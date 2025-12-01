Ουκρανία: Ρωσικός βαλλιστικός πύραυλος από τη Ρωσία σκότωσε 4 ανθρώπους στο Ντνίπρο

Ένας ρωσικός βαλλιστικός πύραυλος έπληξε τη βιομηχανική περιοχή του Ντνίπρο τη Δευτέρα (1/12) σκοτώνοντας τέσσερα άτομα και τραυματίζοντας 40, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με το Kyiv Independent, η έκρηξη σημειώθηκε στις 10:14 π.μ., περίπου τέσσερα λεπτά αφότου η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας εξέδωσε συναγερμό για πιθανή εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου από το Ταγκανρόγκ της Ρωσίας.

Ο πύραυλος φέρεται να έπληξε βιομηχανική περιοχή, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε συνεργείο αυτοκινήτων και σε γειτονικές επιχειρήσεις, όπου οι άνθρωποι βρίσκονταν ήδη στη δουλειά.

«Σαράντα άνθρωποι τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι νοσηλεύονται. Δυστυχώς, 11 από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν ολοκληρωθεί», ανέφερε η Περιφερειακή Διοίκηση του Ντνιπροπετρόβσκ σε ανακοίνωσή της στο Telegram.

Το ειδησεογραφικό δίκτυο Suspilne Dnipro, που βρισκόταν στον τόπο του συμβάντος, μίλησε με την Ιρίνα, αυτόπτη μάρτυρα και υπάλληλο στο κατεστραμμένο συνεργείο.

«Ένας συνάδελφος σκοτώθηκε, ένας άλλος είναι στο νοσοκομείο… Το συνεργείο έχει εξαφανιστεί, τα αυτοκίνητα έχουν καταστραφεί», είπε στο μέσο, προσθέτοντας ότι εκείνη ήταν στη δουλειά με τον σκύλο της όταν έγινε η επίθεση.

Το Ντνίπρο, η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας με προπολεμικό πληθυσμό 968.000 κατοίκων, συνεχίζει να υφίσταται τακτικές ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και drones λόγω της εγγύτητάς του στις περιοχές ενεργών συγκρούσεων, περίπου 130 χιλιόμετρα από την πλησιέστερη εμπόλεμη ζώνη.