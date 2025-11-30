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Παπασταύρου: Το χρονοδιάγραμμα για τους υδρογονάνθρακες και τη μεταρρύθμιση στο νερό
Πολιτική
17:36 - 30 Νοε 2025

Παπασταύρου: Το χρονοδιάγραμμα για τους υδρογονάνθρακες και τη μεταρρύθμιση στο νερό

Reporter.gr Newsroom
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Στη στρατηγική σημασία των ενεργειακών συμφωνιών που υλοποιεί η χώρα, καθώς και στο γεγονός ότι τις στηρίζει συντριπτικά η κοινωνία, αναφέρθηκε σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στον Real FM 97,8. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «η συντριπτική αποδοχή τους, όπως φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις, σε όλες τις ηλικίες, σε όλες τις ιδεολογικές τοποθετήσεις, επιβεβαιώνουν ότι αυτές οι στρατηγικές πρωτοβουλίες δεν έχουν κομματικό πρόσημο, αλλά εθνικό περιεχόμενο. Και έτσι πρέπει να μείνουν, γιατί έχουν να κάνουν με το μέλλον της χώρας μας, το μέλλον των παιδιών μας».

Ο Υπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στο ζήτημα της αξιοπιστίας της χώρας απέναντι στους ξένους επενδυτές, τονίζοντας πως «η συνέπεια στις προθεσμίες και η αξιοπιστία στην τήρηση των συμφωνημένων χρονοδιαγραμμάτων είναι αποφασιστικής σημασίας για τους ξένους επενδυτές». Υπογράμμισε δε, ότι η Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια «τρέχει με μετρήσιμη βελτίωση»,τόσο στον τομέα της ενέργειας όσο και στον τομέα του χρόνου απονομής δικαιοσύνης.

Ο κ. Παπασταύρου έκανε ιδιαίτερη μνεία στη συμφωνία με τη Chevron, επιβεβαιώνοντας ότι «την Παρασκευή η σύμβαση κατατέθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο». Σημείωσε, δε, ότι εφόσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στον επόμενο ενάμιση μήνα, «θα μπορούσε να πάει τον Ιανουάριο του 2026 στη Βουλή», ανοίγοντας τον δρόμο ώστε «το 2026 να ξεκινήσουν οι πρώτες σεισμικές και γεωφυσικές έρευνες από την κοινοπραξία Chevron-Helleniq Energy. Απαιτείται η μέγιστη δυνατή εθνική συναίνεση στον τομέα της ανάπτυξης των υδρογονανθράκων.»

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η παρουσία των μεγαλύτερων ενεργειακών ομίλων στον κόσμο στη χώρα μας αποτελεί «ψήφο εμπιστοσύνης για την Ελλάδα», σημειώνοντας πως το γεγονός ότι οι δύο μεγαλύτερες εισηγμένες πετρελαϊκές εταιρείες στον κόσμο είναι εδώ«δείχνει ότι ο υποθαλάσσιος πλούτος μας έχει ενδιαφέρον».

Στο θέμα της λειψυδρίας, ο Υπουργός επανέλαβε ότι η χώρα αντιμετωπίζει την κλιματική κρίση με σχέδιο και ρεαλισμό. Όπως ανέφερε, «από το 2022 παρατηρείται σταδιακή μείωση περίπου 250 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων τον χρόνο, λόγω μείωσης των βροχοπτώσεων κατά 25%, αύξησης της εξάτμισης και της κατανάλωσης». Διαβεβαίωσε, παράλληλα, ότι «το νερό είναι δημόσιο αγαθό και θα παραμείνει δημόσιο», σημειώνοντας την ανάγκη για εξορθολογισμό και οργάνωση, καθώς «υπάρχουν στη χώρα μας 740 οργανισμοί που ασχολούνται με το νερό και αυτό είναι το συνώνυμο της αναποτελεσματικότητας».

Ως προς τη μεταρρύθμιση για τις πολεοδομίες, ο Υπουργός σχολίασε ότι «υπάρχουν αυτή τη στιγμή 147 δήμοι οι οποίοι δεν έχουν Υπηρεσίες Δόμησης (ΥΔΟΜ). Δηλαδή εδώ και 14 χρόνια υπάρχουν πολίτες δύο κατηγοριών: οι 185 δήμοι που έχουν και οι 147 που δεν έχουν ΥΔΟΜ, μεταξύ αυτών 14 δήμοι με πάνω από 40.000 κατοίκους, 28 δήμοι με πάνω από 15.000 κατοίκους που δεν έχουν υπηρεσία δόμησης. Αυτή τη στιγμή επιχειρείται μια σημαντική μεταρρύθμιση. Θα δημιουργηθεί ένας ενιαίος ψηφιακός φορέας όπου όλες οι υπηρεσίες για το ακίνητο συγκεντρώνονται. Ο πολίτης θέλει απλοποίηση, αποτελεσματικότητα, ταχύτητα,ψηφιοποίηση. Να συνεργαστούμε όλοι μαζί και να φτιάξουμε ένα ενιαίο φορέα κτηματολογίου και ελέγχου δόμησης για την επόμενη δεκαετία.»

Κλείνοντας, ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι οι ενεργειακές και υδρολογικές πολιτικές της κυβέρνησης έχουν έναν κοινό στόχο, «να θωρακίσουμε τη χώρα, να ενισχύσουμε την ενεργειακή και υδατική ασφάλεια, και να δημιουργήσουμε συνθήκες σταθερότητας και προοπτικής για τις επόμενες γενιές».

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