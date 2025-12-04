TUV Nord: Οι πυλώνες ανάπτυξης - Ενέργεια, Data Centers, Πιστοποίηση προσόντων

Σε νέους κλάδους, που πλέον οι πιστοποιήσεις αποτελούν «διαβατήριο» για συνεργασίες ποντάρει η TUV Nord, που τα τελευταία 35 χρόνια και πλέον, λειτουργεί ως ανεξάρτητος τεχνικός συνεργάτης για την εγγύηση της ποιότητας και της ασφάλειας των επιχειρήσεων.

Έτσι, εστιάζει μεταξύ άλλων στην πιστοποίηση και αξιολόγηση του αναπτυσσόμενου κλάδου των data centers, στην ενέργεια και την άμυνα, αλλά και στην διαδικασία για διαμόρφωση προσοντολογίων, ειδικά για τεχνικές ειδικότητες.

«Η TÜV NORD Ελλάδας εισέρχεται σε μια νέα εποχή τεχνογνωσίας και συνεργασιών. Τα επόμενα χρόνια ο ρόλος μας θα ενισχυθεί σε έργα που διαμορφώνουν την ενεργειακή και τεχνολογική πορεία της χώρας. Η Ελλάδα εξελίσσεται σε κόμβο σημαντικών επενδύσεων και για εμάς είναι προτεραιότητα να είμαστε δίπλα στις επιχειρήσεις, στους θεσμούς και στην κοινωνία, διασφαλίζοντας ότι αυτή η πρόοδος στηρίζεται σε ασφάλεια, ποιότητα και βιωσιμότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά η Διευθύνουσα Σύμβουλος της TÜV NORD Ελλάδας, Βασιλική Καζάζη, σε χθεσινή (3/12) εκδήλωση για τους δημοσιογράφους.

Όπως εξήγησε η ίδια, το νέο το επιχειρηματικό πρόγραμμα της TUV Nord, «Horizon 2030», προβλέπει επενδύσεις αλλά και στρατηγικές συνεργασίες με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της στους τομείς των τεχνικών ελέγχων, των ανεξάρτητων αξιολογήσεων και των υπηρεσιών διασφάλισης ποιότητας.

Ενέργεια και άμυνα

Στον τομέα της Ενέργειας, η TÜV NORD, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, υποστηρίζει έργα που αφορούν συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, υποδομές υδρογόνου και δέσμευσης άνθρακα, offshore εγκαταστάσεις, καθώς και τεχνολογίες κυκλικής οικονομίας, όπως η μετατροπή αποβλήτων σε ενέργεια.

Σύμφωνα με τα στελέχη της η εταιρεία έχει επεκτείνει την τεχνογνωσία της πέρα από τις ΑΠΕ και τα υβριδικά συστήματα, στα BESS και την υπεράκτια αιολική ενέργεια και παραμένει ο αποκλειστικός τεχνικός εταίρος για τα μεγάλα θερμικά και συμβατικά ενεργειακά έργα στην Ελλάδα.

Με αυτό τον τρόπο και δεδομένου ότι η χώρα μας αναδεικνύεται σε ενεργειακό κόμβο της ευρύτερης περιοχής, αναμένει να ενισχύει τις προοπτικές της.

Παράλληλα αναπτύσσει την τεχνογνωσία της και στις πιστοποιήσεις έργων με αναφορά στο πρόγραμμα SAFE και στις αμυντικές υποδομές. Όπως, δε, αναφέρουν στελέχη της εταιρείας σε ένα χρόνο θα είναι έτοιμη η TUV Nord στην Ελλάδα για να λάβει την απόφαση να μπει δυναμικά στον εν λόγω κλάδο. Αιχμή, όπως αναφέρεται, θα είναι και η διαδικασία πιστοποίησης για έργα άμυνας με «διπλη χρήση», τα λεγόμενα «dual use».

Τα data centers

Παράλληλα ο όμιλος της TÜV NORD με εμπειρία σε αξιολόγηση διεθνώς 2000 Data Centers επενδύει εν όψει και της ανάπτυξης ανάλογων υποδομών στη χώρα και στις υπηρεσίες αξιολόγησης και ελέγχου συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και σε ανάλογες διαδικασίες για τα data centers. Το «πακέτο» αυτό περιλαμβάνει αξιολόγηση, μεταξύ άλλων, εξειδικευμένεων λύσεων κυβερνοασφάλειας, που είναι κομβικές για τους πελάτες των παρόχων Κέντρων Δεδομένων. Την ίδια στιγμή δε, προετοιμάζεται και για την νέα εποχή των κβαντικών τεχνολογιών, για να συμβάλλει στην ασφαλή και αξιόπιστη ψηφιακή μετάβαση.

Ενισχυτικά στο πλάνο ανάπτυξης στη νέα αυτή κατηγορία πιστοποιήσεων λειτουργεί η πρόσφατη εξαγορά του ομίλου EPI από τον όμιλο TÜV NORD. Ο όμιλος της Epi με έδρα στη Σιγκαπούρη, αποτελεί ηγέτη στην πιστοποίηση data center έχοντας ήδη παρουσία σε 60 χώρες. Ως ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους υπηρεσιών ελέγχου, πιστοποίησης και εκπαίδευσης για κέντρα δεδομένων στον κόσμο, θα ενισχύσει την τεχνογνωσία αλλά και την θέση της TUV Nord, σε μια περίοδο που οι συγκεκριμένες επενδύσεις στην ελληνική αγορά αυξάνουν.

Πιστοποίηση προσόντων

Παράλληλα η TUV Nord αναπτύσσεται και σε έναν άλλο δυναμικό κλάδο, αυτόν της πιστοποίησης προσόντων. Εκεί καταγράφεται έλλειμμα, ειδικά σε τεχνικές ειδικότητες π.χ. σωληνουργοί κτλ, απαραίτητες ειδικά σε ενεργειακά έργα ή στη ναυπηγική βιομηχανία.

Ο σταθερός πυλώνας της Βιωσιμότητας

Την ίδια στιγμή, η εταιρεία συνεχίζει να στοχεύει και στον πυλώνα της Βιωσιμότητας, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την υπευθυνότητα των οργανισμών μέσω ESG επαληθεύσεων και αξιολογήσεων. Άλλωστε η Οδηγία για την Εταιρική Αναφορά Βιωσιμότητας της ΕΕ (CSRD) εισάγει νέες απαιτήσεις διαφάνειας, ευθύνης και μετρήσιμης επίδοσης υποχρεώνοντας κάθε μεγάλη υποδομή να αξιολογείται ως ένα μακροπρόθεσμο βιώσιμο σύστημα. Στόχος της TUV Nord είναι να υποστηρίζει ολόκληρο τον κύκλο της ζωής του έργου από τον σχεδιασμό και την κατασκευής έως την επιχειρησιακή ακεραιότητα.

Να θυμίσουμε ότι η TUV Nord έχει παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες και έργα που υλοποιούνται σε πάνω από 500 σημεία παγκοσμίως. Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται τα τελευταία 35 χρόνια με την εμπειρία της να αποτυπώνεται στα 15.000 και πλέον πιστοποιημένα συστήματα διαχείρισης, σε περισσότερους από 100.000 πιστοποιημένους επαγγελματίες αλλά και σε πάνω από 70.000 στελέχη που έχουν αναβαθμίσει τις δεξιότητές τους μέσα από τα εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα. Με γραφεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης, στα οποία απασχολούνται 200 εργαζόμενοι και 300 μηχανικοί, και θυγατρικές σε Κύπρο και Αίγυπτο, η TÜV NORD Ελλάδας αποτελεί μέρος ενός παγκόσμιου δικτύου που δρα σε περισσότερες από 50 χώρες.