Economist: Όταν τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, θα ξεκινήσει ο «εμφύλιος» στην ΕΕ

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Η Ευρώπη έχει "β' ρόλο" στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία, ωστόσο, αν και εφόσον επιτευχθεί μία συμφωνία, θα κληθεί να αντιμετωπίσει σοβαρά ζητήματα ενότητας.

Ο Economist δημοσίευσε μία πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση για το συγκεκριμένο υπαρξιακό για την ενωμένη Ευρώπη ζήτημα.

Όπως σημειώνει, ο πόλεμος λειτούργησε σαν ηλεκτροσόκ για την ΕΕ. Η εικόνα της ρωσικής εισβολής και των μαζικών ωμοτήτων δημιούργησε μια κοινή αίσθηση ιστορικής αλλαγής από τη Σκανδιναβία έως τη Μεσόγειο.

Στο εθνικό επίπεδο ξεχώρισαν στιγμές όπως η γερμανική Zeitenwende — η εγκατάλειψη δεκαετιών μεταπολεμικού πασιφισμού.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα 27 κράτη της ΕΕ:

- υποδέχθηκαν εκατομμύρια πρόσφυγες,

- έστειλαν όπλα και οικονομική βοήθεια,

- άνοιξαν την πόρτα στην ένταξη της Ουκρανίας,

- επέβαλαν 20 πακέτα κυρώσεων στη Ρωσία,

- συνεργάστηκαν στενά ακόμη και με το Λονδίνο.

Αναπόφευκτη ρήξη

Ωστόσο, ο Economist υποστηρίζει πως όταν τερματιστούν οι μάχες, η κοινή ευρωπαϊκή στάση δύσκολα θα επιβιώσει.

Η Ανατολική Ευρώπη θα νιώσει εκτεθειμένη. Για τις χώρες της ανατολικής πλευράς — Βαλτικές χώρες, Φινλανδία, Πολωνία θα υπάρχει πάντα η ανησυχία ότι η Ρωσία θα μπορεί να ανασυντάξει δυνάμεις.

Ο ουκρανικός στρατός, που λειτουργούσε ως «ασπίδα» για την Ευρώπη, μπορεί να αποστρατευθεί. Οι χώρες αυτές θα πιέσουν για ακόμη πιο αυστηρή στάση απέναντι στη Μόσχα. Στη Δυτική Ευρώπη, το ένστικτο θα είναι το αντίθετο. Ανακούφιση. Επιστροφή στην κανονικότητα, σταδιακή αποκάτασταση των σχέσεων με τη Ρωσία και, φυσικά, το ερώτημα: «Χρειάζεται άραγε η Ευρώπη να ξοδεύει τόσα για άμυνα;».

Ο Economist παραθέτει τα εξής σενάρια:

Γερμανικές βιομηχανίες να ζητούν φθηνότερο ρωσικό αέριο.

Πολωνοί και Εσθονοί να μιλούν για «προδοσία».

Οι ρωγμές θα είναι κάθετες — όχι μόνο ανάμεσα σε χώρες, αλλά μέσα στα ίδια τα ευρωπαϊκά κοινοβούλια.

Παράλληλα, η Ουκρανία, όταν τελειώσει ο πόλεμος, δεν θα είναι σε καλή κατάσταση. Και η ευρωπαϊκή στήριξη που ήταν αυτονόητη εν καιρώ πολέμου, δεν θα είναι δεδομένη εν καιρώ ειρήνης.

Τρία δύσκολα ερωτήματα θα ζητούν απάντηση:

1. Θα πρέπει οι πρόσφυγες του 2022 να επιστρέψουν; 2. Ποιος θα πληρώσει την ανασυγκρότηση; Η ιδέα για αξιοποίηση των 100+ δισ. παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων συναντά ήδη αμερικανικές αξιώσεις. 3. Θα μείνει η Ουκρανία στην πορεία ένταξης στην ΕΕ; Με σκάνδαλα διαφθοράς και με το επιχείρημα ότι «η υπόσχεση ένταξης ήταν για την τόνωση του πολεμικού ηθικού», κάποιοι θα πουν όχι.

Η σχέση Ευρώπης – Αμερικής

Ο πιο βαθύς γόρδιος δεσμός αφορά, βέβαια, τους δεσμούς με την Ουάσιγκτον. Η συζήτηση περί «στρατηγικής αυτονομίας» — που κάποτε προωθούσε σχεδόν μόνο ο Εμανουέλ Μακρόν — σήμερα βρίσκει μεγαλύτερη απήχηση. Αλλά για την ανατολική Ευρώπη η ιδέα της απομάκρυνσης από την αμερικανική ομπρέλα παραμένει τρομακτική.

Συμπερασματικά, η ειρήνη στην Ουκρανία — όταν έρθει — θα είναι μια μεγάλη ανάσα. Αλλά, όπως προειδοποιεί ο Economist, μπορεί να ενεργοποιήσει τις φυγόκεντρες δυνάμεις που ο πόλεμος είχε παγώσει.

Η Ευρώπη, που έδειξε ιστορική ενότητα μπροστά στον κίνδυνο, ίσως χρειαστεί να αντιμετωπίσει τις πιο δύσκολες αποφάσεις της… όταν οι μάχες σταματήσουν.





