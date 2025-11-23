ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Νέα επίθεση Τραμπ εν μέσω συνομιλιών για το ειρηνευτικό σχέδιο: Μηδενική ευγνωμοσύνη η Ουκρανία
Ειδήσεις
17:30 - 23 Νοε 2025

Νέα επίθεση Τραμπ εν μέσω συνομιλιών για το ειρηνευτικό σχέδιο: Μηδενική ευγνωμοσύνη η Ουκρανία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Την ώρα που στη Γενεύη βρίσκονται σε εξέλιξη οι πρώτες συζητήσεις για το αμερικανικό σχέδιο των 28 σημείων σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε μια νέα, ιδιαίτερα αιχμηρή επίθεση κατά της ουκρανικής ηγεσίας αλλά και της Ευρώπης. 

Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος αμφισβήτησε την ευγνωμοσύνη του Κιέβου απέναντι στην Ουάσιγκτον, ενώ κατηγόρησε την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι εξακολουθεί να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο εν μέσω πολεμικών συγκρούσεων.

Η νέα πρωτοβουλία της κυβέρνησης Τραμπ για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία επιταχύνεται, καθώς Αμερικανοί απεσταλμένοι συμμετέχουν στις προκαταρκτικές συζητήσεις με την ουκρανική πλευρά. Οι συνομιλίες ξεκίνησαν το μεσημέρι της Κυριακής με την παρουσία του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ οι αμερικανικές πηγές επιμένουν ότι το σχέδιο δεν συνιστά τελεσίγραφο αλλά «ευέλικτη βάση» για διαπραγμάτευση.

Παρά τον έντονο σκεπτικισμό που επικρατεί διεθνώς για τις δυνατότητες άμεσης προόδου, η Ουάσιγκτον επιδιώκει να ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας που θα μπορούσε να δημιουργήσει προϋποθέσεις αποκλιμάκωσης.

Νέα πυρά Τραμπ κατά Ουκρανίας και Ευρώπης

Στον αντίποδα των διπλωματικών προσπαθειών, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβασε εκ νέου τους τόνους. Στην ανάρτησή του υποστήριξε ότι η ουκρανική ηγεσία «δεν έχει δείξει καμία ευγνωμοσύνη» προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για τις μέχρι σήμερα πρωτοβουλίες τους, ενώ κατηγόρησε ταυτόχρονα την Ευρώπη ότι συνεχίζει τις ενεργειακές συναλλαγές με τη Ρωσία, παρά τον πόλεμο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέφερε επίσης τον ισχυρισμό ότι η σύγκρουση «δεν θα είχε ξεσπάσει ποτέ» εάν δεν είχαν, όπως λέει, νοθευτεί οι προεδρικές εκλογές του 2020, επιρρίπτοντας εκ νέου την ευθύνη στον Τζο Μπάιντεν.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Τραμπ: «Ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι ένας βίαιος και τρομερός πόλεμος που, με την ισχυρή και σωστή ΗΓΕΣΙΑ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΧΕ ΣΥΜΒΕΙ ΠΟΤΕ. Ξεκίνησε πολύ πριν αναλάβω τη δεύτερη θητεία μου, κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης του κοιμισμένου Μπάιντεν, και έχει μόνο επιδεινωθεί. Αν οι προεδρικές εκλογές του 2020 δεν είχαν νοθευτεί και κλαπεί, το μόνο πράγμα στο οποίο είναι καλοί οι ριζοσπάστες αριστεροί δημοκράτες, δεν θα υπήρχε πόλεμος μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, όπως δεν υπήρχε, ούτε καν αναφορά, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας μου.

Ο Πούτιν δεν θα είχε επιτεθεί ποτέ! Μόνο όταν είδε τον κοιμισμένο Τζο σε δράση είπε: «Τώρα είναι η ευκαιρία μου!» Τα υπόλοιπα είναι ιστορία, και έτσι συνεχίζεται.

Κληρονόμησα έναν πόλεμο που δεν έπρεπε να είχε συμβεί ποτέ, έναν πόλεμο που είναι χαμένος για όλους, ειδικά για τα εκατομμύρια των ανθρώπων που έχασαν άσκοπα τη ζωή τους.

Η «ηγεσία» της Ουκρανίας δεν έχει εκφράσει καμία ευγνωμοσύνη για τις προσπάθειές μας, και η Ευρώπη συνεχίζει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία. Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να πωλούν τεράστιες ποσότητες όπλων στο ΝΑΤΟ, για διανομή στην Ουκρανία (ο διεφθαρμένος Τζο έδωσε τα πάντα, δωρεάν, δωρεάν, δωρεάν, συμπεριλαμβανομένων «μεγάλων» χρημάτων!). Ο Θεός να ευλογεί όλες τις ζωές που χάθηκαν σε αυτή την ανθρώπινη καταστροφή! Πρόεδρος DJT».

Ζελένσκι: Η αιματοχυσία πρέπει να σταματήσει

Την έναρξη των συνομιλιών γνωστοποίησε ο Ουκρανός πρόεδρος με ανάρτηση του τόνισε πως «η αιματοχυσία πρέπει να σταματήσει». Πιο αναλυτικά ανέφερε: «Αυτή τη στιγμή, οι ομάδες που θα εργαστούν πάνω στα βήματα για τον τερματισμό του πολέμου συναντώνται στην Ελβετία. Είναι καλό που η διπλωματία έχει αναζωογονηθεί και που η συζήτηση μπορεί να είναι εποικοδομητική. Οι ουκρανικές και οι αμερικανικές ομάδες, καθώς και οι ομάδες των Ευρωπαίων εταίρων μας, βρίσκονται σε στενή επαφή, και πραγματικά ελπίζω ότι θα υπάρξει αποτέλεσμα. Η αιματοχυσία πρέπει να σταματήσει, και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ο πόλεμος δεν θα αναζωπυρωθεί ποτέ ξανά. Αναμένω τα αποτελέσματα των σημερινών συνομιλιών και ελπίζω ότι όλοι οι συμμετέχοντες θα είναι εποικοδομητικοί. Όλοι χρειαζόμαστε ένα θετικό αποτέλεσμα».

Τελευταία τροποποίηση στις 23/11/2025 - 17:21
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πούτιν: «Δεν βλέπω λόγο συνάντησης με Ζελένσκι» – Προτεραιότητα οι ειρηνευτικές συμφωνίες
Ειδήσεις

Πούτιν: «Δεν βλέπω λόγο συνάντησης με Ζελένσκι» – Προτεραιότητα οι ειρηνευτικές συμφωνίες

Επίθεση με τρικάκια στην οικία του Παπαϊωάννου: «Δεν με εκφοβίζουν», απαντά ο υφυπουργός Παιδείας
Ειδήσεις

Επίθεση με τρικάκια στην οικία του Παπαϊωάννου: «Δεν με εκφοβίζουν», απαντά ο υφυπουργός Παιδείας

Τραμπ: Προωθεί τον πρώην δικηγόρο του Τοντ Μπλανς για υπουργό Δικαιοσύνης
Ειδήσεις

Τραμπ: Προωθεί τον πρώην δικηγόρο του Τοντ Μπλανς για υπουργό Δικαιοσύνης

Τραμπ: «Αντιπατριωτικό» το ψήφισμα της Βουλής των Αντιπροσώπων για περιορισμό των πολεμικών εξουσιών
Ειδήσεις

Τραμπ: «Αντιπατριωτικό» το ψήφισμα της Βουλής των Αντιπροσώπων για περιορισμό των πολεμικών εξουσιών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
05/06/2026 - 19:56

Ιράν: Απαίτηση για αποδέσμευση $24 δισ. προκειμένου να «ξεκλειδώσει» πιθανή συμφωνία με ΗΠΑ

Νομίσματα
05/06/2026 - 19:52

Το Bitcoin έπεσε κάτω από τα 60.000 δολάρια - Χαμηλό διετίας

Χρηματιστήρια
05/06/2026 - 19:39

Παγκόσμιο sell-off στην τεχνολογία: Καταρρέουν οι μετοχές ημιαγωγών σε Ευρώπη, Ασία και ΗΠΑ

Πολιτική
05/06/2026 - 19:29

Πέθανε ο επί σειρά ετών υπουργός των κυβερνήσεων της ΝΔ, Γιώργος Σουφλιάς

Ειδήσεις
05/06/2026 - 19:22

Πούτιν: «Δεν βλέπω λόγο συνάντησης με Ζελένσκι» – Προτεραιότητα οι ειρηνευτικές συμφωνίες

Πολιτική
05/06/2026 - 19:10

Πολάκης εναντίον Φάμελλου και Τσίπρα: Τους χρεώνει την κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ

Εμπορεύματα
05/06/2026 - 18:55

OPEC: Σε χαμηλά 37 ετών η παραγωγή πετρελαίου – «βουτιά» 1,22 εκατ. βαρέλια τον Μάιο

Ανακοινώσεις
05/06/2026 - 18:42

Prodea: Με υπερκάλυψη 112% ολοκληρώθηκε η Προαιρετική Δημόσια Πρόταση προς τους ομολογιούχους του πράσινου ομολόγου

Ναυτιλία
05/06/2026 - 18:35

Τα Ποσειδώνια 2026 έκλεισαν με νέα ρεκόρ: Πάνω από 35.000 επισκέπτες και 2.200 εκθέτες

Ειδήσεις
05/06/2026 - 18:28

Επίθεση με τρικάκια στην οικία του Παπαϊωάννου: «Δεν με εκφοβίζουν», απαντά ο υφυπουργός Παιδείας

Ειδήσεις
05/06/2026 - 18:11

Σάντσεθ για έρευνες διαφθοράς στο κόμμα του: «Δεν είχα καμία γνώση ή εμπλοκή»

Ναυτιλία
05/06/2026 - 18:05

Λ. Δημητριάδης-Ευγενίδης: Επένδυση στη νέα γενιά ναυτικών για τη βιωσιμότητα της παγκόσμιας ναυτιλίας

Ανακοινώσεις
05/06/2026 - 17:52

Noval Property: Ειδικός διαπραγματευτής η Eurobank Equities – Ενίσχυση ρευστότητας από 8 Ιουνίου

Σχόλια Αγοράς
05/06/2026 - 17:51

Χρηματιστήριο: Θετικό φινάλε σε μία αρνητική (-0,7%) εβδομάδα - Ανέκαμψαν οι τράπεζες

Ειδήσεις
05/06/2026 - 17:45

Το Μουντιάλ των $30.000: Πόσο κοστίζει να ακολουθήσεις την ομάδα σου μέχρι τον τελικό

Ειδήσεις
05/06/2026 - 17:36

Έκρηξη θαλάσσιου drone στην Κωνστάντζα: Ανάληψη ευθύνης από την Ουκρανία και συναγερμός στο ΝΑΤΟ

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
05/06/2026 - 17:22

Το «Τα Σπας» του Pamestoixima.gr ξεσκονίζει τις γνώσεις των φιλάθλων λίγο πριν το Παγκόσμιο (vid.) – Πόσοι έκαναν το 3/3;

Επιχειρήσεις
05/06/2026 - 17:18

Bloomberg: Δάνειο €1 δισ. «κλειδώνει» την εξαγορά της Evoke από την Bally’s Intralot

Χρηματιστήρια
05/06/2026 - 17:15

Wall σε πίεση: Βουτιά Nasdaq και S&P 500 λόγω ημιαγωγών και ισχυρών jobs data

Πολιτική
05/06/2026 - 17:09

Θεοδωρικάκος: Η παραγωγική και ανταγωνιστική Ελλάδα ενισχύεται με την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία

Νομίσματα
05/06/2026 - 16:50

Reuters: Η Ελλάδα σχεδιάζει φορολόγηση 15% των κερδών από κρυπτονομίσματα

Αναλύσεις
05/06/2026 - 16:38

Morgan Stanley: Έως €150 εκατ. επιπλέον EBITDA για Metlen από το ευρωπαϊκό σχέδιο πρώτων υλών

Ειδήσεις
05/06/2026 - 16:33

Κόντρα Έντι Ράμα με δημοσιογράφο του CNN για το project Κούσνερ – «Άσε με να τελειώσω»

Πολιτική
05/06/2026 - 16:24

ΠΑΣΟΚ: Η αύξηση του ακατάσχετου ορίου των λογαριασμών είναι ένα θετικό αλλά ανεπαρκές μέτρο

Ειδήσεις
05/06/2026 - 16:19

Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την Ουκρανία: Μακρόν, Στάρμερ και Μερτς αναζητούν φόρμουλα ειρήνης με τη Ρωσία

Πολιτική
05/06/2026 - 16:11

ΠΓ ΣΥΡΙΖΑ: Στήριξη Φάμελλου στην πρωτοβουλία Τσίπρα και κάλεσμα για ευρύτερη προοδευτική σύγκλιση

Ειδήσεις
05/06/2026 - 15:57

Eurobank: Η διάρκεια του ενεργειακού σοκ κλειδί για τον πληθωρισμό και τη νομισματική πολιτική

Ειδήσεις
05/06/2026 - 15:57

Κεφαλογιάννης προς Ευρωκοινοβούλιο: Στην Έκθεση Προόδου της Τουρκίας, τα 12 ν.μ. και καταδίκη της «Γαλάζιας Πατρίδας»

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
05/06/2026 - 15:56

Η πρώτη διεθνής πτήση υδροπλάνων Ελλάδα – Αλβανία: Στόχος ένα δίκτυο στη Μεσόγειο

Ομόλογα
05/06/2026 - 15:49

Αμερικανικά ομόλογα: Άλμα στις αποδόσεις μετά τα ισχυρά στοιχεία απασχόλησης – Στο 4,534% το 10ετές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ