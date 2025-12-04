Γερμανία: Ένταση πριν την κρίσιμη ψηφοφορία για το συνταξιοδοτικό - Μήνυμα πειθαρχίας από τον Μερτς

Λίγες ώρες πριν από την καθοριστική ψηφοφορία στη Bundestag για το νέο συνταξιοδοτικό νομοσχέδιο, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έστειλε σαφές μήνυμα κομματικής πειθαρχίας προς τους βουλευτές του κυβερνητικού συνασπισμού, επιχειρώντας να περιορίσει τις αντιδράσεις που έχουν εκδηλωθεί τις τελευταίες ημέρες.

Μετά τη συνάντησή του με τους πρωθυπουργούς των ομόσπονδων κρατιδίων, ο κ. Μερτς υπογράμμισε ότι αναμένει «καθαρή κυβερνητική πλειοψηφία», επισημαίνοντας πως από τους 328 βουλευτές του συνασπισμού οι ψήφοι υπέρ του νομοσχεδίου πρέπει να κυμανθούν «μεταξύ 316 και 328». Παρά το σκληρό μήνυμα, ο καγκελάριος προσπάθησε να διατηρήσει ισορροπίες, σημειώνοντας πως οι βουλευτές «οφείλουν να έχουν ελευθερία στη διαμόρφωση της γνώμης τους».

Το τελευταίο διάστημα, νεότερα στελέχη του CDU έχουν εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις, υποστηρίζοντας ότι το συνταξιοδοτικό πακέτο μεταφέρει υπέρμετρο βάρος στις επόμενες γενιές. Σύμφωνα με δημοσίευμα της BILD, σε πρόσφατη εσωτερική δοκιμαστική ψηφοφορία περίπου 15 χριστιανοδημοκράτες εμφανίστηκαν έτοιμοι να καταψηφίσουν το κείμενο – αριθμός που θα μπορούσε να καταστήσει αβέβαιη την έκβαση, εάν σύσσωμη η αντιπολίτευση τοποθετούνταν αρνητικά.

Ωστόσο, η απόφαση της Αριστεράς να απόσχει από τη διαδικασία φαίνεται να μεταβάλλει το τοπίο, μειώνοντας τον απαιτούμενο αριθμό ψήφων για την πλειοψηφία. Παρόλα αυτά, τόσο το CDU/CSU όσο και το SPD επέμειναν ότι δεν βασίζονται στην αποχή της αντιπολίτευσης, αλλά στο εσωτερικό στήριγμα της κυβέρνησης.

Με το πολιτικό θερμόμετρο να ανεβαίνει και τις διαβουλεύσεις να εντείνονται, η αυριανή συνεδρίαση αναμένεται να αποτελέσει κρίσιμη δοκιμασία συνοχής για τον κυβερνητικό συνασπισμό και προσωπικά για τον καγκελάριο Μερτς.