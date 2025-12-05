ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΗΠΑ: Στο Ανώτατο Δικαστήριο η συνταγματικότητα του διατάγματος Τραμπ για την ιθαγένεια
Ειδήσεις
22:30 - 05 Δεκ 2025

ΗΠΑ: Στο Ανώτατο Δικαστήριο η συνταγματικότητα του διατάγματος Τραμπ για την ιθαγένεια

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Ανώτατο Δικαστήριο δήλωσε την Παρασκευή ότι θα ακούσει επιχειρήματα σε μια υπόθεση που θα κρίνει αν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να αναιρέσει την αυτόματη ιθαγένεια για άτομα που γεννήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με το CNBC, o Τραμπ, την πρώτη του ημέρα πίσω στον Λευκό Οίκο στις 20 Ιανουαρίου, εξέδωσε εκτελεστικό διάταγμα που όριζε ότι τα μωρά που γεννιούνται στις ΗΠΑ περισσότερο από 30 ημέρες μετά την έκδοση του διατάγματος δεν δικαιούνταν να λάβουν έγγραφα ιθαγένειας εάν οι γονείς τους ήταν προσωρινοί επισκέπτες ή παράνομοι μετανάστες.

Πριν από το διάταγμα του Τραμπ, υπήρχε ελάχιστη διαφωνία ότι η 14η Τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ, με σπάνιες εξαιρέσεις, σήμαινε ότι τα παιδιά που γεννιούνται στη χώρα είναι αυτομάτως Αμερικανοί πολίτες, ανεξάρτητα από το καθεστώς των γονιών τους.

Η Ρήτρα Ιθαγένειας σε αυτή την τροπολογία αναφέρει: «Όλα τα πρόσωπα που γεννιούνται ή πολιτογραφούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες, και υπόκεινται στη δικαιοδοσία τους, είναι πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών».

Το Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο αναμένεται να εκδώσει απόφαση του χρόνου, θα καθορίσει αν το εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ συμμορφώνεται με αυτή την τροπολογία.

Το διάταγμα διέταξε τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να αρνούνται να αναγνωρίσουν την ιθαγένεια παιδιών που γεννήθηκαν στις ΗΠΑ εάν η μητέρα «βρισκόταν παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο πατέρας του παιδιού δεν ήταν Αμερικανός πολίτης ή νόμιμος μόνιμος κάτοικος κατά τον χρόνο της γέννησης», ή εάν «η παρουσία της μητέρας στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν νόμιμη αλλά προσωρινή, και ο πατέρας δεν ήταν Αμερικανός πολίτης ή νόμιμος μόνιμος κάτοικος τότε».

Πολλοί ομοσπονδιακοί δικαστές πρωτοδίκων έχουν κρίνει ότι το διάταγμα παραβιάζει το Σύνταγμα, και δύο ομοσπονδιακά εφετεία επικύρωσαν διατάγματα που το μπλοκάρουν από το να τεθεί σε ισχύ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στα συρτάρια η χορηγία των €50 εκατ. για την ύδρευση/άρδευση στη Θεσσαλία λόγω... γραφειοκρατίας
ΥΔΡΕΥΣΗ

Στα συρτάρια η χορηγία των €50 εκατ. για την ύδρευση/άρδευση στη Θεσσαλία λόγω... γραφειοκρατίας

Πρωτοφανής όγκος νερού σε όλη την Ελλάδα – Γιατί πλημμύρισε ξανά η Μάνδρα
Ειδήσεις

Πρωτοφανής όγκος νερού σε όλη την Ελλάδα – Γιατί πλημμύρισε ξανά η Μάνδρα

Η FIFA απένειμε στον Τραμπ το Βραβείο Ειρήνης – Η αντίδρασή του
Ειδήσεις

Η FIFA απένειμε στον Τραμπ το Βραβείο Ειρήνης – Η αντίδρασή του

Σκληρό πόκερ για την Ουκρανία από Πούτιν και Τραμπ: Το τελευταίο χαρτί της απαξιωμένης Ευρώπης
Ειδήσεις

Σκληρό πόκερ για την Ουκρανία από Πούτιν και Τραμπ: Το τελευταίο χαρτί της απαξιωμένης Ευρώπης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αλβανία: Συνεχίζονται οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις κατά των επενδύσεων που συνδέονται με την οικογένεια Τραμπ
Ειδήσεις

Αλβανία: Συνεχίζονται οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις κατά των επενδύσεων που συνδέονται με την οικογένεια Τραμπ

Μακρόν για Τραμπ: Τον εμπιστευόμουν πάντα - Τηρεί τις δεσμεύσεις του
Ειδήσεις

Μακρόν για Τραμπ: Τον εμπιστευόμουν πάντα - Τηρεί τις δεσμεύσεις του

Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη Δένδια στις ΗΠΑ
Πολιτική

Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη Δένδια στις ΗΠΑ

Τραμπ από G7: Την Πέμπτη ή την Παρασκευή η υπογραφή της συμφωνίας με το Ιράν
Ειδήσεις

Τραμπ από G7: Την Πέμπτη ή την Παρασκευή η υπογραφή της συμφωνίας με το Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
17/06/2026 - 23:23

Υποχώρηση στη Wall Street μετά το «σήμα» της Fed για πιο «σφιχτή» νομισματική πολιτική

Ειδήσεις
17/06/2026 - 23:05

Αλβανία: Συνεχίζονται οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις κατά των επενδύσεων που συνδέονται με την οικογένεια Τραμπ

Πολιτική
17/06/2026 - 22:50

Δούκας και Διαμαντοπούλου σπρώχνουν ξανά στην εσωστρέφεια το ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
17/06/2026 - 22:37

Λούλα: Ο Τραμπ δεν πρέπει να παρεμβαίνει στις βραζιλιάνικες εκλογές

Magazino
17/06/2026 - 22:20

Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο όταν μιλάμε δύο γλώσσες;

Ειδήσεις
17/06/2026 - 22:17

Μακρόν για Τραμπ: Τον εμπιστευόμουν πάντα - Τηρεί τις δεσμεύσεις του

Ειδήσεις
17/06/2026 - 22:00

Έφυγε από τη ζωή ο προπονητής της Μπρεστ, Ερίκ Ρουά

Πολιτική
17/06/2026 - 21:47

Τσίπρας από Κύπρο: Το ενδιαφέρον για τα λαϊκά προβλήματα δεν αποτελεί λαϊκισμό

Πολιτική
17/06/2026 - 21:30

Καλαφάτης: Στηρίζουμε το οικοσύστημα καινοτομίας της Δυτικής Ελλάδας και ενισχύουμε τις ερευνητικές του υποδομές

Magazino
17/06/2026 - 21:20

Πού βρίσκονται τα πιο καθαρά νερά για κολύμπι στην Ευρώπη – Η θέση της Ελλάδας

Ειδήσεις
17/06/2026 - 21:19

Fed: Αμετάβλητα τα επιτόκια στην πρώτη συνεδρίαση υπό τον Κέβιν Γουόρς

Πολιτική
17/06/2026 - 21:00

Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη Δένδια στις ΗΠΑ

Ειδήσεις
17/06/2026 - 20:44

Οι ΗΠΑ δημοσίευσαν τη συμφωνία με το Ιράν - Αναλυτικά τα 14 σημεία

Ειδήσεις
17/06/2026 - 20:40

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα στις 23 Ιουνίου λόγω του SNF Nostos Run 2026

Ειδήσεις
17/06/2026 - 20:25

Ανατροπή φορτηγού στην Αττική Οδό - Η πυροσβεστική απεγκλώβισε τον οδηγό

Ειδήσεις
17/06/2026 - 20:10

Τραμπ από G7: Την Πέμπτη ή την Παρασκευή η υπογραφή της συμφωνίας με το Ιράν

Ειδήσεις
17/06/2026 - 20:00

Politico: Η κρίση στο ιταλικό ποδόσφαιρο εξελίσσεται σε πολιτικό «πονοκέφαλο» για τη Μελόνι

Χρηματιστήρια
17/06/2026 - 19:44

Ευρωαγορές: Ήπιες μεταβολές εν αναμονή της απόφασης της Fed για τη νομισματική πολιτική 

Magazino
17/06/2026 - 19:39

Jean-Michel Jarre: 5 θρυλικές συναυλίες που έμειναν στην ιστορία – πριν κατακτήσει και την Αθήνα

Ειδήσεις
17/06/2026 - 19:25

ΕΟΠΥΥ: Προσωρινός διοικητής αναλαμβάνει ο Αθανάσιος Ζαμάνης

Ειδήσεις
17/06/2026 - 19:12

ΕΣΑμεΑ: «Τουρισμός για Όλους» - Παρέμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία

Ειδήσεις
17/06/2026 - 19:02

Ευρωκοινοβούλιο: Αξιολόγηση της προόδου των πέντε χωρών των Δυτικών Βαλκανίων

Ειδήσεις
17/06/2026 - 18:55

Η Τουρκία αντιδρά στη «σκληρή» έκθεση της ΕΕ με αιχμές για «πολιτική σκοπιμότητα»

Πολιτική
17/06/2026 - 18:53

Τσαβδαρίδης: Στόχος μας τα ισχυρά και ανταγωνιστικά Επιχειρηματικά Πάρκα με διαφάνεια και κανόνες

Ειδήσεις
17/06/2026 - 18:45

Κυπριακή κυβέρνηση: Διορισμός ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών για την υπόθεση «Κράτος-Μαφία»

Ειδήσεις
17/06/2026 - 18:32

Γαλλία: Υποχρεωτικά τεστ ναρκωτικών για υπουργούς και ανώτερους κρατικούς αξιωματούχους

Ειδήσεις
17/06/2026 - 18:24

Λίβανος: Οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ διεξάγονται ανεξάρτητα από τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Ανακοινώσεις
17/06/2026 - 18:16

Allwyn: Έναρξη προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους 150 εκατ. ευρώ

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
17/06/2026 - 18:13

Ν. Λούλης: Μεγάλη τιμή και ευθύνη η εκλογή μου στο ΔΣ του ΣΕΒ

Ειδήσεις
17/06/2026 - 18:07

Κίεβο: Αναληθείς οι αναφορές για ουκρανικό πλήγμα σε λεωφορείο με παιδιά

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ