Νετανιάχου: Εφικτή μία συμφωνία με τη Συρία, αλλά με ουδέτερη αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη μέχρι τη Δαμασκό

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι θεωρεί εφικτή μια συμφωνία με τη Συρία και ότι αναμένει από τη συριακή ηγεσία να δημιουργήσει μια αποστρατιωτικοποιημένη ουδέτερη ζώνη, η οποία θα εκτείνεται από τη Δαμασκό μέχρι το όρος Ερμών και άλλες γειτονικές περιοχές.

Οι δηλώσεις του Νετανιάχου έγιναν μία ημέρα μετά τις τοποθετήσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τόνισε ότι το Ισραήλ πρέπει να διατηρήσει έναν «ισχυρό και ουσιαστικό διάλογο» με τη Δαμασκό. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ επιδιώκει να επιτευχθεί μια συμφωνία μη επίθεσης ανάμεσα στις δύο χώρες.

Σημειώνεται πως η Συρία δεν έχει αναγνωρίσει επισήμως το κράτος του Ισραήλ, το οποίο από τον Δεκέμβριο του 2024 κατέχει επιπλέον συριακά εδάφη. Τα Υψώματα του Γκολάν καταλήφθηκαν από το Ισραήλ στον πόλεμο του 1967 και στη συνέχεια προσαρτήθηκαν· η προσάρτηση αυτή έχει αναγνωριστεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όχι από την πλειονότητα της διεθνούς κοινότητας.

«Αναμένουμε από τη Συρία να θεσπίσει μια αποστρατιωτικοποιημένη, ουδέτερη ζώνη από τη Δαμασκό μέχρι τη συγκεκριμένη περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των διαδρομών προς το όρος Ερμών και την κορυφή του», ανέφερε ο Νετανιάχου κατά την επίσκεψή του σε τραυματισμένους στρατιώτες στο κεντρικό Ισραήλ.

«Διατηρούμε τον έλεγχο αυτών των περιοχών για να διασφαλίσουμε την προστασία των Ισραηλινών πολιτών», σημείωσε.

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι, «με καλή διάθεση και κατανόηση των αρχών που έχουμε θέσει, μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία με τη Συρία, ωστόσο θα παραμείνουμε αμετακίνητοι στις βασικές μας θέσεις».

Ο Τραμπ έχει εκφράσει τη στήριξή του στον νέο Σύρο ηγέτη, Αχμέντ αλ Σαρά, ενώ το Ισραήλ διατηρεί επιφυλάξεις λόγω των παλαιότερων σχέσεών του με ισλαμιστικές εξτρεμιστικές ομάδες.

Σύμφωνα με τα συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης, δεκατρείς Σύροι σκοτώθηκαν την Παρασκευή σε ισραηλινή επίθεση στη νότια Συρία. Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως στόχος της επιχείρησης ήταν μια λιβανική ισλαμιστική μαχητική οργάνωση. Ο Νετανιάχου επισκέφθηκε σήμερα στρατιώτες τραυματισμένους στις συγκρούσεις.