Συνάντηση Κακλαμάνη – Μοσκοβισί: Η ευρωπαϊκή συνεργασία και η ελληνική ανάπτυξη στο επίκεντρο
Πολιτική
15:35 - 01 Ιουλ 2025

Reporter.gr Newsroom
Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικήτας Κακλαμάνης, υποδέχθηκε σήμερα στο γραφείο του τον πρώτο Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Γαλλίας, πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο και πρώην Υπουργό Οικονομικών της Γαλλίας κ. Pierre Moscovici. Ο Πρόεδρος της Βουλής, εξήρε το ρόλο του κ. Moscovici στην Ε.Ε. και τη θερμή υποστήριξή του στην χώρα μας τη δύσκολη περίοδο του 2015, ενώ ο Γάλλος Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στην Ελλάδα, η οποία διανύει μία περίοδο success story, όπως είπε, με ευκαιρίες και τα δημόσια οικονομικά της σε πάρα πολύ καλή κατάσταση.

Ο κ. Ν. Κακλαμάνης, επικαλούμενος τη μαρτυρία του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Γνωρίζω ότι εκείνες τις δύσκολες ημέρες για την Ελλάδα του 2015, προσφέρατε μεγάλες υπηρεσίες στην πατρίδα μου. Ο κ. Παυλόπουλος μου έχει πει ότι αν δεν ήσασταν εσείς και ο τότε Πρόεδρος της Γαλλίας, ο κ. Hollande, η Ελλάδα ίσως να μην ήταν στην Ευρωζώνη. Αυτό είναι κάτι που θέλω σήμερα να το ακούσουν όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες».

Για τις μεγάλες υπηρεσίες που προσέφερε στην πατρίδα μας, ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου απένειμε στο Γάλλο επίσημο, το αργυρό μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων με τη μορφή της θεάς Αθηνάς σε σφραγίδα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, ζωντανή θύμηση της απαρχής των δημοκρατικών πολιτικών θεσμών και της άρρηκτης ιστορικής συνέχειας της Ελλάδας από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας.

Ο πρώτος Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Γαλλίας κ. P. Moscovici, ανάμεσα σε άλλα τόνισε ότι «η Ελλάδα είναι ένα success story αυτή τη στιγμή.»

«Τα δημόσια οικονομικά της είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και οδεύει σε ένα πολύ καλό δρόμο. Είναι μία χώρα ευκαιριών κι αυτό βοηθάει την Ευρώπη να είναι πιο δυνατή», είπε.

Επίσης, ευχαρίστησε για τις τιμές που του αποδίδει η χώρα μας, λέγοντας ότι δεν θεωρεί ότι του αξίζουν αυτές οι διακρίσεις, αλλά ότι έχει προσπαθήσει πραγματικά να βοηθήσει και συνέχισε: «Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στην Ελλάδα, στο μέλλον της Ελλάδας, αλλά και στο μέλλον της Ευρώπης. Θεωρώ ότι εμείς, ως πολιτικοί, πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε και συνεργαζόμενοι ο ένας με τον άλλο, για να προχωρήσει η Ευρώπη μπροστά».

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος της Ομάδας Φιλίας Ελλάδας – Γαλλίας, Βουλευτής Ημαθίας Αναστάσιος Μπαρτζώκας, ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής κ. Βασίλειος Μπαγιώκος, ο διπλωματικός σύμβουλος της Βουλής, πρέσβης κ. Κωνσταντίνος Οικονομίδης και αντιπροσωπεία της Γαλλικής πρεσβείας στην Ελλάδα, με επικεφαλής την πρέσβη κυρία Laurence Auer.

Ακολουθούν οι πλήρεις δηλώσεις:

Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικήτας Κακλαμάνης

Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική ημέρα για την Ελληνική Βουλή. Ως Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, υποδέχομαι μια μεγάλη πολιτική προσωπικότητα όχι μόνο της Γαλλίας, αλλά ολόκληρης της Ευρώπης. Ο κ. Moscovici έχει συνδέσει το όνομά του με τις καλύτερες ημέρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι γιατί η κατάσταση ήταν καλή, αλλά γιατί ο ίδιος προσπάθησε να την κάνει καλή.

Κύριε Moscovici, γνωρίζω ότι είστε φίλος με τον πρώην Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον κ. Προκόπη Παυλόπουλο, που είναι και δικός μου φίλος. Από τον κ. Παυλόπουλο γνωρίζω ότι εκείνες τις δύσκολες ημέρες για την Ελλάδα του 2015, προσφέρατε μεγάλες υπηρεσίες στην πατρίδα μου. Ο κ. Παυλόπουλος μου έχει πει ότι αν δεν ήσασταν εσείς και ο τότε Πρόεδρος της Γαλλίας, ο κ. Hollande, η Ελλάδα ίσως να μην ήταν στην Ευρωζώνη. Αυτό είναι κάτι που θέλω σήμερα να το ακούσουν όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες. Και αυτά τα λόγια σας τα λέει ένας άνθρωπος, που εάν ήμουν στη Γαλλία θα ήμασταν αντίπαλοι, εσείς σοσιαλιστής και εγώ γκωλιστής, αλλά η αλήθεια πρέπει να λέγεται, έστω και με καθυστέρηση.

Γι' αυτό η Βουλή των Ελλήνων σας απονέμει σήμερα το μετάλλιό της, ως έναν άνθρωπο που προσέφερε μεγάλες υπηρεσίες στην πατρίδα μου. Το μετάλλιο είναι μικρό σε μέγεθος, αλλά στη μέση έχει τη θεά της σοφίας, τη θεά Αθηνά. Σας το παραδίδω λοιπόν με μεγάλη χαρά και συγκίνηση και ένα μεγάλο «ευχαριστώ» για όσα κάνατε για μας.

Πρώτος Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Γαλλίας κ. Pierre Moscovici

Είναι μεγάλη τιμή και για μένα που βρίσκομαι εδώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαιρόμαστε που βρισκόμαστε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Εγώ ερχόμουν συχνά στη Βουλή των Ελλήνων και ως Επίτροπος από το 2014 μέχρι το 2019, είχα απευθυνθεί αρκετές φορές στη Βουλή των Ελλήνων.

Δεν θεωρώ τον εαυτό μου μεγάλο Ευρωπαίο, αλλά θεωρώ τον εαυτό μου μεγάλο φίλο της Ελλάδος και της Ευρώπης γενικότερα. Και αφιέρωσα ένα μεγάλο κομμάτι της σταδιοδρομίας μου για να βεβαιωθώ ότι η Ελλάδα θα παραμείνει πράγματι στην Ευρωζώνη. Αν η Ελλάδα είχε φύγει από την Ευρωζώνη, αυτό θα ήταν ένα ιστορικό λάθος. Οι πολίτες της Ευρώπης είναι πιο ισχυροί, εφ’ όσον υπάρχει και η Ευρωζώνη που είναι και ο πυρήνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έξοδος της Ελλάδος από την Ευρωζώνη θα είχε οδηγήσει στο τέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θέλω να τονίσω ότι η Ελλάδα είναι ένα success story αυτή τη στιγμή. Τα δημόσια οικονομικά της είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και οδεύουμε σε ένα πολύ καλό δρόμο. Είναι μία χώρα ευκαιριών κι αυτό βοηθάει την Ευρώπη να είναι πιο δυνατή. Θυμάμαι πάρα πολύ τις μακρές συζητήσεις, που είχα κάνει με τον Προκόπη Παυλόπουλο, ο οποίος με τίμησε με το μετάλλιο του Τάγματος του Φοίνικα.

Δεν θεωρώ ότι μου αξίζουν αυτές οι διακρίσεις, αλλά θεωρώ ότι έχω προσπαθήσει πραγματικά να βοηθήσω και έχω ιδιαίτερη εμπιστοσύνη στην Ελλάδα και στο μέλλον της Ελλάδας, στην Ευρώπη και στο μέλλον της Ευρώπης και θεωρώ ότι εμείς, ως πολιτικοί, πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε και συνεργαζόμενοι ο ένας με τον άλλο για να πάει την Ευρώπη μπροστά.

