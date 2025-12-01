Ζαχάροβα: Ανεύθυνες οι δηλώσεις για προληπτικό πλήγμα του ΝΑΤΟ - Κλιμακώνουν την ένταση

Η Ρωσία δήλωσε τη Δευτέρα 1/12 ότι οι δηλώσεις του ανώτατου στρατιωτικού αξιωματούχου του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τις οποίες η στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο ενός «προληπτικού πλήγματος», είναι εξαιρετικά ανεύθυνες και αποτελούν προσπάθεια κλιμάκωσης αναφέρει σε δημοσίευμα του το Reuters.

Ο ναύαρχος Τζουζέπε Κάβο Ντραγκόνε είπε στους Financial Times ότι το ΝΑΤΟ εξετάζει το ενδεχόμενο ενίσχυσης της αντίδρασής του απέναντι στον υβριδικό πόλεμο της Μόσχας και σημείωσε ότι ένα «προληπτικό πλήγμα» θα μπορούσε να θεωρηθεί «αμυντική ενέργεια». Πιο χαρακτηριστικά τόνισε: «Μελετάμε τα πάντα... Στον κυβερνοχώρο κρατάμε στάση αναμονής για να αντιδράσουμε. Το να είμαστε πιο επιθετικοί ή να είμαστε προληπτικοί αντί να αντιδράμε είναι κάτι που εξετάζουμε».

Έντονη ήταν η αντίδραση του Κρεμλίνου με την εκπρόσωπο του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, να δηλώνει ότι η Μόσχα θεωρεί αυτές τις δηλώσεις «εξαιρετικά ανεύθυνο βήμα, που δείχνει την ετοιμότητα της συμμαχίας να συνεχίσει να κινείται προς κλιμάκωση».

«Βλέπουμε σε αυτό μια σκόπιμη προσπάθεια υπονόμευσης των προσπαθειών για την υπέρβαση της ουκρανικής κρίσης», είπε η Ζαχάροβα. «Όσοι κάνουν τέτοιες δηλώσεις πρέπει να είναι ενήμεροι για τους κινδύνους και τις πιθανές συνέπειες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τα ίδια τα μέλη της συμμαχίας».