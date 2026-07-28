Γκουτέρες με τις συναντήσεις με Χριστουδουλίδη και Ερχιουμάν: Δεσμεύομαι να κάνω ό,τι μπορώ για λύση στο Κυπριακό

Μήνυμα ότι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών θα συνεχίσει να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην προσπάθεια επανεκκίνησης της διαδικασίας για το Κυπριακό έστειλε από τη Λευκωσία ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, κατά τις διαδοχικές συναντήσεις που είχε με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Ερχιουρμάν.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για το Κυπριακό, καθώς ο ΟΗΕ επιχειρεί να διατηρήσει ζωντανή τη διαπραγματευτική διαδικασία και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών, την ώρα που η τουρκική πλευρά εξακολουθεί να υποστηρίζει τη λύση δύο κρατών.

Χριστοδουλίδης: Σαφές μήνυμα προσήλωσης του ΟΗΕ

Υποδεχόμενος τον Γενικό Γραμματέα στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας χαρακτήρισε την παρουσία του στην Κύπρο ακόμη μία έμπρακτη απόδειξη της προσωπικής του δέσμευσης για την εξεύρεση λύσης στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι τόσο η Κύπρος όσο και η ευρύτερη περιοχή έχουν ανάγκη από θετικές εξελίξεις, εκφράζοντας την εκτίμησή του για τη συνεχή πολιτική στήριξη που παρέχει ο Αντόνιο Γκουτέρες σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων.

Παράλληλα, συνέδεσε το Κυπριακό με τις ευρύτερες διεθνείς εξελίξεις, επισημαίνοντας ότι καταγράφονται κινήσεις που αμφισβητούν τη διεθνή τάξη που διαμορφώθηκε μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Όπως υπογράμμισε, η διεθνής κοινότητα οφείλει να προστατεύσει το διεθνές δίκαιο και τις θεμελιώδεις αρχές πάνω στις οποίες στηρίζεται το σύγχρονο διεθνές σύστημα.

{https://x.com/UN_CYPRUS/status/2082008956260470843}

Γκουτέρες: «Βρίσκομαι εδώ με αλληλεγγύη και ταπεινότητα»

Στις δημόσιες δηλώσεις του, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ κράτησε ιδιαίτερα προσεκτικούς τόνους, αποφεύγοντας οποιαδήποτε τοποθέτηση που θα μπορούσε να εκληφθεί ως πίεση προς τις δύο πλευρές.

Όπως ανέφερε, επισκέπτεται την Κύπρο «με αλληλεγγύη και ταπεινότητα», με στόχο να στηρίξει τις δύο κοινότητες στην αναζήτηση μιας κοινά αποδεκτής λύσης. Τόνισε ότι μια ενδεχόμενη συμφωνία δεν θα είχε σημασία μόνο για το μέλλον της Κύπρου, αλλά θα λειτουργούσε και ως παράγοντας σταθερότητας σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν θεωρεί πως αποτελεί δική του αρμοδιότητα να υποδείξει στις εμπλεκόμενες πλευρές ποια πορεία πρέπει να ακολουθήσουν, διαβεβαιώνοντας ωστόσο ότι παραμένει απολύτως προσηλωμένος στη στήριξη κάθε προσπάθειας που μπορεί να οδηγήσει σε λύση.

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Συνάντηση με τον Ερχιουρμάν στα κατεχόμενα

Στη συνέχεια της επίσκεψής του, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ συναντήθηκε στα κατεχόμενα με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Ερχιουρμάν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκοκυπριακής πλευράς, στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, η προοπτική επανέναρξης της διαπραγματευτικής διαδικασίας και ο ρόλος των εγγυητριών δυνάμεων.

Ο κ. Ερχιουρμάν διαβεβαίωσε τον Αντόνιο Γκουτέρες ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά παραμένει προσηλωμένη σε μια «δίκαιη και διαρκή λύση», υποστηρίζοντας παράλληλα ότι τηρεί τις δεσμεύσεις της αναφορικά με τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε μια «νέα και ρεαλιστική μεθοδολογία», υποστηρίζοντας ότι, σε αντίθεση με τις διαδικασίες του 2004 και του 2017, η σημερινή προσέγγιση βασίζεται σε διαφορετικά δεδομένα και μπορεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις προόδου προς έναν κοινό στόχο.

Παράλληλα, εξέφρασε την πλήρη στήριξή του στις πρωτοβουλίες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, διαβεβαιώνοντας ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά θα συνεχίσει να συμβάλλει στις σχετικές προσπάθειες.

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Ο ρόλος των εγγυητριών δυνάμεων

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Αντόνιο Γκουτέρες υπογράμμισε ότι τα Ηνωμένα Έθνη παραμένουν σταθερά προσηλωμένα στην υποστήριξη των δύο κοινοτήτων, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η επιτυχία της διαδικασίας δεν εξαρτάται αποκλειστικά από αυτές.

Όπως ανέφερε, καθοριστικής σημασίας παραμένει και η συμβολή των εγγυητριών δυνάμεων – της Ελλάδας, της Τουρκίας και του Ηνωμένου Βασιλείου – στην προσπάθεια εξεύρεσης μιας βιώσιμης λύσης.

«Έχω δεσμευτεί να κάνω ό,τι μπορώ για να υποστηρίξουμε τις δύο κοινότητες στην αναζήτηση λύσης. Γνωρίζουμε ότι μια λύση εξαρτάται επίσης από τη συμβολή των εγγυητριών χωρών. Ως εκ τούτου, αποδίδουμε μεγάλη σημασία σε κάθε συμβολή που θα ενισχύσει την ευημερία και των δύο κοινοτήτων και την αποφασιστικότητά τους να καταλήξουν σε λύση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Γενικός Γραμματέας κατέληξε διαβεβαιώνοντας ότι ο ΟΗΕ θα συνεχίσει να αξιοποιεί κάθε δυνατότητα που μπορεί να διατηρήσει ενεργή τη διαδικασία και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για επανεκκίνηση ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό.

Το βράδυ ο Νίκος Χριστοδουλίδης θα παραθέσει δείπνο στον Αντόνιο Γκουτέρες και τον Τουφάν Ερχιουρμάν, τους οποίους θα δει εκ νέου από κοινού αύριο το πρωί για μία ώρα οπότε και θα ανακοινώσει τα επόμενα βήματα.