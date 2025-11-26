Reuters: Το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία βασίστηκε σε ρωσικό non paper

Το ειρηνευτικό σχέδιο των 28 σημείων που υποστηρίζουν οι ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, το οποίο δημοσιοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα, βασίστηκε σε έγγραφο που συνέταξε η Ρωσία και κατατέθηκε στην κυβέρνηση Τραμπ τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τρεις πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Οι Ρώσοι μοιράστηκαν το έγγραφο, ένα ανεπίσημο διπλωματικό κείμενο γνωστό ως “non-paper”, με ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους στα μέσα Οκτωβρίου, μετά τη συνάντηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον, είπαν οι πηγές.

Το έγγραφο περιείχε θέσεις που η ρωσική κυβέρνηση είχε ήδη παρουσιάσει στις διαπραγματεύσεις, συμπεριλαμβανομένων παραχωρήσεων που η Ουκρανία είχε απορρίψει, όπως η παραχώρηση σημαντικού τμήματος της ανατολικής επικράτειάς της.

Αυτή είναι η πρώτη επιβεβαίωση ότι το έγγραφο, του οποίου η ύπαρξη είχε αρχικά αποκαλυφθεί από το Reuters τον Οκτώβριο, αποτέλεσε βασικό στοιχείο για τη διαμόρφωση του σχεδίου των 28 σημείων.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και οι ρωσικές και ουκρανικές πρεσβείες στην Ουάσινγκτον δεν απάντησαν σε αίτημα σχολιασμού.

Ο Λευκός Οίκος δεν σχολίασε άμεσα το “non-paper”, αλλά επικαλέστηκε δηλώσεις του Τραμπ ότι είναι αισιόδοξος για την πρόοδο του σχεδίου των 28 σημείων.

«Με την ελπίδα να τελειοποιηθεί αυτό το Ειρηνευτικό Σχέδιο, έχω δώσει εντολή στον ειδικό απεσταλμένο μου Στιβ Γουίτκοφ να συναντηθεί με τον πρόεδρο Πούτιν στη Μόσχα, και ταυτόχρονα, ο υπουργός Στρατού Νταν Ντρίσκολ θα συναντηθεί με τους Ουκρανούς», έγραψε ο Τραμπ.

Δεν είναι ξεκάθαρο γιατί και πώς η κυβέρνηση Τραμπ βασίστηκε στο ρωσικό κείμενο για να διαμορφώσει το δικό της ειρηνευτικό σχέδιο. Ορισμένοι ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι που το μελέτησαν, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, πίστευαν ότι οι απαιτήσεις της Μόσχας θα απορρίπτονταν άμεσα από τους Ουκρανούς, είπαν οι πηγές.

Σκεπτικισμός για τη ρωσική επιρροή

Μετά την υποβολή του εγγράφου, ο Ρούμπιο είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, κατά την οποία συζητήθηκε το περιεχόμενο του “non-paper”, είπαν οι πηγές.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Γενεύη αυτή την εβδομάδα, ο Ρούμπιο αναγνώρισε ότι είχε λάβει «πολλά γραπτά non-papers και παρόμοια έγγραφα», χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Από τότε που το ειρηνευτικό σχέδιο αποκαλύφθηκε από το Axios την περασμένη εβδομάδα, ο σκεπτικισμός έχει ενταθεί μεταξύ Αμερικανών αξιωματούχων και βουλευτών, πολλοί από τους οποίους βλέπουν το σχέδιο ως έναν κατάλογο ρωσικών θέσεων και όχι μια σοβαρή πρόταση.

Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες άσκησαν πίεση στην Ουκρανία, προειδοποιώντας ότι θα μπορούσαν να περιορίσουν τη στρατιωτική βοήθεια εάν η Ουκρανία δεν υπογράψει.

Το σχέδιο είχε συνταχθεί, τουλάχιστον εν μέρει, κατά τη διάρκεια συνάντησης μεταξύ του γαμπρού του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, του ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ και του επικεφαλής ενός ρωσικού κρατικού επενδυτικού ταμείου, Κιρίλ Ντμίτριεφ, στο Μαϊάμι τον περασμένο μήνα. Ελάχιστοι εντός του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και του Λευκού Οίκου είχαν ενημερωθεί για αυτή τη συνάντηση, σύμφωνα με δύο πηγές του Reuters.

Την Τρίτη, το Bloomberg ανέφερε ότι ο Γουίτκοφ είχε δώσει συμβουλές σε υψηλόβαθμο συνεργάτη του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, σχετικά με το πώς θα έπρεπε να μιλήσει ο Πούτιν στον Τραμπ. Σύμφωνα με απομαγνητοφωνήσεις που απέκτησε το πρακτορείο, Ουσακόφ και Γουίτκοφ είχαν αναφερθεί ήδη από τις 14 Οκτωβρίου σε ένα πιθανό «σχέδιο 20 σημείων». Το εύρος του σχεδίου φέρεται να διευρύνθηκε σε επόμενες συνομιλίες με τον Ντμίτριεφ.

Το σχέδιο αναθεωρήθηκε μετά την παγκόσμια αντίδραση

Η αμερικανική πρόταση, η οποία αιφνιδίασε αξιωματούχους σε Ουάσινγκτον και Ευρώπη, προκάλεσε διπλωματικό οργασμό σε τρεις ηπείρους. Το αρχικό σχέδιο έχει αλλάξει δραματικά έκτοτε: Εννέα από τα αρχικά 28 σημεία αφαιρέθηκαν μετά από διαβουλεύσεις μεταξύ ανώτερων Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων, σύμφωνα με το ABC News.

Διακομματική ομάδα γερουσιαστών δήλωσε το Σάββατο ότι ο Ρούμπιο τους είχε πει πως το σχέδιο των 28 σημείων δεν ήταν αμερικανικό σχέδιο, αλλά ρωσική «λίστα επιθυμιών». Ο Λευκός Οίκος και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ το διέψευσαν έντονα.

Στις συζητήσεις που ακολούθησαν, αμερικανική αντιπροσωπεία στην οποία συμμετείχε ο Ρούμπιο συμφώνησε να αφαιρέσει ή να τροποποιήσει τα πιο φιλορωσικά σημεία του σχεδίου κατά τη διάρκεια συναντήσεων στη Γενεύη με Ευρωπαίους και Ουκρανούς αξιωματούχους.

Ο Ντρίσκολ βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε συνομιλίες με ρωσική αντιπροσωπεία στο Άμπου Ντάμπι. Ουκρανική αντιπροσωπεία βρίσκεται επίσης στα ΗΑΕ για συνομιλίες με την αμερικανική ομάδα, σύμφωνα με αμερικανό αξιωματούχο.

Την Τρίτη, Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι στηρίζουν το τροποποιημένο πλαίσιο ειρηνευτικής συμφωνίας που προέκυψε από τις τελευταίες συνομιλίες, αλλά τόνισαν ότι τα πιο ευαίσθητα ζητήματα, και ειδικά οι εδαφικές παραχωρήσεις, θα πρέπει να οριστικοποιηθούν σε πιθανή συνάντηση μεταξύ Ζελένσκι και Τραμπ.