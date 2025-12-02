Ζελένσκι: Τώρα η ευκαιρία να τερματιστεί ο πόλεμος – Έχουμε ένα σχέδιο 20 σημείων

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε συνέντευξη Τύπου στο Δουβλίνο το απόγευμα της Τρίτης (2/12) ανέφερε ότι η Ουκρανία και οι ΗΠΑ μετέτρεψαν τον αρχικό αμερικανικό χάρτη ειρήνης σε ένα σχέδιο 20 σημείων, υπογραμμίζοντας πως τώρα υπάρχει μία «ευκαιρία να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος».

Ο Ζελένσκι τόνισε πως η παρούσα συγκυρία είναι πολύ δύσκολη, αλλά ταυτόχρονα και ευοίωνη για την επίτευξη ειρήνης.

Πιο συγκεκριμένα περιέγραψε την περίοδο που διανύεται ως «μία από τις πιο δύσκολες και ταυτόχρονα αισιόδοξες στιγμές» για την ειρήνη στην Ουκρανία. «Τώρα περισσότερο από ποτέ, υπάρχει η ευκαιρία να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος», είπε.

Όσον αφορά την πρόταση ειρήνης, είπε πως περιορίστηκε από 28 σε 20 σημεία στη Γενεύη και «οριστικοποιήθηκε» κατά τη διάρκεια των συνομιλιών το περασμένο Σαββατοκύριακο στη Φλόριντα.

Υπάρχουν ακόμη «κάποια πράγματα» που πρέπει «να διευθετηθούν», σημείωσε σύμφωνα με το SkyNews, ενώ είπε πως αναμένει επικοινωνία από την αμερικανική ομάδα αμέσως μετά τη συνάντησή τους με τον Πούτιν και άλλους αξιωματούχους του Κρεμλίνου.

«Είμαι έτοιμος να υποστηρίξω όλα τα μηνύματα [που φέρνουν πιο κοντά το τέλος του πολέμου], είμαι έτοιμος να συναντηθώ με τον Πρόεδρο Τραμπ», τόνισε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας πως «όλα εξαρτώνται από τις σημερινές συνομιλίες».

Ένα σχέδιο ανοιχτό και δίκαιο με την Ουκρανία παρούσα

Αναφερόμενος, δε, στη φύση μιας μελλοντικής ειρήνης, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε ένα ειρηνευτικό σχέδιο που να είναι «ανοιχτό, δίκαιο και αμερόληπτο» και να μην συζητείται «πίσω από την πλάτη της Ουκρανίας». Η Ουκρανία θα πρέπει επίσης να κατανοήσει «πώς θα είναι και πώς θα λειτουργούν» οι μελλοντικές εγγυήσεις ασφάλειας, συμπλήρωσε.

«Πρέπει να σταματήσουμε τον πόλεμο με τέτοιο τρόπο ώστε, η Ρωσία να μην επιστρέψει την τρίτη εισβολή σε δέκα χρόνια», δήλωσε ακόμη ο Ζελένσκι που δεν παρέλειψε να εκφράσει και την ευγνωμοσύνη του Κιέβου προς την Ουάσιγκτον για το γεγονός ότι είναι διατεθειμένη να εγγυηθεί την ασφάλεια της Ουκρανίας.

«Αυτό που χρειαζόμαστε είναι βεβαιότητα για τον ουκρανικό λαό», προσέθεσε πριν μοιραστεί μερικά από τα βασικά σημεία του αναθεωρημένου ειρηνευτικό σχεδίου ΗΠΑ-Ουκρανίας, το οποίο, όπως επιβεβαίωσε, αποτελείται πια από 20 προτάσεις.

Τα τρία πιο «δύσκολα και ευαίσθητα» σημεία, σύμφωνα με τα όσα είπε, είναι εκείνα που αφορούν:

Εδαφικές παραχωρήσεις

Χρήση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Εδώ, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι το θέμα αυτό απαιτούσε τη λήψη αποφάσεων από τους Ευρωπαίους ηγέτες, καθώς τα περιουσιακά στοιχεία βρίσκονται στην Ευρώπη, και ότι δεν μπορούσε να μιλήσει εκ μέρους τους

Τη «συμμαχία των προθύμων», μια συμμαχία χωρών που επιθυμούν να υποστηρίξουν μια μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι δήλωσε, επίσης, ότι είναι ανοιχτός στη συνέχιση των συνομιλιών με τον ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ.

«Αν θεωρήσω ότι μπορούμε να βασιστούμε σε έναν πραγματικό, συγκεκριμένο διάλογο και όχι μόνο σε λόγια, θα συναντηθούμε και θα είναι πολύ ευπρόσδεκτος στην Ουκρανία», δήλωσε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ωστόσο ότι αυτό πιθανότατα δεν θα συμβεί τις επόμενες ημέρες.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας προσέθεσε ότι θα αντιδράσει στις συνομιλίες ΗΠΑ – Μόσχας στο Κρεμλίνο απόψε (2/12) «ανάλογα με τα αποτελέσματα».