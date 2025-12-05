Η FIFA απένειμε στον Τραμπ το Βραβείο Ειρήνης – Η αντίδρασή του

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έλαβε ένα «Βραβείο Ειρήνης» από τη Διεθνή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (FIFA). Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, παρέδωσε τη νέα αυτή διάκριση την Παρασκευή στην Ουάσινγκτον στον Τραμπ. Ο Τραμπ ευχαρίστησε τη FIFA και μίλησε για «μία από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου». Λίγο πριν από την απονομή, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι «άξιζε» το βραβείο, καθώς «έχει τερματίσει οκτώ πολέμους».

Ο Ινφαντίνο είπε ότι η FIFA αναγνωρίζει με αυτόν τον τρόπο «τις εξαιρετικές και αξιοσημείωτες ενέργειες του Τραμπ για την προώθηση της ειρήνης και της ενότητας σε όλο τον κόσμο». Το αιτιολόγησε, μεταξύ άλλων, με την προσπάθεια του Αμερικανού προέδρου για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Τραμπ έλαβε από τη FIFA ένα μετάλλιο, μία τιμητική πλακέτα, καθώς και το ίδιο το Βραβείο Ειρήνης – ένα χρυσό άγαλμα με χέρια που κρατούν μια υδρόγειο. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε επανειλημμένα ζητήσει να του απονεμηθεί το Νόμπελ Ειρήνης, όμως στην απονομή του Οκτωβρίου έμεινε εκτός. Η τελετή για το βραβείο της FIFA πραγματοποιήθηκε τώρα, στην έναρξη της κλήρωσης των ομίλων για το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου της επόμενης χρονιάς.

Το Μουντιάλ θα διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου και θα το φιλοξενήσουν από κοινού οι ΗΠΑ, το Μεξικό και ο Καναδάς. Εκτός από τον Τραμπ, στην εκδήλωση της FIFA στην αμερικανική πρωτεύουσα συμμετείχαν επίσης η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σάινμπαουμ, και ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ.

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