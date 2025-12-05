Πρωτοφανής όγκος νερού σε όλη την Ελλάδα – Γιατί πλημμύρισε ξανά η Μάνδρα

Εντυπωσιακά –και σε αρκετές περιπτώσεις ανησυχητικά– είναι τα ύψη βροχής που καταγράφηκαν το τελευταίο διήμερο σε διάφορες περιοχές της χώρας, με την κακοκαιρία να προκαλεί τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα και να δοκιμάζει εκ νέου τις αντοχές των υποδομών.

Στη Βλυχάδα Αττικής έπεσαν συνολικά 265 χιλιοστά βροχής, ποσότητα που αντιστοιχεί σε έναν ολόκληρο χειμερινό μήνα. Πολύ υψηλές τιμές σημειώθηκαν επίσης στο Νεοχώρι Χαλκιδικής (185 mm), στη Μαλακάσα (180 mm), στη Σέττα Εύβοιας (172 mm), στα Βίλια Αττικής (164 mm) και στο Δίον Πιερίας (160 mm) έως το απόγευμα της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου.

Στην Αττική, χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Μαρούσι, όπου καταγράφηκαν 120 mm μέσα σε δύο ημέρες.

Με μια μητροπολιτική περιοχή όπως η Αθήνα, με 4 εκατομμύρια κατοίκους και γερασμένες κατά τόπους υποδομές, τα προβλήματα θεωρούνταν σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενα, δεδομένης της σφοδρότητας του φαινομένου.

Γιατί κινδύνεψε και πάλι η Δυτική Αττική;

Το ερώτημα που επανέρχεται είναι γιατί η Δυτική Αττική βρέθηκε για ακόμη μία φορά στα όρια, παρότι μετά την τραγωδία της Μάνδρας υλοποιήθηκαν σημαντικά αντιπλημμυρικά έργα.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Ευθύμη Λέκκα, ο οποίος μίλησε στον ΣΚΑΪ, τα έργα αυτά μειώνουν σημαντικά τον πλημμυρικό κίνδυνο, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να τον εξαλείψουν.

Όπως επισήμανε, τα έργα «λειτούργησαν σε μεγάλο βαθμό», όμως «κανένα τεχνικό έργο δεν μπορεί να μηδενίσει τον κίνδυνο όταν η φύση ξεπερνά συγκεκριμένα όρια». Ο κ. Λέκκας τόνισε ότι χρειάζονται πλέον “έξυπνες παρεμβάσεις”, συνδυασμένες με ένα αποτελεσματικό επιχειρησιακό σχέδιο, που θα ενεργοποιείται έγκαιρα σε ακραία φαινόμενα.

Η επιστημονική ομάδα της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου φαίνεται πως λειτούργησε με επάρκεια, καθώς –σύμφωνα με τον ίδιο– οι αρμόδιες αρχές τροφοδοτήθηκαν εγκαίρως με κρίσιμα δεδομένα για την εξέλιξη της κακοκαιρίας.

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