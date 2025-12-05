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Μοσκοβισί: «Κλειδί» οι περικοπές δαπανών - Προειδοποίηση για εκτροχιασμό του γαλλικού ελλείμματος
Ειδήσεις
11:57 - 05 Δεκ 2025

Μοσκοβισί: «Κλειδί» οι περικοπές δαπανών - Προειδοποίηση για εκτροχιασμό του γαλλικού ελλείμματος

Reporter.gr Newsroom
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Σαφή στροφή προς τη μείωση των δημόσιων δαπανών και μακριά από νέες φορολογικές επιβαρύνσεις ζητά ο πρόεδρος του γαλλικού Ελεγκτικού Συνεδρίου, Πιερ Μοσκοβισί, απευθύνοντας προειδοποίηση προς το πολιτικό σύστημα ενόψει των κρίσιμων διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό του 2026.

Μιλώντας στους Financial Times, ο πρώην υπουργός Οικονομικών υπογράμμισε ότι η Γαλλία δεν θα καταφέρει να φτάσει στον ευρωπαϊκό στόχο για έλλειμμα 3% του ΑΕΠ έως το 2029, αν δεν αλλάξει άμεσα κατεύθυνση. «Για να υπάρξει βιώσιμη πορεία στα δημόσια οικονομικά, η προτεραιότητα πρέπει να είναι οι περικοπές δαπανών και η εξοικονόμηση πόρων, όχι η αύξηση της φορολογίας. Παρ’ όλα αυτά, η σημερινή δημοσιονομική συζήτηση κινείται αντίστροφα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο ελέγχει συνολικά τον τρόπο διαχείρισης των δημόσιων πόρων, έχει το τελευταίο διάστημα παρέμβει έντονα στη δημόσια συζήτηση, επισημαίνοντας προβλήματα στις τάσεις δαπανών. Πρόσφατα μάλιστα εξέφρασε δυσαρέσκεια για το Μουσείο του Λούβρου, το οποίο, όπως ανέφερε, έδινε μεγαλύτερη προτεραιότητα στις καλλιτεχνικές επενδύσεις απ’ ό,τι στα μέτρα ασφαλείας, μετά την πολυσυζητημένη κλοπή των βασιλικών κοσμημάτων της Γαλλίας.

Προϋπολογισμός χωρίς συμφωνία;

Οι προειδοποιήσεις Μοσκοβισί έρχονται ενώ κυβέρνηση και κόμματα βρίσκονται στο τελικό στάδιο της αντιπαράθεσης για την έγκριση του προϋπολογισμού πριν το τέλος του έτους. Αν και δεν θεωρεί την πιθανή μη ψήφιση του προϋπολογισμού καταστροφή, ο επικεφαλής του Ελεγκτικού Συνεδρίου προέβλεψε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα οδηγούσε τη χώρα «εκτός τροχιάς» για τον στόχο του 2029 και θα εγκλώβιζε την οικονομία σε ένα «επικίνδυνο σπιράλ» αυξανόμενου χρέους.

Όπως εξήγησε, η συνέχιση αυτής της πορείας θα επιβαρύνει περαιτέρω τη Γαλλία, περιορίζοντας την ικανότητά της να επενδύει και να χρηματοδοτεί κρίσιμες δημόσιες πολιτικές στο μέλλον.

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