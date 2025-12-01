Διπλωματικός «μαραθώνιος» για το Oυκρανικό: Παράλληλες επαφές σε Παρίσι, Μόσχα και Βρυξέλλες

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφτασε στο Παρίσι για συνομιλίες με τον Εμανουέλ Μακρόν, στην αρχή μιας κρίσιμης εβδομάδας για την ταλαιπωρημένη από τον πόλεμο Ουκρανία. Επισημαίνεται ότι η συνάντηση πραγματοποιείται την ώρα που ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, κατευθύνεται προς τη Μόσχα και οι υπουργοί Άμυνας της ΕΕ συγκεντρώνονται στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με το Bloomberg, όταν ρωτήθηκε σήμερα (1/12) το πρωί, προσερχόμενη για να προεδρεύσει της σημερινής συνεδρίασης, αν η Ευρώπη εμπιστεύεται τους Αμερικανούς, η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, παραδέχθηκε ότι η Ευρώπη παραμένει «εκτός εξελίξεων, ως θεατής».

«Οι Ουκρανοί είναι μόνοι εκεί», δήλωσε. «Αν ήταν μαζί με τους Ευρωπαίους, θα ήταν σίγουρα πολύ πιο ισχυροί». Η πρώην πρωθυπουργός της Εσθονίας αναφέρθηκε στις συναντήσεις της περασμένης εβδομάδας στη Φλόριντα μεταξύ Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων, προσθέτοντας ότι εμπιστεύεται τους Ουκρανούς πως θα «υπερασπιστούν τον εαυτό τους».

Καθώς οι συνομιλίες ΗΠΑ - Ρωσίας ξεκινούν στη Μόσχα, ο Ζελένσκι και οι Ευρωπαίοι τουλάχιστον ακολουθούν μια παράλληλη διπλωματική πορεία. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μίλησε με τον Ουκρανό ηγέτη το Σαββατοκύριακο. Ο Ζελένσκι, μετά τη Γαλλία, θα μεταβεί στην Ιρλανδία, ενώ η συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες την Τετάρτη (3/12) θεωρείται επίσης καθοριστική, ιδιαίτερα αν συμμετάσχει ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Την ίδια στιγμή, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς υποδέχεται σήμερα στο Βερολίνο τον Πολωνό πρόεδρο Ντόναλντ Τουσκ για συνομιλίες.

Καθώς ο Γουίτκοφ ετοιμάζεται να καθίσει απέναντι από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν αύριο, υπάρχουν αμφιβολίες για τη δέσμευση της Ρωσίας σε οποιαδήποτε συμφωνία. Σύμφωνα με το Bloomberg, ο Πούτιν φαίνεται ήδη να κοιτάζει πέρα από τη συνάντηση της εβδομάδας με τους Αμερικανούς, καθώς θα ταξιδέψει στην Ινδία αργότερα μέσα στην εβδομάδα για επίσημη επίσκεψη, κατά την οποία η Ινδία σχεδιάζει να παρουσιάσει πρόταση για αμυντική συνεργασία με τη Μόσχα.

Στο μεταξύ, ο επίτροπος Άμυνας της ΕΕ Αντριους Κουμπίλιους επιβεβαίωσε ότι 19 χώρες της ΕΕ υπέβαλαν αίτημα για ένταξη στο αμυντικό ταμείο των 150 δισ. ευρώ της Επιτροπής, γνωστό ως SAFE, πριν από τη χθεσινή προθεσμία, αν και μόνο 15 κράτη μέλη δεσμεύτηκαν να στηρίξουν την Ουκρανία. Αυτό δεν ήταν αρκετό για να πειστεί το Ηνωμένο Βασίλειο να συμμετάσχει.

Όπως ανέφερε το Bloomberg την Παρασκευή, οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και ΕΕ για την ένταξη της Βρετανίας στο ταμείο κατέρρευσαν λόγω μεγάλων διαφορών σχετικά με το ποσό που θα έπρεπε να καταβάλει το Λονδίνο. Ενώ οι Βρυξέλλες ζητούσαν αρχικά έως και 6,75 δισ. ευρώ από τη Βρετανία, η βρετανική αντιπρόταση ήταν 82 εκατ. ευρώ, συν ένα αδιευκρίνιστο διοικητικό τέλος.

Ο επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σεφκόβιτς μίλησε χθες με τον Βρετανό Νικ Τόμας-Σίμοντς, με τους δύο να προγραμματίζουν νέα συνάντηση στις 10 Δεκεμβρίου. Τα πράγματα φαίνεται να εξελίσσονται πιο θετικά με τον Καναδά. Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε σήμερα ότι οι διαπραγματεύσεις με τον Καναδά για το SAFE προχωρούν καλά. Η υπουργός Εξωτερικών του Καναδά Ανίτα Ανάντ αναμένεται στις Βρυξέλλες αυτή την εβδομάδα.