιπη Λωρίδα της Γάζας έχασαν τη ζωή τους επτά ακόμη άτομα, μετά από ισραηλινά πλήγματα, παρόλο που η εκεχειρία τυπικά είναι σε ισχύ.

Τρία από τα θύματα σκοτώθηκαν στα βόρεια της πόλης της Γάζας, τρεις στην περιοχή Ντέιρ αλ Μπάλαχ και ένας στη περιοχή της Νουσεϊράτ.

Όπως μετέδωσε το Al Jazeera, πραγματοποιήθηκε επίθεση με drone κοντά στην κύρια πύλη του νοσοκομείου αλ Σίφα, με αποτέλεσμα τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι να σκοτωθούν μέσα στο όχημά τους.

Λίγα λεπτά αργότερα, σημειώθηκε μια ακόμη επίθεση στην κεντρική πόλη Ντέιρ ελ-Μπάλαχ, στην οποία σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι, ενώ ταυτόχρονα πυραυλική επίθεση τον καταυλισμό προσφύγων Νούσεϊράτ, στοχεύοντας μια κατοικία, σκοτώνοντας τέσσερα παιδιά. Περίπου δώδεκα Παλαιστίνιοι τραυματίστηκαν σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς σε όλη τη Λωρίδα μόλις την τελευταία ώρα.