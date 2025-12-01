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Συμφωνία ΗΠΑ και Βρετανίας για τα φάρμακα: Μείωση δασμών και αύξηση επενδύσεων
Ειδήσεις
18:15 - 01 Δεκ 2025

Συμφωνία ΗΠΑ και Βρετανίας για τα φάρμακα: Μείωση δασμών και αύξηση επενδύσεων

Reporter.gr Newsroom
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Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε σήμερα ότι θα εξαιρέσει τα βρετανικής προέλευσης φαρμακευτικά προϊόντα, φαρμακευτικές ουσίες και ιατρική τεχνολογία από τους τρέχοντες και μελλοντικούς δασμούς, σύμφωνα με κατ’ αρχήν συμφωνία με το Λονδίνο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του γραφείου του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ, η Βρετανία συμφώνησε να αυξήσει κατά 25% την καθαρή τιμή που καταβάλλει η Εθνική Υπηρεσία Υγείας (NHS) για νέα φάρμακα και να συνεχίσει τις επενδύσεις των φαρμακευτικών εταιρειών της στις ΗΠΑ. Η συμφωνία στοχεύει στην προστασία των Αμερικανών ασθενών από υψηλές τιμές φαρμάκων που χρηματοδοτούνται από την υγειονομική περίθαλψη άλλων ανεπτυγμένων χωρών, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Εμπορίου του Λευκού Οίκου, Τζέιμισον Γκριρ.

Από την πλευρά της, η βρετανίδα υπουργός Επιστήμης και Τεχνολογίας, Λιζ Κένταλ, χαρακτήρισε τη συμφωνία «ζωτικής σημασίας» για την ενίσχυση της καινοτομίας και των επενδύσεων στον τομέα των βιοεπιστημών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όπως δήλωσε, η συμφωνία θα επιτρέψει στους ασθενείς να έχουν ταχύτερη πρόσβαση σε προηγμένα φάρμακα και θα διασφαλίσει ότι οι κορυφαίες βρετανικές εταιρείες θα συνεχίσουν να αναπτύσσουν θεραπείες που μπορούν να αλλάξουν ζωές.

Η βρετανική κυβέρνηση επιβεβαίωσε επίσης ότι, στο πλαίσιο της συμφωνίας, θα αυξήσει κατά περίπου 25% τις δαπάνες για καινοτόμες, ασφαλείς και αποτελεσματικές θεραπείες, ενισχύοντας την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα του τομέα των βιοεπιστημών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η συμφωνία σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες, τόσο για την προστασία των ασθενών όσο και για την ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των φαρμακευτικών εταιρειών.

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