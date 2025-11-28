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Ο Πούτιν υποδέχεται τον Όρμπαν στη Μόσχα – Στο επίκεντρο ενεργειακά και Ουκρανικό
Ειδήσεις
10:10 - 28 Νοε 2025

Ο Πούτιν υποδέχεται τον Όρμπαν στη Μόσχα – Στο επίκεντρο ενεργειακά και Ουκρανικό

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν θα συναντήσει αυτόν την Παρασκευή (28/11) στη Μόσχα τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, επιβεβαίωσε, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tass, τα σχέδια του ταξιδιού του Όρμπαν, ο οποίος επιθυμεί να συζητήσει με τον Πούτιν για τις προμήθειες ενέργειας και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο Πούτιν και ο Όρμπαν είχαν επίσης κατά τη διάρκεια της ρωσικής επιθετικότητας στην Ουκρανία συχνές απευθείας συνομιλίες, κάτι που προκάλεσε κριτική από την ΕΕ.

Ήδη από τις προηγούμενες μέρες υπήρχαν φήμες για μια επίσκεψη του Όρμπαν στη Μόσχα. Ο ίδιος ο Πούτιν δεν απάντησε άμεσα την Πέμπτη στην ερώτηση ενός δημοσιογράφου αν ο Όρμπαν θα ταξιδέψει την Παρασκευή. Απλώς δήλωσε ότι η Μόσχα πάντα χαίρεται όταν γίνονται αποδεκτές προσκλήσεις. Ο Όρμπαν είχε ανακοινώσει την Πέμπτη ότι επιθυμεί να συζητήσει με τη Ρωσία για την προμήθεια πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Όρμπαν είχε επισκεφθεί τον Πούτιν για τελευταία φορά τον Ιούλιο του 2024 στο Κρεμλίνο – λίγες μέρες μετά την πρώτη του επίσκεψη στο Κίεβο από την αρχή της ρωσικής επιθετικότητας στην Ουκρανία. Την επίσκεψη στη Ρωσία την παρουσίασε ως αποστολή ειρήνης. Η Βουδαπέστη εκείνη την περίοδο κατείχε την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. Η ΕΕ τόνισε όμως ότι ο Όρμπαν δεν μιλά εκ μέρους της. Ο Ούγγρος πρωθυπουργός ακολουθεί μια εχθρική πολιτική απέναντι στην Ουκρανία, η οποία συνορεύει με τη χώρα του. Σε πολλές δηλώσεις του αρνήθηκε ότι η Ουκρανία είναι κυρίαρχο κράτος.

Οι πιέσεις των ΗΠΑ για το ρωσικό πετρέλαιο

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε προτείνει τον Οκτώβριο σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πούτιν την ουγγρική πρωτεύουσα, Βουδαπέστη, ως τόπο συνόδου κορυφής των δύο ηγετών. Λόγω της έλλειψης διαθεσιμότητας διαπραγματεύσεων από τη Μόσχα, ο Τραμπ εκφράστηκε απογοητευμένος, ακύρωσε τη σύνοδο και επέβαλε επώδυνες κυρώσεις στους μεγάλους ρωσικούς εξαγωγείς πετρελαίου, Rosneft και Lukoil.

Πρόσφατα, ο Όρμπαν υποστήριξε το αρχικό σχέδιο ειρήνης των ΗΠΑ για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, το οποίο οι επικριτές χαρακτήρισαν ως «λίστα επιθυμιών της Ρωσίας». Σε επαναδιαπραγματεύσεις με Ευρωπαίους και Ουκρανούς, ορισμένα σημεία φαίνεται ότι απαλύνθηκαν. Η Ρωσία σκοπεύει να έχει συνομιλίες για το σχέδιο την επόμενη εβδομάδα με εκπροσώπους των ΗΠΑ στη Μόσχα. Ο Όρμπαν ισχυρίστηκε ότι η ΕΕ «σαμποτάρισε» το αρχικό σχέδιο Τραμπ επειδή επιθυμεί να συνεχιστεί ο πόλεμος.

Καλές σχέσεις με το Κρεμλίνο

Ο Όρμπαν διατηρεί καλές σχέσεις με τον Πούτιν εδώ και περίπου δέκα χρόνια. Τις διατήρησε και μετά την έναρξη της ρωσικής επιθετικότητας στην Ουκρανία. Τα τελευταία χρόνια εμπόδισε επανειλημμένα νέες κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας – όπως ένα πλήρες εμπάργκο στο πετρέλαιο ή τα προγραμματισμένα μέτρα εναντίον του Ρώσου Πατριάρχη Κυρίλλου.

Η Ουγγαρία είναι, μαζί με τη Σλοβακία, η μόνη χώρα της ΕΕ που συνεχίζει να προμηθεύεται ακατέργαστο πετρέλαιο από τη Ρωσία. Σε αντίθεση με τα άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ, εκτός από τη Σλοβακία, η Ουγγαρία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ρωσικές προμήθειες φυσικού αερίου.

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