Διπλωματικός πυρετός για την Ουκρανία: Η Μόσχα εξετάζει το αναθεωρημένο σχέδιο ειρήνης των ΗΠΑ

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα τώρα στην αντίδραση της Ρωσίας σε ένα νεοδιαμορφωμένο ειρηνευτικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, μετά την προθυμία που φάνηκε να δείχνει το Κίεβο για να προχωρήσει με το αμερικανο-υποστηριζόμενο πλαίσιο.

Όπως υπενθυμίζει το CNBC, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, αναμένεται να ταξιδέψει στη Μόσχα την επόμενη εβδομάδα για να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο σύμβουλος του Πούτιν, Γιούρι Ουσακόφ, δήλωσε την Τετάρτη στους δημοσιογράφους ότι «το περιεχόμενο [του αμερικανικού σχεδίου] θα συζητηθεί» στη συνάντηση, προσθέτοντας ότι Ρώσοι αξιωματούχοι δεν είχαν εξετάσει κάποιο αμερικανο-υποστηριζόμενο σχέδιο στις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν με Αμερικανούς αξιωματούχους στο Άμπου Ντάμπι την Τρίτη.

«Εμείς, η ρωσική πλευρά, δεν έχουμε συζητήσει ακόμη συγκεκριμένα έγγραφα με κανέναν … Έχουμε συμφωνήσει σε μια συνάντηση με τον κ. Γουίτκοφ. Ελπίζω να μην έρθει μόνος του· θα βρίσκονται εκεί και άλλα μέλη της αμερικανικής ομάδας που εργάζονται στον ουκρανικό φάκελο», είπε, σε δηλώσεις που μεταφράστηκαν από το NBC News και μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο TASS.

Ο Ουσακόφ είπε ότι η Ρωσία δεν έχει λάβει ακόμη επίσημα το αμερικανο-υποστηριζόμενο προσχέδιο συμφωνίας, αλλά έχει δει μια ανεπίσημη εκδοχή του.

Σε ό,τι αφορά το σχέδιο που έχει δει, σημείωσε ότι το Κρεμλίνο αντιμετωπίζει ορισμένα σημεία θετικά, ωστόσο «αρκετά σημεία απαιτούν σοβαρή ανάλυση».

Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ δήλωσε ότι η Μόσχα καλωσορίζει τις αμερικανικές προσπάθειες για ειρηνευτικές προτάσεις, αλλά υπογράμμισε πως «δεν υπάρχουν παραχωρήσεις σε βασικά ζητήματα της ουκρανικής διευθέτησης», σύμφωνα με το Reuters.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο εκπρόσωπος του Πούτιν, Ντμίτρι Πεσκόφ, προειδοποίησε να μην υπάρξουν βιαστικά συμπεράσματα σχετικά με το τέλος του πολέμου, τον οποίο η Ρωσία ξεκίνησε με την εισβολή της στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

«Περιμένετε. Είναι πολύ νωρίς για να το πούμε αυτό», δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους, σύμφωνα με το TASS, όταν ρωτήθηκε αν αυτή η στιγμή είναι η πιο κοντινή που έχουν βρεθεί ποτέ Ρωσία και Ουκρανία σε μια συμφωνία ειρήνης.

Το CNBC έχει επικοινωνήσει με το Κρεμλίνο για περαιτέρω σχόλια και αναμένει απάντηση.

Η Ουκρανία, πιθανόν, «στον δρόμο»

Πολλά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν την Τρίτη ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία που συμμετείχε σε συνομιλίες με Αμερικανούς αξιωματούχους στο Άμπου Ντάμπι φάνηκε να υποστηρίζει κατ’ αρχήν τη βάση ενός αμερικανο-υποστηριζόμενου ειρηνευτικού σχεδίου — αν και σημαντικές λεπτομέρειες παραμένουν ανοιχτές.

Ρεπορτάζ των ABC News και CBS News, που επικαλούνταν ανώνυμο Αμερικανό αξιωματούχο, ανέφεραν ότι οι Ουκρανοί «έχουν συμφωνήσει» στη συμφωνία, σημειώνοντας ωστόσο πως ορισμένα σημεία πρέπει ακόμη να διευκρινιστούν. Δεν ήταν σαφές αν επρόκειτο για τον ίδιο αξιωματούχο.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε αργότερα την Τρίτη ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να προωθήσει το πλαίσιο ειρήνης, σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλέστηκε αντίγραφο ομιλίας προς συμμαχικές χώρες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τρίτη από τον Λευκό Οίκο: «Νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία. Θα δούμε … Πιστεύω ότι σημειώνουμε πρόοδο».

Σε ανάρτησή του στο Truth Social αργότερα την ίδια ημέρα, ο Τραμπ είπε ότι «απομένουν μόνο λίγα σημεία διαφωνίας».

Έντονη διπλωματική κινητικότητα

Η ανάρτηση του Τραμπ ήρθε λίγες ημέρες μετά τις συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών αξιωματούχων και ουκρανικής αντιπροσωπείας στη Γενεύη, όπου έγιναν σημαντικές αναθεωρήσεις στο αρχικό 28-σημείων αμερικανικό σχέδιο ειρήνης.

Το σχέδιο εκείνο — το οποίο θεωρήθηκε ευρέως ως ιδιαίτερα ευνοϊκό προς τη Ρωσία, τη χώρα-εισβολέα — «έχει προσαρμοστεί, με πρόσθετες εισροές από τις δύο πλευρές», αναγνώρισε ο Τραμπ στην ανάρτησή του.

«Οι αντιπροσωπείες μας κατέληξαν σε κοινή κατανόηση των βασικών όρων της συμφωνίας που συζητήθηκε στη Γενεύη», έγραψε ο Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, σε ανάρτησή του στο X.

Παραμένει ωστόσο εξαιρετικά αβέβαιο αν η Ρωσία θα συναινέσει στο αναθεωρημένο σχέδιο, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες έχει περιοριστεί σε 19 σημεία.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ είπε ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να αντικατοπτρίζει τις «κατανοήσεις» που επιτεύχθηκαν από Τραμπ και Πούτιν στη σύνοδο κορυφής του Αυγούστου στην Αλάσκα.

Την Τρίτη, εκπρόσωποι από Κίεβο και Μόσχα φέρονται να συναντήθηκαν με τον Αμερικανό αξιωματούχο Ντρίσκολ στο Άμπου Ντάμπι.

Το Κρεμλίνο τήρησε σιγήν ιχθύος, με τον Πεσκόφ να δηλώνει: «Δεν έχουμε ακόμη κάτι να πούμε» και να προσθέτει ότι «παρακολουθούμε τα δημοσιεύματα».

«Κατανοούμε ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών βρίσκονται σε εξέλιξη. Κατανοούμε ότι γίνονται τροποποιήσεις στο δημοσιευμένο κείμενο. Κατανοούμε ότι το κείμενο που λάβαμε ανεπίσημα έχει ήδη αλλάξει, αλλά κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα να έρθουμε σε επαφή με τους Αμερικανούς και να λάβουμε επίσημα κάποια πληροφορία», είπε. «Προς το παρόν, δεν έχουμε νέα στοιχεία».

Το αρχικό 28-σημείων σχέδιο — στο οποίο η Ουκρανία δεν είχε συμμετάσχει — περιλάμβανε αμφιλεγόμενους όρους, όπως την παραχώρηση εδαφών του Ντονμπάς που βρίσκονται εν μέρει υπό ρωσική κατοχή.

Προέβλεπε επίσης ότι η Ουκρανία θα μείωνε τον στρατό της κατά 50%, μαζί με άλλες προτάσεις που ξεπερνούσαν τις «κόκκινες γραμμές» του Κιέβου.

Ο Τραμπ είχε πιέσει την Ουκρανία να αποδεχθεί τη συμφωνία μέχρι την Ημέρα των Ευχαριστιών στις 27 Νοεμβρίου, ωθώντας τον Ζελένσκι την Παρασκευή να δηλώσει ότι η χώρα αντιμετωπίζει το δύσκολο δίλημμα «να χάσει την αξιοπρέπειά της ή να χάσει έναν βασικό της εταίρο», αναφερόμενος στις ΗΠΑ.

Αυτή η προθεσμία φαίνεται πως έχει πλέον εγκαταλειφθεί. Δεν είναι σαφές πόσα από τα αρχικά σημεία παραμένουν στην τελευταία εκδοχή της πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας.