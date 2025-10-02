Γαλλία: Μεγάλη συμμετοχή στις διαδηλώσεις κατά των μέτρων λιτότητας 

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές διαδήλωσαν στις γαλλικές πόλεις την Πέμπτη (2/10), ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα των συνδικάτων που ζητούν τη λήψη μέτρων κατά των σχεδίων για δραστικές περικοπές δαπανών στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.

Τα συνδικάτα είναι πρόθυμα να συνεχίσουν να ασκούν πίεση στον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και στο νέο πρωθυπουργό του, Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο οποίος αγωνίζεται ενάντια στο κοινοβουλευτικό χρονοδιάγραμμα για να ξεπεράσει το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό με τους πολιτικούς του αντιπάλους.

Όπως αναφέρει το Reuters, ο Μακρόν και ο πρωθυπουργός του, ο οποίος εξακολουθεί να εργάζεται για τη συγκρότηση υπουργικού συμβουλίου, πρέπει να θέσουν υπό έλεγχο τα δημόσια οικονομικά της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της ευρωζώνης, με τους ομολόγους τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τους οίκους αξιολόγησης και τις χρηματοπιστωτικές αγορές να παρακολουθούν τις επόμενες κινήσεις τους.

Ωστόσο, οι ηγέτες των συνδικάτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του μεγαλύτερου συνδικάτου της Γαλλίας, του CFDT, και του σκληροπυρηνικού CGT, ζητούν αυξήσεις στις δαπάνες για τις δημόσιες υπηρεσίες, την ανατροπή της αύξησης της ηλικίας συνταξιοδότησης και την αύξηση των φόρων για τους πλούσιους.

«Πρέπει να... τερματίσουμε μια για πάντα όλες τις θυσίες που απαιτούνται από τους εργαζόμενους και που ορίζονται στην (τελευταία) πρόταση προϋπολογισμού», δήλωσε η γενική γραμματέας του CGT, Sophie Binet, στο BFM TV.

Μικρότερη συμμετοχή σε σχέση με την απεργία του περασμένου μήνα

Περίπου 85.000 άτομα διαδήλωσαν σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών - λιγότερο από το μισό της συμμετοχής που αναφέρθηκε την ίδια ώρα σε μια ημέρα απεργιών και διαδηλώσεων το Σεπτέμβριο.

«Πρέπει να συνεχίσουμε τον αγώνα, ακόμα κι αν είναι σαφές ότι δεν είμαστε πολλοί», δήλωσε ο 59χρονος οικοδόμος Dominique Menier, ο οποίος συμμετείχε στη διαδήλωση στη Νάντη. «Μας κοστίζει μια μέρα κάθε φορά. Αλλά έτσι προχωράει συνήθως η δημοκρατία».

Διαδηλώσεις είχαν προγραμματιστεί σε περισσότερες από 240 τοποθεσίες σε όλη τη Γαλλία, σύμφωνα με το συνδικάτο CGT, συμπεριλαμβανομένων των Ντιζόν, Μετς, Πουατιέ και Μονπελιέ. Φοιτητές με φωτοβολίδες μπλόκαραν την είσοδο ενός γυμνασίου στο Παρίσι, ενώ μπλοκαρίστηκαν και κάποια σχολεία σε άλλες περιοχές της χώρας. Περίπου 76.000 αστυνομικοί είχαν αναπτυχθεί για τη διατήρηση της τάξης.

Σχεδόν διπλάσιο του ορίου της ΕΕ το έλλειμμα του προϋπολογισμού

Η κυβέρνηση αντιμετώπισε διαμαρτυρίες και απεργίες το Σεπτέμβριο, όταν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δάσκαλοι, μηχανοδηγοί, φαρμακοποιοί και νοσοκομειακό προσωπικό, διαμαρτυρήθηκαν ενάντια στον προτεινόμενο προϋπολογισμό για το 2026.

Το δημοσιονομικό έλλειμμα της Γαλλίας πέρυσι ήταν σχεδόν διπλάσιο από το ανώτατο όριο του 3% της ΕΕ. Ο Λεκορνί αντιμετωπίζει μια μάχη για να συγκεντρώσει την υποστήριξη του κοινοβουλίου για τον προϋπολογισμό του 2026, χρειάζοντας την υποστήριξη της κεντροδεξιάς στο στρατόπεδό του, ενώ παράλληλα πρέπει να προσφέρει κάτι στους Σοσιαλιστές και τους ψηφοφόρους τους. Τα κόμματα συμφωνούν σε γενικές γραμμές ότι πρέπει να μειωθεί το έλλειμμα, το οποίο έφτασε το 5,8% του ΑΕΠ το 2024, αλλά διαφωνούν ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει αυτό.

Ο Λεκορνί έχει υποσχεθεί έναν προϋπολογισμό που θα εξασφαλίζει μεγαλύτερη «δημοσιονομική δικαιοσύνη». Έχει αποκλείσει την επιβολή φόρου περιουσίας, αλλά δήλωσε ότι πρέπει να αλλάξει η κατανομή του φορολογικού βάρους.