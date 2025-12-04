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Ακίνητα: Συμφωνία χωρών για ανταλλαγή πληροφοριών για τις off shore εταιρείες
Ακίνητα
11:29 - 04 Δεκ 2025

Ακίνητα: Συμφωνία χωρών για ανταλλαγή πληροφοριών για τις off shore εταιρείες

Reporter.gr Newsroom
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Κοινή δήλωση εξέδωσαν σήμερα (4/12) 29 χώρες μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα για τη συλλογική τους δέσμευση για την ανταλλαγή άμεσα διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με ακίνητη περιουσία. 

Ακολουθεί ολόκληρη η σχετική δήλωση:

«Τα τελευταία χρόνια, οι εξελίξεις στη φορολογική πολιτική έχουν ενισχύσει σημαντικά τις διασυνοριακές ανταλλαγές φορολογικών πληροφοριών και τη διεθνή συνεργασία μεταξύ των φορολογικών διοικήσεων, καταπολεμώντας την υπεράκτια φορολογική μη συμμόρφωση και το φορολογικό απόρρητο στους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς. Αυτό περιλαμβάνει την παροχή διαφάνειας μέσω της αυτόματης ανταλλαγής χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (μέσω του Κοινού Προτύπου Αναφοράς) και κρυπτο-περιουσιακών στοιχείων (μέσω του Πλαισίου Αναφοράς Κρυπτοστοιχείων).

Παρά αυτές τις σημαντικές προόδους στην αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, δεν υπάρχει ακόμη μηχανισμός για τις δικαιοδοσίες να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, ιδίως ακίνητη περιουσία.

Αναγνωρίζοντας ότι η ιδιοκτησία και οι συναλλαγές που αφορούν ακίνητη περιουσία συχνά έχουν διασυνοριακά στοιχεία, αναγνωρίζουμε την ανάγκη για βελτιωμένους μηχανισμούς που θα διασφαλίζουν ότι οι φορολογικές αρχές έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με ακίνητα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται και εισόδημα που προέρχεται από αυτά στο εξωτερικό, για την αποτελεσματική επιβολή της φορολογικής νομοθεσίας. Ως εκ τούτου, χαιρετίζουμε τη νέα Πολυμερή Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Άμεσα Διαθέσιμων Πληροφοριών για Ακίνητη Περιουσία (IPI MCAA) μεταξύ των φορολογικών αρχών, η οποία αναπτύχθηκε από τον ΟΟΣΑ.

Η ευρεία υιοθέτηση της IPI MCAA αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την επίτευξη φορολογικής διαφάνειας σε μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Θα ενισχύσει την ικανότητά μας να παρακολουθούμε και να επιβάλλουμε τη φορολογική συμμόρφωση, καθώς και να καταπολεμούμε τη φοροδιαφυγή, η οποία υπονομεύει τα δημόσια έσοδα και μεταθέτει άδικα το φορολογικό βάρος στους συμμορφούμενους φορολογούμενους.

Στόχος μας είναι να ενταχθούμε στην IPI MCAA έως το 2029 ή το 2030, με την επιφύλαξη των εσωτερικών διαδικασιών, κατά περίπτωση.

Ενθαρρύνουμε επίσης άλλες δικαιοδοσίες να συμμετάσχουν σε αυτήν την πρωτοβουλία στη συλλογική προσπάθεια για την προώθηση της διαφάνειας, της δικαιοσύνης και της αποτελεσματικότητας στην παγκόσμια φορολογία».

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