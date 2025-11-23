Νέα επίθεση Τραμπ εν μέσω συνομιλιών για το ειρηνευτικό σχέδιο: Μηδενική ευγνωμοσύνη η Ουκρανία

Την ώρα που στη Γενεύη βρίσκονται σε εξέλιξη οι πρώτες συζητήσεις για το αμερικανικό σχέδιο των 28 σημείων σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε μια νέα, ιδιαίτερα αιχμηρή επίθεση κατά της ουκρανικής ηγεσίας αλλά και της Ευρώπης.

Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος αμφισβήτησε την ευγνωμοσύνη του Κιέβου απέναντι στην Ουάσιγκτον, ενώ κατηγόρησε την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι εξακολουθεί να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο εν μέσω πολεμικών συγκρούσεων.

Η νέα πρωτοβουλία της κυβέρνησης Τραμπ για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία επιταχύνεται, καθώς Αμερικανοί απεσταλμένοι συμμετέχουν στις προκαταρκτικές συζητήσεις με την ουκρανική πλευρά. Οι συνομιλίες ξεκίνησαν το μεσημέρι της Κυριακής με την παρουσία του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ οι αμερικανικές πηγές επιμένουν ότι το σχέδιο δεν συνιστά τελεσίγραφο αλλά «ευέλικτη βάση» για διαπραγμάτευση.

Παρά τον έντονο σκεπτικισμό που επικρατεί διεθνώς για τις δυνατότητες άμεσης προόδου, η Ουάσιγκτον επιδιώκει να ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας που θα μπορούσε να δημιουργήσει προϋποθέσεις αποκλιμάκωσης.

Νέα πυρά Τραμπ κατά Ουκρανίας και Ευρώπης

Στον αντίποδα των διπλωματικών προσπαθειών, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβασε εκ νέου τους τόνους. Στην ανάρτησή του υποστήριξε ότι η ουκρανική ηγεσία «δεν έχει δείξει καμία ευγνωμοσύνη» προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για τις μέχρι σήμερα πρωτοβουλίες τους, ενώ κατηγόρησε ταυτόχρονα την Ευρώπη ότι συνεχίζει τις ενεργειακές συναλλαγές με τη Ρωσία, παρά τον πόλεμο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέφερε επίσης τον ισχυρισμό ότι η σύγκρουση «δεν θα είχε ξεσπάσει ποτέ» εάν δεν είχαν, όπως λέει, νοθευτεί οι προεδρικές εκλογές του 2020, επιρρίπτοντας εκ νέου την ευθύνη στον Τζο Μπάιντεν.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Τραμπ: «Ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι ένας βίαιος και τρομερός πόλεμος που, με την ισχυρή και σωστή ΗΓΕΣΙΑ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΧΕ ΣΥΜΒΕΙ ΠΟΤΕ. Ξεκίνησε πολύ πριν αναλάβω τη δεύτερη θητεία μου, κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης του κοιμισμένου Μπάιντεν, και έχει μόνο επιδεινωθεί. Αν οι προεδρικές εκλογές του 2020 δεν είχαν νοθευτεί και κλαπεί, το μόνο πράγμα στο οποίο είναι καλοί οι ριζοσπάστες αριστεροί δημοκράτες, δεν θα υπήρχε πόλεμος μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, όπως δεν υπήρχε, ούτε καν αναφορά, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας μου.

Ο Πούτιν δεν θα είχε επιτεθεί ποτέ! Μόνο όταν είδε τον κοιμισμένο Τζο σε δράση είπε: «Τώρα είναι η ευκαιρία μου!» Τα υπόλοιπα είναι ιστορία, και έτσι συνεχίζεται.

Κληρονόμησα έναν πόλεμο που δεν έπρεπε να είχε συμβεί ποτέ, έναν πόλεμο που είναι χαμένος για όλους, ειδικά για τα εκατομμύρια των ανθρώπων που έχασαν άσκοπα τη ζωή τους.

Η «ηγεσία» της Ουκρανίας δεν έχει εκφράσει καμία ευγνωμοσύνη για τις προσπάθειές μας, και η Ευρώπη συνεχίζει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία. Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να πωλούν τεράστιες ποσότητες όπλων στο ΝΑΤΟ, για διανομή στην Ουκρανία (ο διεφθαρμένος Τζο έδωσε τα πάντα, δωρεάν, δωρεάν, δωρεάν, συμπεριλαμβανομένων «μεγάλων» χρημάτων!). Ο Θεός να ευλογεί όλες τις ζωές που χάθηκαν σε αυτή την ανθρώπινη καταστροφή! Πρόεδρος DJT».

Ζελένσκι: Η αιματοχυσία πρέπει να σταματήσει

Την έναρξη των συνομιλιών γνωστοποίησε ο Ουκρανός πρόεδρος με ανάρτηση του τόνισε πως «η αιματοχυσία πρέπει να σταματήσει». Πιο αναλυτικά ανέφερε: «Αυτή τη στιγμή, οι ομάδες που θα εργαστούν πάνω στα βήματα για τον τερματισμό του πολέμου συναντώνται στην Ελβετία. Είναι καλό που η διπλωματία έχει αναζωογονηθεί και που η συζήτηση μπορεί να είναι εποικοδομητική. Οι ουκρανικές και οι αμερικανικές ομάδες, καθώς και οι ομάδες των Ευρωπαίων εταίρων μας, βρίσκονται σε στενή επαφή, και πραγματικά ελπίζω ότι θα υπάρξει αποτέλεσμα. Η αιματοχυσία πρέπει να σταματήσει, και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ο πόλεμος δεν θα αναζωπυρωθεί ποτέ ξανά. Αναμένω τα αποτελέσματα των σημερινών συνομιλιών και ελπίζω ότι όλοι οι συμμετέχοντες θα είναι εποικοδομητικοί. Όλοι χρειαζόμαστε ένα θετικό αποτέλεσμα».