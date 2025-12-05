Στα συρτάρια η χορηγία των €50 εκατ. για την ύδρευση/άρδευση στη Θεσσαλία λόγω... γραφειοκρατίας

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό παράδειγμα αδυναμίας του ελληνικού κράτους να αξιοποιήσει διαθέσιμους πόρους αποτυπώνεται στην υπόθεση της χορηγίας των 50 εκατ. ευρώ που είχε προσφέρει η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) για την εκπόνηση μελετών σχετικών με έργα ύδρευσης και άρδευσης στη Θεσσαλία.

Παρά το επείγον των αναγκών στην περιοχή μετά τις καταστροφικές πλημμύρες, εκταμιεύθηκε τελικά μόλις 1 εκατομμύριο, αφήνοντας το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης αναξιοποίητο.

Η σχετική σύμβαση είχε υπογραφεί στις 7 Ιουνίου 2024, προβλέποντας τη δημιουργία ενός Master Plan για τη συνολική διαχείριση των υδάτων της Θεσσαλίας. Για την εκπόνησή του, ζητήθηκαν από τις υπηρεσίες του κράτους όλα τα διαθέσιμα σχέδια, μελέτες και δεδομένα που αφορούσαν το υδρολογικό σύστημα, τα έργα υποδομής και τις προτεραιότητες της περιοχής.

Ωστόσο, σύμφωνα όπως μεταδόθηκε στον ΑΝΤ1, τα στοιχεία που παραδόθηκαν στους ξένους ειδικούς –μεταξύ αυτών και οι Ολλανδοί τεχνοκράτες με μακρά εμπειρία στην υδατική διαχείριση – είτε ήταν παρωχημένα, είτε ελλιπή, είτε ανύπαρκτα. Το αποτέλεσμα ήταν οι ειδικοί να αδυνατούν να προχωρήσουν στη μελέτη, αφού δεν υπήρχε ένα αξιόπιστο υπόβαθρο δεδομένων πάνω στο οποίο θα μπορούσαν να στηρίξουν τον σχεδιασμό.

Την ώρα που πολλές περιοχές της Ελλάδας συνεχίζουν να χάνουν πολύτιμο νερό λόγω γηρασμένων δικτύων, ανεπαρκών υποδομών και έλλειψης στρατηγικού σχεδιασμού, η περίπτωση της Θεσσαλίας έρχεται να υπογραμμίσει για ακόμη μία φορά ότι οι διαθέσιμοι πόροι δεν αρκούν όταν η γραφειοκρατία λειτουργεί ως τροχοπέδη.

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