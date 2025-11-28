Ουκρανία: Έρευνα στα γραφεία του στενότερου συνεργάτη του Ζελένσκι για διαφθορά

Στα γραφεία του Αντρέι Γέρμακ, του στενότερου συνεργάτη του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εισέβαλαν οι Αρχές καταπολέμησης της διαφθοράς, πραγματοποιώντας έρευνα, νωρίς το πρωί της Παρασκευής (28/11).

«Η δράση των αρχών εγκρίθηκε και πραγματοποιείται στο πλαίσιο της έρευνας. Λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν», ανακοινώθηκε μέσω του Telegram από το γραφείο του ουκρανού ειδικού εισαγγελέα κατά της διαφθοράς. Οι αρχές ανέφεραν ότι θα παράσχουν περισσότερες λεπτομέρειες αργότερα.

Εν τω μεταξύ, τα media συνεχίζει να απασχολεί το μεγάλο σκάνδαλο διαφθοράς που έχει ξεσπάσει στην Ουκρανία και με αφορμή το οποίο ο Ζελένσκι έχει δεσμευτεί πως θα κάνει ό,τι χρειάζεται, προκειμένου να εξαλείψει τη διαφθορά.

Σημειώνεται πως η Γέρμακ δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα του Bloomberg για σχολιασμό.

Σύμφωνα με το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων Ukrainska Pravda, πάντως, το οποίο είχε έναν δημοσιογράφο στο σημείο, περίπου 10 αξιωματικοί και από τις δύο υπηρεσίες εισέβαλαν στην κυβερνητική συνοικία της πρωτεύουσας νωρίς το πρωί.

Η έρευνα αποτελεί μια νέα πηγή εσωτερικής πίεσης για τον Ζελένσκι, τη στιγμή που βρίσκεται αντιμέτωπος με την ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ και με την απόφαση εάν θα προχωρήσει σε σημαντικές παραχωρήσεις προς τη Μόσχα.

Στο πλαίσιο αυτό, την περασμένη εβδομάδα, ο Ουκρανός πρόεδρος όρισε τον Γέρμακ ως επικεφαλής διαπραγματευτή με την αμερικανική αντιπροσωπεία.

Ο Γέρμακ είναι ο στενότερος σύμμαχος του Ζελένσκι και είναι επικεφαλής του γραφείου του προέδρου από το 2020. Την προηγούμενη εβδομάδα, ωστόσο, ο Ζελένσκι δέχτηκε πιέσεις από βουλευτές του κόμματός του να τον αποπέμψει, εξαιτίας του σκανδάλου διαφθοράς.