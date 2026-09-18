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ΗΠΑ: Τα επίπεδα ρεκόρ στο ντίζελ απειλούν να «εκτοξεύσουν» τις τιμές των τροφίμων
Ειδήσεις
17:00 - 18 Σεπ 2026

ΗΠΑ: Τα επίπεδα ρεκόρ στο ντίζελ απειλούν να «εκτοξεύσουν» τις τιμές των τροφίμων

Reporter.gr Newsroom
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Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι αγρότες έρχονται αντιμέτωποι με επίπεδα-ρεκόρ στις τιμές του ντίζελ στο αποκορύφωμα της περιόδου συγκομιδής, γεγονός που συμπιέζει ακόμη περισσότερο τα ήδη περιορισμένα περιθώρια κέρδους τους. Οι αυξήσεις των τιμών στα αμερικανικά παντοπωλεία ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου φαίνονται αναπόφευκτες, με το κόστος διαβίωσης να αναμένεται να αποτελέσει βασική ανησυχία των ψηφοφόρων.

Πιο αναλυτικά, οι παγκόσμιες προμήθειες καυσίμων έχουν περιοριστεί από τη μία λόγω του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν και από την άλλη εξ' αιτίας των ουκρανικών επιθέσεων σε ρωσικά διυλιστήρια.

Η μέση τιμή του ντίζελ στις ΗΠΑ κατέγραψε νέο ρεκόρ αυτή την εβδομάδα στα 6,29 δολάρια το γαλόνι, έχοντας αυξηθεί κατά 68% από τα 3,74 δολάρια πριν από έναν χρόνο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ.

Οι υψηλότερες τιμές του ντίζελ αυξάνουν το κόστος σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων, από τη συγκομιδή στα αγροκτήματα έως τη μεταφορά με φορτηγά που διανέμουν τα τρόφιμα στα καταστήματα λιανικής, όπως δήλωσε ο Ντέιβιντ Ορτέγκα, οικονομολόγος στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν.

«Η πλειονότητα των τροφίμων μας μεταφέρεται με φορτηγά και αυτά τα φορτηγά χρησιμοποιούν ντίζελ», δήλωσε ο Ορτέγκα.

Όπως επισημαίνει το Reuters, οι τιμές των τροφίμων για τους καταναλωτές αυξήθηκαν κατά 2,7% σε ετήσια βάση τον Αύγουστο, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.

Οι τιμές των καυσίμων διπλασιάζονται

Οι αγρότες έχουν πρόσβαση σε ντίζελ για χρήση εκτός οδικού δικτύου, το οποίο δεν υπόκειται σε πολιτειακούς και ομοσπονδιακούς φόρους. Ωστόσο, ακόμη και με την έκπτωση, πολλοί αγρότες εξακολουθούν να πληρώνουν σημαντικά περισσότερα για τα καύσιμα σε σχέση με πέρυσι.

Το κόστος των καυσίμων για τους αγρότες έχει αυξηθεί κατά 11 δολάρια ανά στρέμμα σε σχέση με πέρυσι για το καλαμπόκι και κατά 7 δολάρια ανά στρέμμα για τη σόγια, σύμφωνα με τον Μάικλ Λανγκμάιερ, οικονομολόγο στο Πανεπιστήμιο Περντιού.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το καλαμπόκι, τη σόγια και το σιτάρι έχουν καταγράψει σημαντική άνοδο από τα μέσα Αυγούστου και έφτασαν σε υψηλά πολλών ετών στις αρχές Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, τα περιθώρια κέρδους των αγροτών παραμένουν περιορισμένα σε σύγκριση με τους ιστορικούς μέσους όρους, δήλωσε ο Νικ Πόλσον, οικονομολόγος αγροτικής οικονομίας στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόι, ο οποίος προειδοποίησε ότι οι υψηλές τιμές των καυσίμων θα μπορούσαν να αυξήσουν το κόστος για σπόρους και λιπάσματα την επόμενη χρονιά.

«Η ανησυχία είναι ότι το ντίζελ, με τιμή άνω των 6 δολαρίων το γαλόνι, θα αρχίσει να δημιουργεί πληθωριστικές πιέσεις σε όλα τα υπόλοιπα και ακόμη και να περιορίζει ένα μέρος της προοπτικής για βελτίωση της κερδοφορίας», είπε.

Πολλοί αγρότες έχουν ήδη περιορίσει τις δαπάνες τους στο ελάχιστο, αφήνοντας ελάχιστο περιθώριο για να απορροφήσουν αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, δήλωσε ο Τζον Πολ Ντράιβερ, παραγωγός σανού κοντά στο Σποκέιν της Ουάσινγκτον και δεύτερος αντιπρόεδρος του Γραφείου Αγροτών της Ουάσινγκτον.

«Οποιαδήποτε αύξηση στο κόστος των καυσίμων αυτή τη στιγμή είναι πρόσθετο χρέος για την αγροτική εκμετάλλευση», δήλωσε ο Ντράιβερ.

Το κόστος μεταφοράς αγροτικών προϊόντων μετακυλίεται στις τιμές

Παρότι τα καύσιμα αντιπροσωπεύουν μικρό μέρος του συνολικού κόστους των τροφίμων, οι καταναλωτές ενδέχεται να δουν τις τιμές να αυξάνονται καθώς η εφοδιαστική αλυσίδα απορροφά το υψηλότερο κόστος των καυσίμων τους επόμενους μήνες, δήλωσε ο Ορτέγκα.

Οι επιπτώσεις αυτές ενδέχεται να χρειαστούν χρόνο για να εκδηλωθούν, καθώς οι λιανοπωλητές μπορεί να επιχειρήσουν να απορροφήσουν τις βραχυπρόθεσμες αυξήσεις των τιμών ή επειδή τα συμβόλαια μεταφοράς που έχουν κλειστεί σε χαμηλότερες τιμές δεν αντικατοπτρίζουν ακόμη τις προσαυξήσεις λόγω καυσίμων, δήλωσε ο Ορτέγκα.

Πρόσθεσε ότι ορισμένα από τα προϊόντα που είναι περισσότερο ευάλωτα σε αυξήσεις τιμών είναι βασικά είδη παντοπωλείου, όπως τα φρούτα και τα λαχανικά, τα γαλακτοκομικά και το κρέας, τα οποία απαιτούν μεταφορά με φορτηγά-ψυγεία και συνεπώς καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες καυσίμων.

Σε αυτό το φόντο, σημειώνεται ότι οι τιμές για τη μεταφορά μήλων και αχλαδιών με ψυγεία από την κοιλάδα Γιακίμα της πολιτείας Ουάσινγκτον έχουν φτάσει σε υψηλό τετραετίας, ενώ η περίοδος συγκομιδής βρίσκεται μόλις στα μισά της, δήλωσε ο Ντιν Κρόουκ, επικεφαλής αναλυτής της DAT Freight & Analytics.

Επιπλέον, το κόστος μεταφοράς αγροτικών προϊόντων από την Καλιφόρνια έχει αυξηθεί κατά 40% έως 120% σε σχέση με πέρυσι. Σε ορισμένες πόλεις της Καλιφόρνιας, οι τιμές του ντίζελ έχουν ξεπεράσει τα 8 δολάρια το γαλόνι, δήλωσε ο Κρόουκ.

Οι ανεξάρτητοι οδηγοί φορτηγών, οι οποίοι συνήθως πληρώνουν προκαταβολικά για τα καύσιμα, ενδέχεται να μην είναι σε θέση να αντέξουν περαιτέρω αυξήσεις, δήλωσε ο Κρόουκ.

«Βρισκόμαστε λίγο πριν δούμε πτωχεύσεις εταιρειών μεταφορών λόγω των τιμών του ντίζελ», είπε.

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