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Λυμπερόπουλος (Ταξί): «Βλέπει» καθημερινές κινητοποιήσεις μετά τις γιορτές
Ειδήσεις
11:16 - 04 Δεκ 2025

Λυμπερόπουλος (Ταξί): «Βλέπει» καθημερινές κινητοποιήσεις μετά τις γιορτές

Reporter.gr Newsroom
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«Οι κινητοποιήσεις μετά τις γιορτές θεωρώ ότι  θα είναι σε καθημερινή βάση», δήλωσε σήμερα (4/12) ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ Θύμιος Λυμπερόπουλος.  Παράλληλα, πρόσθεσε ότι υπάρχει πιθανότητα σήμερα να πάνε στο μπλόκο στο Κιάτο ώστε να συμπαρασταθούν στους αγρότες. Κλείνοντας, κατηγόρησε τον κ. Κυρανάκη για  θράσος και επανέλαβε ότι «η κυβέρνηση θέλει να πάρει το έργο των ταξί και να το δώσει στα ιδιωτικά αυτοκίνητα».

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο σταθμό Παραπολιτικά, ο κ. Λυμπερόπουλος κατηγόρησε προσωπικά τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Μεταφορών κ. Κυρανανάκη ότι «επιχειρούν να δώσουν τη μεταφορά δημοσίας χρήσεως σε ιδιώτες φίλους τους που έχουν βάλει πολύ χρήμα για να μπορέσουν να εξοντώσουν τα ταξί».

Όσον αφορά την παράταση της απεργίας από τη μεριά των οδηγών ταξί, επιβεβαίωσε ότι πράγματι έγινε εξ' αιτίας της στάσης του υπουργού, ο οποίος -σύμφωνα με τον ίδιο- όχι μόνο δεν τους συνάντησε για να συζητήσουν, αλλά «λέει ψέματα στην κοινωνία». Ταυτόχρονα συμπλήρωσε:

«Την ημέρα που ήμουνα με τους συνεργάτες μου στο υπουργείο έβγαλαν ανακοίνωση τα ΙΧ -μια οργανωμένη ομάδα με βανάκια- και έλεγαν την ίδια ώρα προς τους συναδέλφους τους ότι έχει επαφή με το υπουργείο και ο Λυμπερόπουλος μέσα δεν θα πετύχει τίποτα γιατί έχει συζητήσει με το υπουργείο και τον κοροϊδεύουν. Έχω βίντεο που μιλάει στους συναδέλφους του στο διαδίκτυο και τους λέει "μην ανησυχείτε τίποτα δεν θα πάρει ο Λυμπερόπουλος, μίλησα εγώ με το υπουργείο". Αυτά τα πράγματα ούτε επί χούντας δεν γινόντουσαν».

Εν κατακλείδι, αναφορικά με την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων ο κ. Λυμπερόπουλος σημείωσε:

«Οι κινητοποιήσεις θεωρώ ότι μετά τις γιορτές θα είναι σε καθημερινή βάση.Εμείς σήμερα συγκεντρώνουμε αυτοκίνητα να πάμε με την κοινωνία, μάλλον θα πάμε στο αγροτικό μπλόκο στο Κιάτο να συμπαρασταθούμε».

Τελευταία τροποποίηση στις 04/12/2025 - 12:01
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