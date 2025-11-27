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WSJ: Μυστικό γερμανικό σχέδιο – Μεταφορά 800.000 στρατιωτών στα ανατολικά ενόψει πιθανής κλιμάκωσης με τη Ρωσία
Ειδήσεις
15:31 - 27 Νοε 2025

WSJ: Μυστικό γερμανικό σχέδιο – Μεταφορά 800.000 στρατιωτών στα ανατολικά ενόψει πιθανής κλιμάκωσης με τη Ρωσία

Reporter.gr Newsroom
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Η Γερμανία έχει ήδη αρχίσει να υλοποιεί ένα άκρως απόρρητο επιχειρησιακό σχέδιο 1.200 σελίδων, το «Operational Plan Germany» (OPLAN DEU), το οποίο καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η χώρα θα λειτουργήσει ως κεντρικός κόμβος σε περίπτωση πολεμικής αναμέτρησης με τη Ρωσία. Το σχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη μετακίνηση έως και 800.000 Γερμανών, Αμερικανών και άλλων νατοϊκών στρατιωτών προς τα ανατολικά σύνορα της Συμμαχίας.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, πριν από περίπου δυόμισι χρόνια δώδεκα ανώτατοι Γερμανοί αξιωματικοί συναντήθηκαν σε στρατιωτικό συγκρότημα στο Βερολίνο και ξεκίνησαν τη συγγραφή του σχεδίου – μία διαδικασία που εξελίχθηκε με άκρα μυστικότητα στους στρατώνες Julius Leber. Σήμερα, οι ίδιοι αξιωματικοί εργάζονται πυρετωδώς για την πρακτική εφαρμογή του.

Το OPLAN DEU περιγράφει λεπτομερώς τον τρόπο μεταφοράς μαζικών στρατιωτικών δυνάμεων μέσω λιμανιών, ποτάμιων και σιδηροδρομικών δικτύων, καθώς και οδικών υποδομών, ενώ προβλέπει πώς θα προστατευτούν και θα ανεφοδιαστούν οι δυνάμεις κατά τη διαδρομή τους. Η φιλοσοφία του βασίζεται στην προσέγγιση «whole-of-society», δηλαδή στην εμπλοκή τόσο κρατικών όσο και ιδιωτικών φορέων.

Η Γερμανία φαίνεται να επιστρέφει σε μια λογική αντίστοιχη της εποχής του Ψυχρού Πολέμου, προσαρμοσμένη όμως σε σύγχρονες απειλές όπως drones, κυβερνοεπιθέσεις, σαμποτάζ και τις αδυναμίες των σημερινών υποδομών της χώρας.

Γερμανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η Ρωσία θα μπορούσε να είναι «σε θέση και διατεθειμένη» να επιτεθεί σε μέλος του ΝΑΤΟ το 2029, αν και πρόσφατα περιστατικά στην Ευρώπη –απόπειρες σαμποτάζ, κατασκοπεία και παραβιάσεις εναέριου χώρου–, που αποδίδονται στη Μόσχα, υποδηλώνουν πιθανότητα πιο άμεσης απειλής. Αναλυτές επισημαίνουν επίσης ότι μια πιθανή εκεχειρία στην Ουκρανία, την οποία προωθούν οι ΗΠΑ, ίσως επιτρέψει στη Ρωσία να ανακατανείμει δυνάμεις και να επιταχύνει την προετοιμασία της απέναντι στο ΝΑΤΟ.

«Στόχος είναι η αποτροπή του πολέμου, κάνοντας απολύτως σαφές ότι όποιος μας επιτεθεί δεν θα έχει καμία πιθανότητα», τονίζει ένας από τους αξιωματικούς που συνέταξαν το σχέδιο.

Η γερμανική κυβέρνηση σχεδιάζει επενδύσεις ύψους 166 δισ. ευρώ έως το 2029 για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών, εκ των οποίων πάνω από 100 δισ. ευρώ αφορούν το σιδηροδρομικό δίκτυο. Δίνεται προτεραιότητα σε υποδομές «διπλής χρήσης», ώστε να μπορούν να εξυπηρετήσουν και στρατιωτικές ανάγκες σε περίπτωση κρίσης. Αν και η Γερμανία δεν θα αποτελέσει χώρα πρώτης γραμμής σε ενδεχόμενη σύγκρουση, θα λειτουργήσει ως κεντρικός διάδρομος για τη μεταφορά συμμαχικών δυνάμεων προς την ανατολική Ευρώπη.

Οι συντάκτες του OPLAN DEU εντόπισαν σημαντικές αδυναμίες σε καιρό ειρήνης, όπως ανεπαρκείς νομικές πρόνοιες για την αντιμετώπιση σαμποτάζ, περιορισμούς στη μετακίνηση στρατευμάτων και υστέρηση κρίσιμων υποδομών. Πρόσφατες ασκήσεις ετοιμότητας έδειξαν ότι απαιτείται ακόμη στενότερος συντονισμός για την εφαρμογή του σχεδίου.

Την ώρα που η κυβέρνηση Μέρτς προωθεί πρόγραμμα αμυντικών δαπανών 500 δισ. ευρώ και επαναφορά της υποχρεωτικής θητείας, ο γερμανικός στρατός προετοιμάζεται παράλληλα στο παρασκήνιο. Έχει ήδη εκπαιδεύσει νοσοκομεία, αστυνομία και υπηρεσίες πολιτικής προστασίας και έχει καθορίσει συγκεκριμένες οδούς για τη μετακίνηση στρατιωτικών νηοπομπών σε περίπτωση κρίσης.

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Τελευταία τροποποίηση στις 27/11/2025 - 15:48
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