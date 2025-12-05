ΗΠΑ: Στο Ανώτατο Δικαστήριο η συνταγματικότητα του διατάγματος Τραμπ για την ιθαγένεια

Το Ανώτατο Δικαστήριο δήλωσε την Παρασκευή ότι θα ακούσει επιχειρήματα σε μια υπόθεση που θα κρίνει αν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να αναιρέσει την αυτόματη ιθαγένεια για άτομα που γεννήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με το CNBC, o Τραμπ, την πρώτη του ημέρα πίσω στον Λευκό Οίκο στις 20 Ιανουαρίου, εξέδωσε εκτελεστικό διάταγμα που όριζε ότι τα μωρά που γεννιούνται στις ΗΠΑ περισσότερο από 30 ημέρες μετά την έκδοση του διατάγματος δεν δικαιούνταν να λάβουν έγγραφα ιθαγένειας εάν οι γονείς τους ήταν προσωρινοί επισκέπτες ή παράνομοι μετανάστες.

Πριν από το διάταγμα του Τραμπ, υπήρχε ελάχιστη διαφωνία ότι η 14η Τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ, με σπάνιες εξαιρέσεις, σήμαινε ότι τα παιδιά που γεννιούνται στη χώρα είναι αυτομάτως Αμερικανοί πολίτες, ανεξάρτητα από το καθεστώς των γονιών τους.

Η Ρήτρα Ιθαγένειας σε αυτή την τροπολογία αναφέρει: «Όλα τα πρόσωπα που γεννιούνται ή πολιτογραφούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες, και υπόκεινται στη δικαιοδοσία τους, είναι πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών».

Το Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο αναμένεται να εκδώσει απόφαση του χρόνου, θα καθορίσει αν το εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ συμμορφώνεται με αυτή την τροπολογία.

Το διάταγμα διέταξε τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να αρνούνται να αναγνωρίσουν την ιθαγένεια παιδιών που γεννήθηκαν στις ΗΠΑ εάν η μητέρα «βρισκόταν παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο πατέρας του παιδιού δεν ήταν Αμερικανός πολίτης ή νόμιμος μόνιμος κάτοικος κατά τον χρόνο της γέννησης», ή εάν «η παρουσία της μητέρας στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν νόμιμη αλλά προσωρινή, και ο πατέρας δεν ήταν Αμερικανός πολίτης ή νόμιμος μόνιμος κάτοικος τότε».

Πολλοί ομοσπονδιακοί δικαστές πρωτοδίκων έχουν κρίνει ότι το διάταγμα παραβιάζει το Σύνταγμα, και δύο ομοσπονδιακά εφετεία επικύρωσαν διατάγματα που το μπλοκάρουν από το να τεθεί σε ισχύ.