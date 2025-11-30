Αμερικανοί και Ουκρανοί «καθαρογράφουν» το σχέδιο ειρήνης που θα φτάσει στον Πούτιν

Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι διαπραγματεύονται στο Μαϊάμι το περιεχόμενο του σχεδίου ειρήνης για το ουκρανικό, πριν αυτό καταλήξει στα χέρια του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Σκοπός είναι να «καθαρογραφεί» το σχέδιο και να διαμορφωθούν οι τελικές διατυπώσεις, σε ένα σχέδιο που, σύμφωνα με τις πληροφορίες διεθνών μέσων, είναι "δύσκολο" για την Ουκρανία.

Της ουκρανικής αντιπροσωπείας ηγείται ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας Ρουστέμ Ουμέροφ. Στην αποστολή μετέχουν επίσης ο υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκίι Κισλίτσια, η πρέσβης στις ΗΠΑ Όλχα Στεφανίσινα, ο αρχηγός στρατιωτικού γραφείου, στρατηγός Αντρέι Χνάτοφ και στελέχη των ουκρανικών υπηρεσιών πληροφοριών. Η αμερικανική ομάδα απαρτίζεται από τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ.

Σύμφωνα με Αμερικανούς και Ουκρανούς αξιωματούχους, που επικαλείται η ιστοσελίδα Axios, η Ουάσινγκτον και το Κίεβο εργάζονται για να οριστικοποιήσουν τις «κατανοήσεις» γύρω από το αμερικανικό σχέδιο, το οποίο τις τελευταίες ημέρες έχει αναθεωρηθεί εκτενώς, ώστε να είναι πιο αποδεκτό από την ουκρανική πλευρά. Το εδαφικό και οι εγγυήσεις ασφαλείας, αποτελούν τα μεγάλα αγκάθια.

Βέβαια, οι εδαφικές παραχωρήσεις παραμένουν, καθώς και ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση, ικανοποιώντας τις... ορέξεις του Βλαντιμίρ Πούτιν.

{https://x.com/rustem_umerov/status/1995163361135456742}

Αμέσως μετά τη διμερή συμφωνία ΗΠΑ - Ουκρανίας, ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ, αναμένεται να μεταβούν στη Μόσχα και να παρουσιάσουν το έγγραφο στον Πούτιν. Λογικά αυτό θα γίνει την Τρίτη (2/12).