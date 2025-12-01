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BofA: Προβλέπει μείωση επιτοκίων από τη Fed λόγω αδύναμης αγοράς εργασίας
Ειδήσεις
23:29 - 01 Δεκ 2025

BofA: Προβλέπει μείωση επιτοκίων από τη Fed λόγω αδύναμης αγοράς εργασίας

Reporter.gr Newsroom
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Η BofA Global Research ανακοίνωσε τη Δευτέρα 1/12 ότι αναμένει μείωση των επιτοκίων από τη Federal Reserve κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, επικαλούμενη την τρέχουσα αδύναμη κατάσταση στην αγορά εργασίας και τις πρόσφατες δηλώσεις αξιωματούχων της κεντρικής τράπεζας.

Πρόκειται για αλλαγή σε σχέση με προηγούμενες προβλέψεις της αμερικανικής τράπεζας, η οποία αρχικά είχε εκτιμήσει ότι τα επιτόκια θα παρέμεναν αμετάβλητα τον Δεκέμβριο. Η BofA εκτιμά πλέον ότι το 2026 θα ακολουθήσουν δύο ακόμη μειώσεις κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, οδηγώντας το τελικό επιτόκιο στο εύρος 3,00%-3,25%.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της BofA, η αλλαγή στις προβλέψεις οφείλεται περισσότερο στην αναμενόμενη αλλαγή ηγεσίας στη Fed παρά σε διαφορετική εκτίμηση για την πορεία της οικονομίας.

Ο οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ, θεωρείται φαβορί για τη θέση του νέου προέδρου της Fed, σύμφωνα με δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν την περασμένη εβδομάδα, γεγονός που ενισχύει τις προσδοκίες για πολιτική πιο φιλική προς τη μείωση των επιτοκίων.

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