ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Παραδόθηκαν τα τελευταία 10 χιλιόμετρα του άξονα «Πάτρα - Πύργος»
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
11:11 - 04 Δεκ 2025

Παραδόθηκαν τα τελευταία 10 χιλιόμετρα του άξονα «Πάτρα - Πύργος»

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με την ολοκλήρωση των τελευταίων 10 χιλιομέτρων από την ΑΒΑΞ, ο οδικός άξονας Πάτρα–Πύργος παραδίδεται από σήμερα στο σύνολό του στην κυκλοφορία. Το συγκεκριμένο τμήμα, που ξεκινά λίγο έξω από την Πάτρα, από το Μιντιλόγλι, και φτάνει μέχρι τον Αλισσό, συνδέεται πλέον με τα 65 χιλιόμετρα που δόθηκαν στην κυκλοφορία την 1η Αυγούστου και αποτελούν πλέον ένα σύγχρονο και ασφαλή αυτοκινητόδρομο.

Με το τελευταίο αυτό κομμάτι παραδόθηκε από σήμερα εξ ολοκλήρου στην κυκλοφορία ο άξονας Πάτρα – Πύργος της Ολυμπίας Οδού, παρουσία του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα, του υφυπουργού Νίκου Ταχιάου, του γενικού γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνώπουλου, του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου ΑΒΑΞ Κωνσταντίνου Μιτζάλη, βουλευτών, εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Ολυμπίας Οδού Παναγιώτη Παπανικόλα.

Τα τελευταία 10 χλμ της Πατρών – Πύργου σε αριθμούς:

Τα τελευταία 10 χιλιόμετρα αποτέλεσαν το πιο απαιτητικό σκέλος του α’ τμήματος -συνολικά 21 χλμ- του αυτοκινητόδρομου που υλοποιήθηκε από την ΑΒΑΞ. Η ιδιαιτερότητα του έργου εστιάζεται στις σύνθετες τεχνικές προδιαγραφές, στο γεγονός ότι οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν πάνω στην παλαιά χάραξη, με ταυτόχρονη συνεχή ροή κυκλοφορίας, καθώς και στις ακραίες καιρικές συνθήκες των 120 τελευταίων ημερών, με αποκορύφωμα τις πυρκαγιές του Αυγούστου και τις έντονες βροχοπτώσεις από τον Σεπτέμβριο και μετά. Παρόλα αυτά το έργο παραδόθηκε χωρίς την παραμικρή καθυστέρηση.

Για την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου τμήματος από την ΑΒΑΞ εργάστηκαν 500 εργαζόμενοι όλων των ειδικοτήτων και:

  • χρειάστηκε να πραγματοποιηθούν 52 αλλαγές κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
  • εκτελέστηκαν χωματουργικές εργασίες περίπου 1 εκατ. κυβικών μέτρων
  • χρησιμοποιήθηκαν 70.000 κυβικά μέτρα σκυροδέματος
  • τοποθετήθηκαν 500 τόνοι οπλισμού σιδήρου
  • κατασκευάστηκαν 28 χιλιόμετρα πασσάλων
  • εγκαταστάθηκαν 25 χιλιόμετρα καλωδίων ηλεκτροφωτισμού και τηλεματικής
  • χρησιμοποιήθηκαν 150 οχήματα μεταφοράς αδρανών υλικών

Η παράδοση του τμήματος Μιντιλόγλι–Αλισσός, σηματοδοτεί τη σύνδεση του ενιαίου άξονα Αθήνα – Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος της Ολυμπίας Οδού. Η Πατρών - Πύργου ενισχύει σημαντικά την οδική ασφάλεια και τη συνδεσιμότητα της Δυτικής Ελλάδας, δημιουργώντας έναν σύγχρονο αυτοκινητόδρομο που εξυπηρετεί κατοίκους, επιχειρήσεις και επισκέπτες των νομών Κορινθίας, Αχαΐας και Ηλείας, καθώς και των νησιών της Ζακύνθου και της Κεφαλονιάς.



Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΥΠΑΑΤ: Επιπλέον €50 εκατ. σε κτηνοτρόφους για αποζημιώσεις και απώλεια εισοδήματος για την αντιμετώπιση της ευλογιάς
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΥΠΑΑΤ: Επιπλέον €50 εκατ. σε κτηνοτρόφους για αποζημιώσεις και απώλεια εισοδήματος για την αντιμετώπιση της ευλογιάς

Όμιλος Intrafashion: Πώς μια ελληνική μπράντα κοιτά κατάματα τους κολοσσους της fast fashion
Επιχειρήσεις

Όμιλος Intrafashion: Πώς μια ελληνική μπράντα κοιτά κατάματα τους κολοσσους της fast fashion

ΑΔΜΗΕ: Υπερτριπλάσια η αναλογία οφέλους-κόστους για τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις Δωδεκανήσων και Βορείου Αιγαίου
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΑΔΜΗΕ: Υπερτριπλάσια η αναλογία οφέλους-κόστους για τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις Δωδεκανήσων και Βορείου Αιγαίου

Μουστάκας (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Καταλύτες για την ανθεκτικότητά του σε φυσικές καταστροφές ο σχεδιασμός και η συντήρηση
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Μουστάκας (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Καταλύτες για την ανθεκτικότητά του σε φυσικές καταστροφές ο σχεδιασμός και η συντήρηση

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αττική: «Ασφυκτιούν» οι δρόμοι λόγω της εξόδου των εκδρομέων – Πού καταγράφονται καθυστερήσεις
Ειδήσεις

Αττική: «Ασφυκτιούν» οι δρόμοι λόγω της εξόδου των εκδρομέων – Πού καταγράφονται καθυστερήσεις

Θεσσαλονίκη: Σύγκρουση ΙΧ με φορτηγό στη Νέα Αγχιάλο
Ειδήσεις

Θεσσαλονίκη: Σύγκρουση ΙΧ με φορτηγό στη Νέα Αγχιάλο

«Αδειάζει» η Αθήνα: Καθυστερήσεις σε Εθνικές Οδούς και διόδια – Η κίνηση στα λιμάνια
Ειδήσεις

«Αδειάζει» η Αθήνα: Καθυστερήσεις σε Εθνικές Οδούς και διόδια – Η κίνηση στα λιμάνια

Αγροτικά μπλόκα: Κλείνει επ’ αόριστον η Εγνατία Οδός και η Εθνική Κοζάνης-Ιωαννίνων
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Αγροτικά μπλόκα: Κλείνει επ’ αόριστον η Εγνατία Οδός και η Εθνική Κοζάνης-Ιωαννίνων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ακίνητα
16/06/2026 - 12:57

Σε πλήρη λειτουργία το Κτηματολόγιο στην Π.Ε. Ηλείας και Μεσσηνίας

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
16/06/2026 - 12:56

«Τουρισμός για όλους»: Έως 600 ευρώ η επιδότηση - Οι δικαιούχοι

ΥΔΡΕΥΣΗ
16/06/2026 - 12:49

Αλλόνησος και Τήνος κηρύσσονται σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας για 3 μήνες

Οικονομία
16/06/2026 - 12:45

Κεραμέως: Η κάρτα εργασίας καλύπτει πλέον 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16/06/2026 - 12:36

Alpha Bank: Ανθεκτική η ελληνική οικονομία παρά τις πληθωριστικές πιέσεις

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
16/06/2026 - 12:35

Η στρατηγική θέση της ΔΕΠΑ Εμπορίας στη νέα γεωγραφία του φυσικού αερίου

Οικονομία
16/06/2026 - 12:28

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 8,3% στον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων τον Απρίλιο

Πολιτική
16/06/2026 - 12:24

Αποστολάκη προς Πιερρακάκη: Ο Άρειος Πάγος δεν ζήτησε διαβούλευση με τους servicers - Εξέδωσε δεσμευτική απόφαση

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
16/06/2026 - 12:17

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 3,2% στην κυκλοφορία νέων οχημάτων τον Μάιο

Οικονομία
16/06/2026 - 12:13

Όλες οι ενισχύσεις στο πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΘΟ με τα νέα μέτρα - Παράταση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Οικονομία
16/06/2026 - 12:09

ΕΛΣΤΑΤ: Οριακή αύξηση 0,3% στις κενές θέσεις εργασίας το α’ τρίμηνο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
16/06/2026 - 12:06

Goldman Sachs για ΔΕΗ: Σύσταση «buy» και τιμή-στόχος στα €26,50

Πολιτική
16/06/2026 - 12:04

Εισαγγελική πρόταση ενοχής για την Ασημακοπούλου στην υπόθεση διαρροής προσωπικών δεδομένων αποδήμων

Ειδήσεις
16/06/2026 - 11:58

ifo: Οι μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία μπορούν να ελαφρύνουν τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό κατά 60 δισ. ευρώ

Ανεμοδείκτης
16/06/2026 - 11:54

Οι άλλες σκέψεις για τις εκλογές

Ειδήσεις
16/06/2026 - 11:49

Πανελλαδικές: Άνοιξε η πλατφόρμα για αποστολή των αποτελεσμάτων μέσω SMS

Επιχειρήσεις
16/06/2026 - 11:48

Μπρατάκος: Ευκαιρία για τη χώρα η αποτελεσματικότερη διασύνδεση της ναυτιλίας με την παραγωγή

Πολιτική
16/06/2026 - 11:40

Μπακογιάννη: Δεν θα ήταν ωραίο ο Γιωτόπουλος να συναντήσει τα παιδιά μου στον δρόμο

Ειδήσεις
16/06/2026 - 11:35

Ο Θεόδωρος Κουναδέας επικεφαλής της Ειδικής Υπηρεσίας Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου και Ταμείου Εκσυγχρονισμού

Ειδήσεις
16/06/2026 - 11:34

Αραγτσί: Οποιαδήποτε ισραηλινή επίθεση στο Λίβανο θα θεωρηθεί παραβίαση της ενδιάμεσης συμφωνίας με τις ΗΠΑ

Χρηματιστήρια
16/06/2026 - 11:29

Οι μετοχές έχουν ακόμη μεγαλύτερα περιθώρια ανόδου αν ανοίξει το Στενό του Ορμούζ

Ανεμοδείκτης
16/06/2026 - 11:26

Η «μετακίνηση» Πρωτόπαππα φτιάχνει τα κέφια στο ΠΑΣΟΚ

Ανακοινώσεις
16/06/2026 - 11:17

Premia: Πρόωρη εξόφληση ομολογιακού €100 εκατ. στις 24 Ιουνίου

Οικονομία
16/06/2026 - 11:15

ΥΠΑΝ: 12 σημεία για το ν/σ για την καταναλωτική πίστη

Υγεία
16/06/2026 - 11:11

«Συναγερμός» για τους λαγοκέφαλους στις ελληνικές θάλασσες - Οδηγίες του Ερυθρού Σταυρού για πρώτες βοήθειες μετά από δάγκωμα

Πολιτική
16/06/2026 - 11:05

ΠΑΣΟΚ: Οι πολιτικές της ΝΔ  αποτυγχάνουν μόνιμα να βελτιώσουν την καθημερινότητά των πολιτών

Περιβάλλον
16/06/2026 - 10:56

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Η ΕΕΑΑ μέσα από τη νέα της 360ο καμπάνια αναδεικνύει την ανακύκλωση συσκευασιών

Ειδήσεις
16/06/2026 - 10:48

ifo: Οι αυτοαπασχολούμενοι στη Γερμανία βασίζονται όλο και περισσότερο στην τεχνητή νοημοσύνη

Αυτοδιοίκηση
16/06/2026 - 10:48

Καλοκαίρι στην Αθήνα: 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 πολυποίκιλες εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο για όλους

Χρηματιστήρια
16/06/2026 - 10:47

Θετικό κλίμα στις διεθνείς αγορές με φόντο τις γεωπολιτικές εξελίξεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ